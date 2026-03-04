كيف تدير Beacon Mobility وتؤمّن 10,000 جهاز لوحي لدعم نقل الطلاب بشكل آمن

إن إدارة عمليات النقل على نطاق واسع لا تعتمد فقط على المركبات والمسارات. تُشغّل Beacon Mobility، وهي مزوّد وطني لخدمات نقل الطلاب، نحو 13,000 مركبة عبر 25 ولاية وعشرات الشركات التشغيلية، ولكل منها مسارات وعقود ومتطلبات تنظيمية خاصة.

علاوة على ذلك، فإن الحاجة إلى إدارة أكثر من 10,000 جهاز لوحي داخل المركبات بشكل آمن، ودعم عدة أطراف معنية، والتكيف بسرعة مع التغييرات التشغيلية المستمرة دون إدخال مخاطر أو فترات تعطل، يزيد من تعقيد خدماتهم.

وفي صميم كل ذلك هدف واحد غير قابل للتفاوض: نقل الأطفال من المدرسة وإليها بأمان. تعمل الأجهزة اللوحية المثبّتة على لوحة القيادة كواجهة تشغيل رئيسية للسائقين وموظفي الإرسال والميكانيكيين والإداريين والأطراف المعنية الخارجية. وتدعم هذه الأجهزة تنفيذ المسارات، وتتبع الوقت، والاتصالات، والملاحة، ومراقبة الامتثال، وتعمل ضمن شبكة تخدم أولياء الأمور والمناطق التعليمية التي تتوقع قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي وإمكانية التدقيق.

يمكّن IBM MaaS360، وهو مجموعة برمجيات لإدارة الأجهزة المحمولة وأمنها، شركة Beacon Mobility من تنسيق هذه الواجهات بسلاسة، ما يزيل تعقيدات التحديث والإدارة والصيانة لهذا الأسطول المحمول الموزّع والمعقّد.