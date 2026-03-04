كيف تدير Beacon Mobility وتؤمّن 10,000 جهاز لوحي لدعم نقل الطلاب بشكل آمن

من خلال الاعتماد على ®IBM® MaaS360، قام مزوّد خدمات نقل الطلاب هذا بتقليل وقت تجهيز الأجهزة في عمليات نشر الأجهزة المحمولة واسعة النطاق من أسابيع إلى ساعات.

تاريخ النشر 4 مارس 2026

إن إدارة عمليات النقل على نطاق واسع لا تعتمد فقط على المركبات والمسارات. تُشغّل Beacon Mobility، وهي مزوّد وطني لخدمات نقل الطلاب، نحو 13,000 مركبة عبر 25 ولاية وعشرات الشركات التشغيلية، ولكل منها مسارات وعقود ومتطلبات تنظيمية خاصة.

علاوة على ذلك، فإن الحاجة إلى إدارة أكثر من 10,000 جهاز لوحي داخل المركبات بشكل آمن، ودعم عدة أطراف معنية، والتكيف بسرعة مع التغييرات التشغيلية المستمرة دون إدخال مخاطر أو فترات تعطل، يزيد من تعقيد خدماتهم.

وفي صميم كل ذلك هدف واحد غير قابل للتفاوض: نقل الأطفال من المدرسة وإليها بأمان. تعمل الأجهزة اللوحية المثبّتة على لوحة القيادة كواجهة تشغيل رئيسية للسائقين وموظفي الإرسال والميكانيكيين والإداريين والأطراف المعنية الخارجية. وتدعم هذه الأجهزة تنفيذ المسارات، وتتبع الوقت، والاتصالات، والملاحة، ومراقبة الامتثال، وتعمل ضمن شبكة تخدم أولياء الأمور والمناطق التعليمية التي تتوقع قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي وإمكانية التدقيق.

يمكّن IBM MaaS360، وهو مجموعة برمجيات لإدارة الأجهزة المحمولة وأمنها، شركة Beacon Mobility من تنسيق هذه الواجهات بسلاسة، ما يزيل تعقيدات التحديث والإدارة والصيانة لهذا الأسطول المحمول الموزّع والمعقّد.

حالة الاستخدام: التنقل كركيزة أساسية للأمان والثقة

يُعد الجهاز اللوحي داخل كل مركبة الوسيط الأساسي بين السائقين والمؤسسة الأوسع:

  • يستخدمه السائقون للتواصل مع مركز الإرسال، وإتمام المسارات، والتعامل مع اضطرابات المرور وتسجيل الوقت.
  • تعتمد فرق الإرسال والتشغيل عليه للحصول على قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي لمسارات المركبات وحالة السائقين.
  • تتطلب المناطق التعليمية إعداد تقارير امتثال وسجلات تدقيق.
  • يرغب أولياء الأمور في معرفة موقع الحافلة وما إذا كانت تسير في الوقت المحدد.
تطبيق Beacon mobility في جهاز لوحي

يصبح التزويد اليدوي وإدارة الأجهزة غير المتسقة عوائق سريعة في هذه البيئة. من دون تحكم مركزي، يؤدي توسيع العمليات المحمولة إلى إدخال مخاطر وتأخيرات وثغرات أمنية (مثل الأجهزة المفقودة أو المسروقة التي يجب تأمينها فورًا). يجب أن تظل التطبيقات متوافقة مع متطلبات المناطق والولايات، ويجب أن يتمكن السائقون من الانتقال بين المركبات والمسارات المختلفة بسلاسة.

يمكّن IBM MaaS360 من الإدارة المركزية عبر هذه المنظومة، ما يتيح تكوين آلاف الأجهزة اللوحية عن بُعد وتأمينها وتحديثها، مع دعم مجموعة واسعة من الأطراف المعنية ذات الاحتياجات والتوقعات المختلفة.

البنية التقنية: تصميم يراعي عدم الحاجة إلى التدخل البشري، والأمن، والحركة المستمرة

يُعد IBM MaaS360 طبقة إدارة الأجهزة المحمولة لأسطول الأجهزة اللوحية الكبيرة الذي يعمل بنظام Android لدى Beacon Mobility. وبالإضافة إلى تسجيل نظام Android للمؤسسات، تدعم المنصة أيضًا أنظمة iOS وMacOS وWindows والتسجيل عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، كما تتكامل مع أطر الأمان الخاصة بالشركات المصنّعة للمعدات الأصلية مثل Samsung Knox لتعزيز الحماية على مستوى الأجهزة.

يُعد التسجيل دون الحاجة إلى تدخل بشري مطلبًا أساسيًا. يتم تجهيز الأجهزة بسرعة وبشكل متسق دون الحاجة إلى تكوين يدوي، وهو أمر ضروري عند إدارة أكثر من 10,000 جهاز لوحي مع فريق تكنولوجيا المعلومات المحدود.

بنية MaaS360 لدى Beacon Mobility

يمثل IBM MaaS360 طبقة إدارة الأجهزة لدى Beacon Mobility، حيث يدعم مجموعة كبيرة من المستخدمين من خلال التسجيل والتكوين وإدارة التطبيقات. يوفر MaaS360 بنية موحّدة وقابلة للتوسع تُمكّن قسم تكنولوجيا المعلومات من إدارة التسجيل والأمان وتوصيل التطبيقات من خلال واجهة واحدة، مع دعم التغييرات التشغيلية المستمرة:

  • يفصل النقل بالحاويات الآمن بين بيانات الشركة والبيانات الشخصية، ما يساعد على الحفاظ على الامتثال عبر ولايات وبيئات تنظيمية متعددة.
  • تحدد عناصر التحكم في الوصول القائمة على الأدوار ملفات تعريف مختلفة للسائقين وموظفي الإرسال والمسؤولين.
  • تتيح قدرات القفل عن بُعد والمسح عن بُعد التعامل مع الأجهزة المفقودة أو المسروقة بسرعة وحسم.
  • يتم تجميع الأجهزة وإدارتها باستخدام سمات مخصصة مثل المنطقة والعقد ومتطلبات المسار.
  • تضمن إدارة التطبيقات تقديم مجموعة التطبيقات المناسبة للسائق المناسب في الوقت المناسب، حتى مع انتقال السائقين بين المسارات أو المناطق أو أنواع المركبات.
  • يمكن تثبيت إصدارات التطبيقات لتلبية متطلبات امتثال محددة.

مكاسب تشغيلية من أساس موحّد للتنقّل

يؤدي استخدام IBM MaaS360 إلى تحقيق خمس فوائد تشغيلية قابلة للقياس:

وقت النشر:

تم تقليل وقت تزويد الأجهزة من أيام أو أسابيع إلى دقائق. ويُعد هذا التحسن بالغ الأهمية خصوصًا خلال الفترة الصيفية القصيرة بين الأعوام الدراسية، عندما يتم تحديث الأساطيل أو توسيعها. يتم تزويد الأجهزة اللوحية سابقًا وشحنها ونشرها وهي جاهزة للاستخدام.

الأمان:

يتحسن الوضع الأمني من خلال لوحات معلومات الامتثال المركزية، والاستجابة الأسرع للثغرات الأمنية، واتخاذ إجراءات فورية تجاه الأجهزة المخترقة.

سهولة الاستخدام:

يستفيد السائقون من تجربة أجهزة لوحية متسقة ويمكن التنبؤ بها، مع تكوين التطبيقات التي يحتاجونها سابقًا عند بدء المسار.

تحسينات الدعم:

يتم تقليل تكاليف الدعم من خلال التوحيد القياسي. يؤدي انخفاض عدد حالات التكوين الخطأ إلى انخفاض عدد تذاكر الدعم، ما يتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات الصغير التركيز على التحسين بدلاً من المعالجة. تتيح التحديثات الأسرع نشر تغييرات المسارات في الوقت الفعلي، ما يدعم الالتزام بالأداء ومستوى الخدمة في المواعيد المحددة.

عمليات أكثر أمانًا:

والأهم من ذلك، تدعم المنصة عمليات أكثر أمانًا. تضمن إدارة الأجهزة الموثوقة أن يمتلك السائقون دائمًا الأدوات التي يحتاجونها لنقل الطلاب بأمان، مع توفير الشفافية والمساءلة للمناطق التعليمية والعائلات.

توسيع نطاق التنقل الذي يراعي السلامة أولاً دون إعادة بناء الأساس

من خلال توحيد إدارة الأجهزة المحمولة باستخدام IBM MaaS360، أنشأت Beacon Mobility منصة تتوسع مع النمو والتعقيد التشغيلي والمتطلبات التنظيمية. يمكن للسائقين الانتقال بين المناطق والعقود دون أي تعطّل. يمكن إضافة مركبات وأجهزة لوحية جديدة بسرعة. يمكن أن تتطور متطلبات الامتثال دون الحاجة إلى إعادة تصميم بنية النظام. ومع استمرار نمو المؤسسة، يمكن للأساس نفسه دعم المزيد من التطبيقات وسير العمل واحتياجات الأطراف المعنية دون زيادة العبء التشغيلي.

من خلال الاستفادة من منصة إدارة الأجهزة المحمولة من IBM، تمكنت مؤسسة نقل تعتمد على السلامة بشكل أساسي من تحويل عمليات التنقل واسعة النطاق إلى قدرة قابلة للتكرار وآمنة وقابلة للتوسع. وبهذه الطريقة، تمكنت الشركة من تقليل التعقيدات أمام السائقين، وتحسين الخدمة للمدارس والعائلات، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية مع استمرار توسع الأسطول.

Andy Dondzila

Director of IT

Beacon Mobility

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer