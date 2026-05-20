طوّرت Brighthive للمؤسسات "فريق بيانات قائمًا على الوكلاء" وخاضعًا للحوكمة، يعمل على أتمتة أعمال استيعاب البيانات وجودتها وحوكمتها وهندستها وتحليلها وتمثيلها مرئيًا، بما يجعل بيانات المؤسسة غير المنظمة قابلة للاستخدام في مهام سير العمل القائمة على الوكلاء، مع إتاحة النشر على نطاق واسع باستخدام IBM watsonx Orchestrate.
يسهل اختبار الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات القائمة على الوكلاء في مشروعات تجريبية، لكن يصعب تحويلهما إلى قدرات تشغيلية. قد يطرح اختيار النماذج وتصميم الموجّهات تحديات، لكن أكثر العوائق شيوعًا تتمثل في حوكمة البيانات وجاهزيتها: مجموعات بيانات منخفضة الجودة، ومصادر مجزأة، وتعريفات غير متسقة، وفجوات في الحوكمة تجعل مخرجات الذكاء الاصطناعي غير موثوقة.
شرعت Brighthive، التي يقع مقرها في شيكاغو، في معالجة تحدي جاهزية البيانات. وتتمثل القيمة التي تقدمها في فكرة بسيطة: تمنح Brighthive المؤسسات ما يعادل فريق بيانات قائمًا على الوكلاء، خاضعًا للحوكمة ودائم التشغيل، يعمل عبر مجموعة تقنيات البيانات بالكامل. وبهذه الطريقة، يمكن لفرق البيانات البشرية قضاء وقت أقل في الأعمال التأسيسية لإعداد البيانات، ووقت أكبر في التحليل والاستراتيجية والذكاء الاصطناعي.
طوّرت الشركة منصة مستقلة لذكاء البيانات، مدعومة ببنية متعددة الوكلاء ومصممة خصيصًا لهذا الغرض، تحوّل طريقة إدارة المؤسسات للبيانات وحوكمتها وتحليلها عبر دورة الحياة بأكملها.
في صميم المنصة يوجد BrightAgent، وهو وكيل مشرف ينسّق عمل فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين. وينقل المؤسسات من البيانات غير المُنسَّقة وغير المنظمة والموزعة إلى مجموعات بيانات خاضعة للحوكمة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، من دون الحاجة إلى فريق داخلي كبير لهندسة البيانات. ينسّق BrightAgent العمل عبر استيعاب البيانات وجودتها وحوكمتها وهندستها وتحليلها وتمثيلها مرئيًا.
يدعم BrightAgent أكثر من 600 موصل بيانات جاهز عبر Airbyte، ليستهدف بيئات بيانات المؤسسات المتنوعة في الواقع العملي، مثل Salesforce وHubSpot وNetSuite وGainsight ومئات غيرها، إلى جانب تحديات التكامل المصاحبة لها.
يتيح التكامل مع IBM® watsonx Orchestrate تطبيق الحوكمة وقابلية الملاحظة على مهام سير العمل القائمة على الوكلاء في المؤسسة، مما يوفّر مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تساعد الذكاء الاصطناعي على الانتقال من مرحلة التجربة إلى بيئة الإنتاج. تساعد Brighthive وIBM معًا على معالجة جانبين رئيسيين من تحدي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات: إذ ترسي Brighthive أساس بيانات موثوقًا وتحافظ عليه، بينما تساعد watsonx Orchestrate المؤسسات على نشر مهام سير العمل القائمة على الوكلاء التي تعتمد على هذا الأساس وحوكمتها وتوسيع نطاقها.
تواجه معظم المؤسسات معوقات جاهزية البيانات نفسها: إذ تكون البيانات المهمة غير مُنسَّقة ومجزأة عبر أنظمة ذات مخططات غير متطابقة وتعريفات غير متسقة، بينما تظل حوكمة البيانات وتنقيتها بطيئتين ويدويتين بسبب محدودية قدرات هندسة البيانات. ونتيجة لذلك، تقضي فرق البيانات وقتًا طويلًا في أعمال التكامل المتكررة، وفحوصات الجودة، وإنفاذ السياسات، وصيانة مسارات البيانات. وتتعطل برامج الذكاء الاصطناعي في انتظار أساس بيانات منقّى وخاضع للحوكمة لا يتوافر بالسرعة المطلوبة.
علاوة على ذلك، يفرض الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مخاطر على الامتثال عندما يلزم استخراج البيانات التشغيلية وإرسالها إلى واجهات برمجة تطبيقات خارجية، وهو أمر غالبًا ما يكون غير مقبول في البيئات الخاضعة للتنظيم. وفي الوقت نفسه، تفترض العديد من أدوات التحليلات القائمة على الوكلاء وجود مدخلات بيانات منقّاة وخاضعة للحوكمة جيدًا، ولا تعمل إلا على بيانات مُنمذجة مسبقًا؛ لذلك عندما لا تستوفي بيانات الواقع العملي هذه الافتراضات، تتراجع الدقة وتصبح مهام سير العمل سريعة التأثر بالأخطاء.
يعالج BrightAgent هذا الوضع من خلال تكامل البيانات عبر الأنظمة، وتطبيق قواعد الحوكمة برمجيًا، وتحسين الجودة باستمرار، وإنشاء مخططات بيانات تحافظ على اتساق المسارات. كما يعرض التحليلات والتمثيلات المرئية حتى يتمكن مستخدمو الأعمال من اتخاذ إجراءات بناءً على النتائج، وذلك كله ضمن بيئة البيانات الخاضعة للحوكمة الخاصة بالعميل. لا تخرج البيانات من البنية التحتية للعميل؛ فكل إجراء يراعي الأذونات، ويكون مسجلًا وقابلًا للتحقق منه. علاوة على ذلك، يمكن تجهيز التغييرات للمراجعة البشرية قبل اعتمادها.
وهنا يكمن عامل التميز الأساسي لدى Brighthive: فهي لا تكتفي بإتاحة "الدردشة مع البيانات" بعد أن تكون جهة أخرى قد نقّتها وأخضعتها للحوكمة. فهي تساعد على بناء أساس البيانات نفسه وحوكمته وصيانته، بدءًا من استيعاب البيانات وامتدادًا إلى التحليلات، حتى تتمكن الأنظمة القائمة على الوكلاء من إنتاج مخرجات موثوقة في بيئة الإنتاج.
صُمم BrightAgent للمؤسسات التي لا تملك الوقت أو الموارد الكافية لحوكمة أساس البيانات وصيانته. كما أنه:
صُممت واجهة BrightAgent للمستخدمين غير التقنيين، إذ يمكنهم طرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات تستند إلى بياناتهم الفعلية وتتلاءم مع أدوارهم ومستويات وصولهم. سيتلقى محلل المطالبات والمدير المالي (CFO)، حتى عند طرح السؤال نفسه، إجابات مختلفة بما يلائم دور كل منهما، وكل ذلك ضمن حواجز حماية حوكمية مطبّقة.
تربط بنية BrightAgent إمكانات الربط الواسعة بضوابط الجودة والحوكمة المستمرة، بحيث تصبح مجموعات البيانات مستقرة بما يكفي للتحليلات اللاحقة وإجراءات الوكلاء. وبوجه عام، صُمم لتقليل أعمال التكامل المخصصة، وتوحيد مخططات البيانات، وضمان إنفاذ السياسات مع تغيّر المصادر والتعريفات بمرور الوقت.
وكما يوضح المخطط أعلاه، تتكوّن البنية من أربع طبقات رأسية، إلى جانب مكوّنين عرضيين من مكونات البرمجيات الوسيطة. تتولى IBM Identity and Access Management مصادقة كل استدعاء داخل مجموعة التقنيات من خلال طبقة المصادقة، بينما يتولى محرك السياسات في Brighthive إدارة طبقة الحوكمة:
1. طبقة التطبيقات:
تمثل هذه الطبقة واجهة التفاعل المتاحة للمستخدمين النهائيين والمنصات المضيفة. يتوفر BrightAgent داخل IBM watsonx Orchestrate، لذلك يصل إليه مستخدمو المؤسسات من خلال وحدة تحكم Orchestrate نفسها التي يستخدمونها بالفعل مع وكلائهم الآخرين، من دون الحاجة إلى اعتماد واجهة مستخدم منفصلة. تتم عملية التزويد عبر واجهة برمجة تطبيقات IBM Cloud® Open Service Broker (OSB v2.12). تتيح هذه العملية لمنصة Orchestrate تشغيل مثيل Brighthive خاص بالعميل، وإنشاء المستخدمين، وإصدار عنوان URL موقّع للوحة المعلومات بالطريقة نفسها التي ينشر بها أي خدمة أخرى مدرجة في الكتالوج. تقع IBM Identity and Access Management (IAM) أمام كل استدعاء من استدعاءات OSB بوصفها طبقة المصادقة. وبعد إتمام التزويد، تتولى هذه الطبقة استيعاب البيانات من أكثر من 600 موصل لمصادر البيانات، سواء كانت جداول مُنظَّمة أو ملفات غير مُنظَّمة، وتتيح كتالوج بيانات خاضعًا للحوكمة للوكلاء في المراحل اللاحقة. كما تستضيف مركز واجهة المستخدم الخاص بالوكلاء، حيث يمكن للمستخدمين تهيئة عمليات التشغيل والموافقة عليها وفحصها.
2. طبقة البيانات:
توفر هذه الطبقة وصولًا موحّدًا إلى البيانات المنتشرة عبر صوامع البيانات داخل المؤسسة، من دون فرض ترحيلها. يعتمد التصميم على شبكة بيانات لامركزية، يتولى فيها كل فريق مجال مسؤولية مجموعات البيانات ومخططات البيانات وفحوصات الجودة الخاصة به. وفي الوقت نفسه، توفر طبقة نسيج الشبكة قدرات أساسية على مستوى المؤسسة، مثل إنفاذ RBAC وABAC، ودورة حياة البيانات، وبوابات الجودة، بحيث تُطبّق الحوكمة مرة واحدة على مستوى النسيج بدلًا من إعادة تنفيذها لكل مسار. تمثل AWS هنا الركيزة الأساسية لمستودع البيانات والأمن: إذ تُستخدم S3 وRedshift للتخزين والحوسبة، وLake Formation للتحكم الدقيق في الوصول، وKMS/IAM لإدارة المفاتيح والهوية. تُجرى فحوصات الجودة على امتداد دورة حياة البيانات بأكملها. وبحلول الوقت الذي يقرأ فيه الوكيل مجموعة بيانات، تكون قد خضعت بالفعل للتحقق وفق قواعد مخطط البيانات وحداثتها وحساسيتها، بدلًا من الاكتفاء بفحصها بصورة ظرفية وقت الاستدلال.
3. طبقة الوكيل:
في هذه الطبقة يجري تنفيذ العمل القائم على الوكلاء. يوفّر LangChain اللبنات الأساسية للتنسيق، بما في ذلك الأدوات والسلاسل والرسوم البيانية وواجهات الذاكرة، بينما يستضيف AWS Bedrock نماذج الأساس التي تستدعيها عمليات التنسيق هذه. وبالإضافة إلى بيئة التشغيل هذه، يضم BrightAgent وكلاء مخصصين لأدوار محددة، مثل الاسترجاع، وإنشاء SQL، والتمثيل المرئي، والتلخيص، وأدوات المراقبة في الخلفية، ضمن مهام سير عمل موجّهة للمستخدم ومهام خلفية استباقية تعمل وفق جداول زمنية أو أحداث تشغيل. وهذا الفصل بين المهام المباشرة والمهام العاملة في الخلفية مقصود. ففي الوقت الذي يجيب فيه الوكلاء المتزامنون عن أسئلة المستخدمين ضمن حلقة المحادثة، يحسب الوكلاء العاملون في الخلفية مسبقًا مؤشرات حداثة البيانات وتنبيهات الحالات الشاذة والسياق المستقر. وبعد ذلك، يمكن للوكلاء المباشرين الاستفادة من هذا السياق من دون تحمّل زمن انتقال إضافي وقت الطلب.
4. طبقة السياق:
تعتمد كفاءة الوكلاء على جودة السياق الذي يتلقونه؛ لذلك تتولى هذه الطبقة البنية الأساسية للاسترجاع والذاكرة. وتتضمن بنية تضمينات مضبوطة لعمليات استرجاع معقدة عبر مجموعات بيانات مختلطة من البيانات المُنظَّمة وغير المُنظَّمة، وقواعد معرفية مترابطة، مع نموذج مخصص لكل نطاق وغرض. وبهذه الطريقة، لا يستخدم استعلام إنشاء SQL الفهرس نفسه الذي يستخدمه استعلام التمثيل المرئي في الاسترجاع. كما تتضمن هذه الطبقة سياقًا صريحًا لحواجز الحماية يُضاف في مقدمة كل عملية استدلال. تدعم قاعدة بيانات الرسوم البيانية الاستدلال العلائقي بشأن الكيانات والسياسات وروابط دورة حياة البيانات وطوبولوجيا مساحة العمل. وفي الوقت نفسه، يدير إطار السياق الخاص بشركة Brighthive الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى عبر الجلسات، ويخصص ميزانية تكلفة الرموز المميزة حسب الأولوية، ويتتبع مصدر المعلومات بحيث يمكن إرجاع كل مخرج من مخرجات الوكلاء إلى مصادره.
ينسّق BrightAgent عمل ستة وكلاء متخصصين يعملون معًا من استيعاب البيانات وصولًا إلى لوحات المعلومات، بحيث تستفيد كل مرحلة من السياق المتراكم وتسلّم مخرجات تم التحقق منها إلى المرحلة التالية. والنتيجة هي مهام سير عمل شاملة تُطبَّق فيها الجودة والحوكمة في المراحل الأولى، ثم يُعاد استخدامها في المراحل اللاحقة لأغراض التحليل والتمثيل المرئي.
يتيح إدراج BrightAgent في Agent Catalog ضمن watsonx Orchestrate، الذي يضم مجموعة من الوكلاء الجاهزين، للمؤسسات نشره بسهولة ضمن مهام سير العمل لديها. وتستفيد هذه المؤسسات أيضًا من قدرات الحوكمة والأمن التي يوفرها Orchestrate.
ويحوّل ذلك جاهزية البيانات إلى قدرة قابلة لإعادة الاستخدام ضمن طبقة تنسيق أوسع، بدلًا من أن تكون مشروعًا لمرة واحدة مرتبطًا بحالة استخدام واحدة.
وتكمن قوة هذا التكامل في أن Brighthive تعالج مشكلة أساس البيانات، بجعل بيانات المؤسسة منقّاة وخاضعة للحوكمة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، بينما تعالج IBM watsonx Orchestrate تحدي النشر والتنسيق، بما يجعل مهام سير العمل القائمة على الوكلاء قابلة للتوسّع وقابلة للملاحظة ومن فئة المؤسسات. ومعًا، يسدّان الفجوة التي عطّلت كثيرًا من مبادرات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات: الفجوة بين "لدينا أدوات ذكاء اصطناعي" و"تنتج أدوات الذكاء الاصطناعي لدينا نتائج موثوقة في بيئة الإنتاج".
يُعد BrightAgent رفيقًا لبيانات المؤسسة، يساعد على جعل مسارات البيانات الخاضعة للحوكمة وعالية الجودة أكثر استقلالية بمرور الوقت. تتعامل بنيته مع الحوكمة بوصفها جزءًا من البنية التحتية: فكل مخرج يرث وضع الامتثال في المنصة، وتزداد طبقات السياق الخمس في المنصة، وهي الرسم البياني المعرفي، ومحرك البيانات الوصفية، وسياق مساحة العمل، والذاكرة على مستوى المستخدم، والضغط الذكي، ذكاءً مع كل تفاعل.
بالنسبة للمؤسسات، يعالج هذا النهج مشكلة الاعتماد على خبير واحد في المعرفة المؤسسية. عندما يغادر المحلل الخبير الوحيد الذي يعرف البيانات، لا تغادر المعرفة المؤسسية معه، بل تكون مدمجة في المنصة. وعند ظهور حالة الاستخدام التالية، يكون أساس البيانات الخاضع للحوكمة قائمًا بالفعل.
من خلال التكامل مع مجموعة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والتنسيق من IBM، يحوّل BrightAgent جاهزية البيانات إلى قدرة قابلة للتوسّع، بدلًا من عبء متكرر. ويدعم مسارًا يتيح إضافة مصادر جديدة وحالات استخدام جديدة من دون إعادة بناء الأساس في كل مرة، مع الحفاظ على الحوكمة وقابلية الملاحظة اللازمتين للاستخدام المؤسسي الموثوق.
يمكن إعداد المنصة في غضون ساعات لا أسابيع، من دون أن تضطر المؤسسات إلى توظيف فريق لهندسة البيانات أو استبدال مجموعة تقنيات البيانات الحالية لديها لتحقيق ذلك.