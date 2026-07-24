كيف يتعاون العملاء مع IBM Bob لتحويل أعمال التحديث إلى ميزة تنافسية في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي الوكيل

يساعد IBM Bob الفرق، في مختلف عمليات النشر لدى العملاء، على تقليص دورات التحديث، وتعزيز مهام سير عمل المراجعة، وتحويل الخبرات المكتسبة بجهد كبير إلى أنماط قابلة لإعادة الاستخدام في تسليم البرمجيات.
لم تستغرق قاعدة مستخدمي IBM Bob سوى ثلاثة أشهر لتتجاوز 100 ألف مستخدم منذ إتاحته للاستخدام العام. منذ إطلاقه، أثبت Bob أنه أكثر بكثير من مجرد مساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يصفه العملاء الذين طوروا حلولًا باستخدامه بأنه شريك في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي الوكيل، يساعد على تخطيط أعمال تطوير البرمجيات وتنفيذها والتحقق من صحتها وتأمينها وتشغيلها على امتداد دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بأكملها.
كشفت المقابلات التي أُجريت مع أربعة من أوائل عملاء IBM Bob، وهم Blue Pearl وNovadoc وNovacomp وCrushBank، عن مجموعة من التحديات التقنية. تراوحت هذه التحديات بين تحديث Java وإدارة تهيئة FileNet، واكتشاف البيانات في الأنظمة القديمة، وتجهيز البيانات لاستيعابها في أنظمة الذكاء الاصطناعي. واجهت جميع هذه الشركات تحديات مشتركة؛ إذ احتاجت فرقها إلى فحص الأنظمة المعقدة، والحفاظ على منطق الأعمال، والحد من المخاطر، وتسريع وتيرة العمل بما يتجاوز ما تتيحه أعمال التحديث التقليدية عادةً.
تستغرق فرق كثيرة أسابيع في تتبع الاعتماديات، وتوثيق السلوكيات التي لم يسبق توثيقها، وإنشاء تغطية للاختبارات، وتحديد التغييرات التي يمكن تنفيذها بأمان. يساعد IBM Bob على اختصار هذا العمل وتحويله إلى دورة تطوير أكثر تنظيمًا. يمكنه تحليل قواعد التعليمات البرمجية، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسلوك الأنظمة، وإنشاء الوثائق أو تحديثها، واقتراح خطط التنفيذ، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإنشاء الاختبارات. كما يدعم مهام سير عمل قابلة للتكرار من خلال أوضاع مخصصة لكل دور، وقواعد محددة، وأتمتة سطر الأوامر، وضوابط الموافقة، وعمليات التكامل القابلة للتوسيع.
تُبرز قصص العملاء الواردة بالتفصيل أدناه أربع مزايا عملية:
يستعرض هذا المنشور عمليات نشر IBM Bob لدى العملاء ليوضح كيف تتجسد هذه الأنماط في مشروعات فعلية، وما الذي يمكن لفرق الهندسة تعلمه منها.
استخدمت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات وشريك IBM، شركة Blue Pearl، منتج IBM Bob لتحديث Blue App، منصتها الرائدة لمطابقة المواهب مع احتياجات العملاء. يربط التطبيق نحو 26 ألفًا من الاستشاريين والعاملين المستقلين بعملاء من المؤسسات، لكن قاعدة التعليمات البرمجية المستندة إلى Java 11 كانت تتضمن اعتماديات قديمة، واستدعاءات مهملة لواجهات برمجة التطبيقات، وثغرات أمنية، ولم تكن تتمتع بأي تغطية رسمية للاختبارات المؤتمتة.
كان مشروع تحديث تقليدي من هذا النوع سيتطلب أكثر من 30 يوم عمل للفرد، وينطوي على مخاطر كبيرة لحدوث تراجع في وظائف النظام. باستخدام Bob، رقّى الفريق النظام من Java 11 إلى Java 21 خلال ثلاثة أيام، وعالج 127 استدعاءً مهملًا لواجهات برمجة التطبيقات. كما حقق تغطية للاختبارات المؤتمتة بنسبة 92%، انطلاقًا من عدم وجود أي اختبارات، ونشر النظام إلى 26 ألف مستخدم من دون مشكلات في بيئة الإنتاج.
يوضح نهج Blue Pearl أهمية السياق. زوّد الفريق Bob بمخططات البنية، وتعريفات نقاط النهاية، وخرائط تدفق البيانات، وأوصاف لكيفية استخدام العملاء والاستشاريين للمنصة. ساعدت هذه المعلومات Bob على رسم خريطة للاعتماديات، وكشف واجهات برمجة التطبيقات المهملة، وتحديد المكتبات القديمة، والكشف عن نقاط التكامل غير الموثقة.
لم تكن النتيجة مجرد ترقية أسرع. بل أسفرت عن نظام أوضح، بحدود أكثر وضوحًا بين الخدمات، ومنطق أكثر متانة للمصادقة والتفويض، وآليات أفضل للتحقق من صحة المدخلات، وقابلية ملاحظة جديدة بفضل التسجيل المنظم والتتبع الموزع. يعكس ذلك إحدى نقاط القوة الأساسية التي يتميز بها Bob، وهي تمكين الفرق عالية الأداء من تجاوز التطوير المنعزل والانتقال إلى تسليم منسق يراعي النظام ككل.
مع طرح Bob Premium Package for Java Modernization الجديدة، يمكن للفرق تحديث تطبيقات Java المؤسسية وصيانتها من خلال مهام سير عمل موجّهة وقابلة للتكرار. تدعم مهام سير العمل هذه ترقية الإصدارات، وتحديث بيئات التشغيل، وتحويل واجهات المستخدم، والاختبار، ومعالجة المشكلات الأمنية عبر بيئات التطبيقات المعقدة. (طُرحت مؤخرًا عدة قدرات جديدة وحزم مميزة من Bob لمساعدة المؤسسات على تحديث هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحوكمتها وتحسينها على نطاق واسع. اقرأ المزيد هنا.)
الاطلاع على التفاصيل التقنية حول استخدام شركة Blue Pearl منتج IBM Bob.
واجهت Novacomp تحديًا مماثلًا في اكتشاف مكونات النظام، ولكن ضمن سياق مختلف للتحديث. تركز مشروعها على واجهة برمجة تطبيقات REST مستندة إلى Java وذات أهمية بالغة للأعمال، وكانت تستخدم إصدارات قديمة من أطر العمل وأشجار اعتماديات موروثة، مع فرض متطلبات صارمة للحفاظ على منطق الأعمال وعقود واجهات برمجة التطبيقات.
حلل Bob خدمة Java متعددة الطبقات، وحدد التعليقات التوضيحية المهملة، وشرح التغييرات غير المتوافقة، وفحص تعارضات الاعتماديات، واقترح تغييرات تستند إلى قاعدة التعليمات البرمجية الحالية. ساعدت أوضاعه المخصصة لكل دور على الفصل بين التخطيط والتنفيذ والمراجعة، مما أتاح لمهندس البنية مسارًا أوضح للانتقال من تحليل النظام إلى تعديل التعليمات البرمجية، من دون اختزال جميع الخطوات في موجّه واحد.
وتكتسب القدرة على الاستدلال انطلاقًا من مستودع التعليمات البرمجية أهمية خاصة، لأن مشروعات التحديث نادرًا ما تفشل بسبب الصياغة البرمجية وحدها. بل تفشل عندما تغفل الفرق اعتماديات دقيقة، أو تتسبب في كسر العقود مع الأنظمة اللاحقة، أو لا تقدّر حجم تغييرات التهيئة حق قدره. يوضح استخدام Novacomp منتج Bob كيف يمكن لبيئة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الفرق على استبدال الترقيات القائمة على التجربة والخطأ بمسار قابل للمراجعة يمتد من تحليل النظام والتنفيذ والتحقق من الصحة إلى مراجعة البنية قبل الدمج.
الاطلاع على التفاصيل التقنية لاستخدام Novacomp منتج IBM Bob.
توضح عمليات النشر لدى العملاء أيضًا أن السرعة لا تحقق قيمة فعلية إلا عندما تستطيع الفرق الوثوق بالمخرجات. عزز مشروع التحديث لدى Blue Pearl الأمن والقدرات التشغيلية ضمن دورة التطوير نفسها. ساعد Bob على رصد الاعتماديات القديمة، واقتراح مسارات التحديث، وتحسين منطق المصادقة والتخويل، وإضافة التسجيل المنظم ونقاط ربط التتبع وفحوصات الحالة.
أصبحت قاعدة التعليمات البرمجية المحدّثة أكثر متانة. إضافةً إلى تحقيق تغطية لاختبارات الوحدات شملت 92% من قاعدة التعليمات البرمجية، نُشر التطبيق من دون تسجيل شكاوى من العملاء أو ظهور مشكلات بعد النشر. تجسّد هذه النتيجة التطبيق العملي لنهج دمج الأمن مبكرًا في دورة التطوير (shift-left security) بحكم التصميم؛ إذ يُدمج الأمن في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة. بدءًا من توليد التعليمات البرمجية ووصولًا إلى النشر، يطبق Bob ضوابط الحوكمة والامتثال والمخاطر افتراضيًا، بما يضمن حماية من فئة المؤسسات من دون إبطاء عمل الفرق.
تؤكد تجربة Novacomp هذه الفكرة. تنبع قيمة Bob من الإرشاد المستند إلى السياق، لا من الأتمتة التي تعمل من دون فهمه. راجع Bob بنية التعليمات البرمجية والتهيئة والاعتماديات، ثم اقترح ترقيات لتقنيات Java وSpring Boot وMaven وGradle والأدوات المرتبطة بها. تضمنت مهمة سير العمل عمليات بناء نظيفة، وحل تعارضات الاعتماديات، وتحديث الوثائق والاختبارات. أسهم ذلك في تسريع عملية التحديث وجعلها أكثر قابلية للتفسير أيضًا. تمكن الفريق من فهم أسباب التوصية بكل تغيير، وموضعه ضمن مسار الترحيل الأشمل.
تطبق CrushBank نموذج التحكم نفسه على البيانات الموروثة وأعمال نشر الذكاء الاصطناعي. ساعد IBM Bob شركة CrushBank على توسيع نشاطها المثبت في مجال دعم تقنية المعلومات المستند إلى الذكاء الاصطناعي، ليشمل نطاقًا أوسع من خدمات تمكين البيانات.
سرّع Bob الأعمال اللازمة لتحليل الأنظمة القديمة، ورسم خرائط مخططات البيانات، وتوليد مسارات استيعاب البيانات، وبناء طبقات وصول خاضعة للحوكمة. ونتيجةً لذلك، يمكن لشركة CrushBank استهداف العملاء الذين لا يتمثل تحديهم الأساسي في معالجة التذاكر، بل في إتاحة أنظمة بيانات المؤسسة لاستخدامها في البحث والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
لم تُصمم كثير من تلك الأنظمة المصدرية للعمل مع الذكاء الاصطناعي. يفتقر بعضها إلى واجهات برمجة تطبيقات حديثة، ويعمل بعضها داخل مقار المؤسسات، بينما لا يتيح بعضها المعارف الأساسية إلا من خلال واجهات قديمة أو عمليات تصدير يدوية. يساعد IBM Bob مطوري CrushBank على تحليل هذه الأنظمة، وفحص مخططات البيانات، وتوليد تعليمات برمجية لاستيعاب البيانات، وإنشاء الاختبارات، وبناء خوادم MCP التي تربط بيانات المؤسسة بتجارب الذكاء الاصطناعي.
لا يلغي Bob التحكم البشري عند التعامل مع البيانات الحساسة. في إحدى حالات الاستخدام لدى CrushBank، التي تضمنت تطبيق SQL Server يعمل داخل مقر المؤسسة، لم يُجرِ Bob استعلامات مباشرة على بيانات بيئة الإنتاج. بل اقترح نماذج للاستعلامات وعمليات التصدير، ثم راجعها أحد المطورين ونفذها. ويضمن ذلك إبقاء الحكم البشري ضمن حلقة العمل في المواضع التي تستلزمه، وهي قرارات الوصول، وتقييم حساسية البيانات، وتفسير مخططات البيانات، والتحقق من الجاهزية لبيئة الإنتاج. تزداد أهمية نموذج الحوكمة هذا عندما تشمل أعمال التطوير بيانات العملاء، أو مهام سير عمل خاضعة للمتطلبات التنظيمية، أو أنماط الوصول إلى بيئة الإنتاج.
الاطلاع على التفاصيل التقنية لاستخدام CrushBank منتج IBM Bob.
تتجلى القيمة التي يقدمها IBM Bob للعملاء أيضًا في المخرجات المصاحبة للتعليمات البرمجية. انتقلت Blue Pearl من عدم وجود أي تغطية رسمية للاختبارات المؤتمتة إلى تحقيق تغطية لاختبارات التراجع بنسبة 92%. أنشأت Novacomp وثائق جديدة وحدّثت حالات الاختبار ضمن مشروع التحديث. استخدمت Novadoc منتج Bob لتحليل تعليمات برمجية قديمة مخصصة لبيئة FileNet، وإنشاء وثائق جديدة، وتحويل إطار عمل غير مكتمل إلى تطبيق قابل للنشر.
في كل حالة، لم تقتصر المخرجات المفيدة على التعليمات البرمجية المصدرية. بل شملت أيضًا المواد الداعمة اللازمة لمراجعة النظام وصيانته وتوسيع نطاقه. في هذا السياق، تتضح فائدة نهج البرمجة باللغة الطبيعية في Bob؛ إذ تستطيع الفرق وصف الغرض المطلوب بلغة طبيعية، ثم تحويل هذا السياق إلى تفاصيل تنفيذ واختبارات ووثائق تظل مرتبطة مباشرة بالتعليمات البرمجية.
تكتسب تجربة Novadoc أهمية خاصة للفرق التي تدير منصات مؤسسية معقدة. احتاجت الشركة إلى طريقة أكثر أمانًا وقابلية للتكرار لنقل تغييرات تهيئة IBM FileNet بين بيئات التطوير والاختبار والإنتاج. لا تزال بيئات FileNet كثيرة تعتمد على إعادة إنشاء الإعدادات يدويًا، والمقارنة اليدوية بين البيئات، والتقييم البشري لتحديد الاختلافات المؤثرة. يؤدي ذلك إلى مخاطر تشمل انحراف التهيئة، ووقوع أخطاء في بيئة الإنتاج، وعدم اكتمال خطط التراجع عن التغييرات.
تمكّن أحد مهندسي Novadoc من إنشاء تطبيق قابل للتشغيل باستخدام IBM Bob خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة. في الظروف المعتادة، كان إعداد نموذج توضيحي أولي سيتطلب أسبوعين على الأقل. يوفر حل إدارة تهيئة FileNet الناتج للمسؤولين مسارًا منظمًا لاستخراج الحالة الحالية، ومقارنة بيئتي المصدر والهدف، ومعاينة التغييرات، والموافقة على النشر، والتراجع عن التغييرات عند الحاجة. ساعد Bob على تحديث التطبيق، وتحسين الوثائق، وتكييف البنية الأساسية لواجهة برمجة التطبيقات، وتحسين التفاعلات بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية.
يبرز هذا المثال تحولًا عمليًا في النهج الهندسي. غالبًا ما يُنظر إلى الوثائق والمخططات والمقارنات ومنطق الموافقات وتصميم آليات التراجع على أنها أعمال منفصلة عن “التطوير الفعلي”. لكنها تشكّل جزءًا من المنتج نفسه في البيئات الخاضعة للمتطلبات التنظيمية أو التي تعتمد بكثافة على المستندات. ساعد Bob شركة Novadoc على تحويل المعارف التشغيلية إلى مهمة سير عمل خاضعة للحوكمة، تدعم مسؤولي الأنظمة من خلال واجهة مستخدم تفاعلية، والفرق المعتمدة على الأتمتة من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).
تبرز سمة أخيرة مشتركة بين عمليات النشر الأربع، وهي أن IBM Bob يساعد الفرق على إعادة استخدام المعارف والخبرات التي تكتسبها. تكتسب هذه القدرة أهمية خاصة لدى شركات الاستشارات مثل Blue Pearl وNovadoc وNovacomp، إذ قد يبدو كل مشروع مع أحد العملاء مختلفًا، رغم تكرار المشكلة التقنية الأساسية. وتكتسب أهمية أيضًا لدى CrushBank مع توسعها من حلول الذكاء الاصطناعي لدعم تكنولوجيا المعلومات إلى نطاق أوسع من خدمات تمكين بيانات المؤسسات.
يجسد عمل Novadoc على FileNet كيفية تحويل الحلول إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام عمليًا. فما بدأ حلًا لتحدي حوكمة التهيئة لدى أحد العملاء، تحول إلى حل مُسرّع قابل لإعادة الاستخدام في بيئات FileNet المماثلة. وبدلًا من معالجة مشكلة النشر نفسها يدويًا لكل عميل، تستطيع Novadoc استخدام تطبيق معياري يجسد خبرتها في FileNet. سرّع Bob إنشاء الإصدار الأول، لكن القيمة الأكبر تمثلت في تحويل هذا العمل إلى أصل قابل للتوسع وإعادة الاستخدام.
تُوسع CrushBank هذا النمط ليشمل مشروعات البيانات والذكاء الاصطناعي. يمكن الآن إنجاز مشروع نموذجي كان يتطلب سابقًا فريقًا من أربعة أشخاص يعمل لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، في نحو نصف المدة وبالاستعانة بمطور واحد أو مطورين اثنين. يمكن الآن إنجاز أعمال إثبات المفهوم بوتيرة أسرع بعد أن كانت تستغرق أسابيع، كما تقلصت المدة اللازمة للانتقال من إثبات المفهوم إلى النشر لتقترب من أسبوعين.
يتبع هذا النمط القابل للتكرار خطوات متسقة عبر بيئات العملاء: اكتشاف النظام المصدري، ورسم خريطة مخطط البيانات، وإنشاء مسارات استيعاب البيانات، وتنظيم البيانات في IBM watsonx.data، وإتاحة وصول خاضع للحوكمة من خلال خوادم MCP، ثم ربط المخرجات بتجربة الذكاء الاصطناعي التي يحتاج إليها المستخدمون. يوفر هذا النموذج للعملاء أيضًا مرونة في استخدام نماذج متعددة؛ إذ يمكن لبنية البيانات الأساسية وطبقة الوصول دعم النموذج أو تجربة الذكاء الاصطناعي الأنسب لحمل التشغيل ومتطلبات السياسات وبيئة المستخدم.
تسهم قابلية التكرار أيضًا في ضبط التكاليف. عندما تتمكن الفرق من تدوين أفضل الممارسات، وإعادة استخدام الأوضاع والقواعد، وأتمتة أجزاء من مهام سير العمل، وقياس المواضع التي تحقق فيها مساعدة الذكاء الاصطناعي قيمة فعلية، يمكنها تقليل الجهد اللازم للتسليم من دون الإخلال بالانضباط الهندسي.
تؤكد أبرز تجارب عملاء منصة IBM Bob درسًا مشتركًا: يحقق التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي أفضل نتائجه عندما يعزز العملية الهندسية بما يتجاوز مجرد المساعدة في كتابة التعليمات البرمجية؛ إذ صُممت منصة Bob للعمل على امتداد دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بأكملها.
استخدمت Blue Pearl منصة Bob لتحديث منصة Java كثيفة الاستخدام، مع تعزيز الاختبارات والأمن وقابلية الملاحظة. استخدمت Novacomp منصة Bob لتحويل عملية ترقية محفوفة بالمخاطر لتقنيتي Java وSpring Boot إلى عملية تحديث منضبطة أُنجزت خلال يومين. استخدمت Novadoc منصة Bob لتحويل خبرتها في نشر FileNet إلى تطبيق لإدارة التهيئة قابل لإعادة الاستخدام. تستخدم CrushBank منصة Bob لتحويل بيانات المؤسسات الموروثة إلى أنظمة خاضعة للحوكمة وجاهزة للذكاء الاصطناعي.
لا يجعل IBM Bob التحديث أمرًا سهلاً. لا تزال الفرق بحاجة إلى خبرة هندسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية، وأنماط وصول آمنة، وانضباط في الاختبار، ومراجعة دقيقة قبل الانتقال إلى بيئة الإنتاج. لكن عمليات النشر لدى العملاء توضح أن منصة Bob تستطيع دمج هذه الممارسات في مراحل أبكر من مهام سير العمل وتطبيقها بوتيرة أسرع. وهنا تتضاعف الميزة: وقت أقل في التخمين، ووقت أطول في التحقق من صحة المخرجات، ومسار أوضح للانتقال من التعقيدات الموروثة إلى أنظمة تستطيع الفرق صيانتها وتوسيعها والوثوق بها.
بمصطلحات دورة حياة تطوير البرمجيات، يساعد Bob الفرق على ترسيخ ممارسات هندسية متسقة، وتوسيع نطاق التسليم عبر الفرق، وتحسين كفاءة الجهود، ودمج الأمن في مراحل مبكرة من دورة التطوير. وفي الوقت نفسه، يُبقي Bob المطورين مسيطرين على الأعمال التي تنتقل إلى بيئة الإنتاج.
تعرّف على المزيد حول قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل الجديدة والحزم المميزة في IBM Bob