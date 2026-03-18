كيف تبني Athena Intelligence أتمتة وكيلة للمكاتب الخلفية للمؤسسات الخاضعة للتنظيم باستخدام IBM HashiCorp Terraform

يساعد حل البنية التحتية ككود من IBM شركة Athena Intelligence على بناء منصات وكيلة بسرعة يمكنها توسيع سير عمل بيانات المؤسسات، بغض النظر عن مكان أو كيفية نشرها.
وضعت شركة Athena Intelligence، وهي مزود لمنصات الذكاء الاصطناعي التي تحول عمليات البيانات، هدفاً تصميمياً استبعد سريعاً معظم معماريات وكلاء الذكاء الاصطناعي. كانوا بحاجة إلى النشر في بيئات خاضعة للتنظيم، مثل القطاعات المالية أو القانونية، حيث يمكن أن تكون الحالة النهائية أي شيء من الأنظمة المحلية المعزولة تماماً أو التشغيل عبر سحابات متعددة في وقت واحد. وتم سحب التحديثات وفقًا لجدول العميل بينما تتحكم الأذونات والموافقات ومسارات التدقيق في استقلاليته.
تم تطبيق ذلك التصميم على نوع من حالات الاستخدام المؤسسية الصعبة الجاهزة للتحول: دورات التحليل الشهرية أو الأسبوعية التي تتطلب سحب المدخلات من أنظمة سجلات إكسيل وباوربوينت والبريد الإلكتروني وشيربوينت وإس كيو إل، ثم تركيبها في تنبؤات تقود قرارات الشراء وسلسلة التوريد.
تقدم Athena "زميل عمل" رقمياً جاهزاً للمؤسسات ومبني للقطاعات الخاضعة للتنظيم — وهو نوع من محللي البيانات الاصطناعيين المصممين لتولي مهام التحليل والتشغيل الشاقة الشائعة في الشركات. يعتمد على IBM HashiCorp Terraform، وهو أداة تعتمد على البنية التحتية ككود تتيح للمطورين توفير وتحديث وإدارة مكونات البنية التحتية المحلية والسحابية، بما في ذلك الآلات الافتراضية وعناقيد Kubernetes. ينجز المطورون هذه المهمة عن طريق كتابة ملفات تكوين يمكن للبشر قراءتها.
النتائج واضحة: يتم التخلص من التباين الناتج عن العمليات اليدوية ويدير الوكلاء تصحيح البنية التحتية. عمليات النشر التي كانت تستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع حتى تكتمل تتم الآن في أقل من يومين.
في تحليلات المؤسسات، يساهم أصحاب المصلحة الموزعون عبر المناطق بالتحديثات في الأدوات التي يستخدمونها بالفعل. ثم، يركز فريق مركزي على تطبيع الإدخال، ومعالجة التناقضات، وبناء السرد وإنتاج عناصر مميزة جاهزة للتنفيذ.
لسوء الحظ، غالباً ما تصطدم التوقعات العالية والحاجة الماسة لاتخاذ قرارات استراتيجية مدفوعة بالبيانات بالواقع الفوضوي لميات ضخمة من البيانات غير المتجانسة. تلك البيانات متناثرة ومبعثرة عبر مجموعة.
تركز منصة التحليلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من Athena Intelligence على دعم وتبسيط سير عمل التحليلات من البداية إلى النهاية، وذلك عبر جلب البيانات من مصادر المؤسسة الشائعة والمتنوعة وتحليلها وتركيبها، ثم إنتاج المخرجات ذاتها التي تعتمد عليها المنظمة بالفعل مثل الجداول الحسابية والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني والرسائل.
تكمن قيمة Athena للمستخدمين النهائيين في إزالة الأجزاء الأكثر عرضة للفشل من العملية. تشمل التحسينات ما يلي:
هناك ثلاث طبقات رئيسية تحدد بنية Athena Intelligence وقيود نشر العملاء التي تحدد بشكل أساسي كل واحدة منها.
قد يحتاج العملاء إلى عمليات نشر عبر بيئات AWS أو Azure أو GCP أو البيئات المحلية، مما يجعل البنية التحتية ككود حجر زاوية أساسياً. يتم استخدام Terraform لتوفير أو التكامل مع الخدمات المطلوبة. على سبيل المثال، يختلف Postgres بين السحابات ويبدو النشر المحلي مختلفا أيضًا. الغاية هي توفير منصة كاملة التجهيزات تمنح المستخدمين مع ذلك المرونة اللازمة لإجراء التعديلات عند الضرورة لأسباب تنظيمة أو تتعلق بالأنظمة الموروثة.
خيار التصميم المتكرر هو الحوسبة المؤقتة ذات آلية تحديد الوصول. يقوم الوكلاء بتجميع الموارد المعزولة للقيام بالعمل، ثم إنهاؤها لتقليل التعرض والتحكم في النفقات. ومن الأمثلة على ذلك:
على سبيل المثال، تحتاج مؤسسة ما إلى نقل البنية التحتية من GCP إلى AWS، حيث قد تختلف الميزات أو الإمكانات. تتطلب إدارة ذلك عموماً قيام أحد الكوادر البشرية بتطوير أداة أو موصل لترجمة الميزة إلى البيئة الجديدة. يمكّن حل Athena الوكلاء من القيام بذلك - بناء أدوات تدعم التصحيح الذاتي والشفاء الذاتي.
في السيناريوهات التي لا تتوفر فيها اتصالات واجهة برمجة التطبيقات، يمكن للوكيل تشغيل جهاز افتراضي بالكامل، وتسجيل الدخول ببيانات اعتماده الخاصة وبناء حل بديل تلقائياً.
يدفع هذا النهج نحو مطلب تشغيلي: القدرة على الملاحظة التي تعمل حتى عندما لا يتمكن المورد من الوصول إلى بيئة العميل. ومن بدون البيانات المستمرة القادمة من نظام العميل لمساعدة المورد في تصحيح خطأ ما، تمكن Athena الوكلاء من الاستعلام عن السجلات التي أنشأوها، بحيث يمكن لفرق البنية التحتية حل المشكلات بشكل أسرع،
فبدلاً من إجبار المستخدمين على واجهة جديدة، تتصل المنصة بالأنظمة المدمجة بالفعل في العمليات اليومية:
ومن أهم ما يميزها تقنيًا هو "إمكانية العمل": ليس فقط استرجاع المعلومات ولكن تنفيذ مهام مثل صياغة مسودات المشاريع، أو تحرير جدول بيانات، أو تشغيل استعلامات قواعد البيانات، أو العمل ضمن قنوات الاتصال الحالية. يقوم نظام حوكمة بضبط هذه الإجراءات، مما يتيح تتبع الأنشطة والتراجع الانتقائي عن العمليات وتتبع التغييرات وإدارة الإصدارات. اقرأ المزيد عن نظام حوكمة أثينا في هذه التدوينة.
يستخدم بعض عملاء Athena نمط التبنّي "ذي المسارين". يعمل فريق على جعل سير العمل الحالي المعتمد على ETL ولوحة التحكم "أفضل، وأسرع، وأقوى". يعمل البعض الآخر بالتوازي، ويسألون عما إذا كان نموذج لوحة المعلومات لا يزال مطلوبًا على الإطلاق عندما يمكن للوكلاء الاستعلام عن الأنظمة مباشرة وإرجاع الإجابات بشكل محادثة. وهو يرقى إلى استخلاص القيمة اليوم من خلال العمل الذي تم تحديده بالفعل، مع الأخذ في الوقت نفسه بحالة مستقبلية لإعادة تحديد سير العمل بالكامل.
يعد Terraform مناسباً لشركة Athena Intelligence نظراً لقدرته على نشر وصيانة الحزم التقنية المعقدة عبر بيئات متنوعة مع الحفاظ على تحكم العميل.
تبرز العديد من الفوائد:
تُترجم هذه المزايا إلى نشر أسرع في البيئات المقيدة. ما كان من الممكن أن يستغرق ما يصل إلى شهر تم تحسينه ليصبح عملية مبسطة. بدءا من التعرف على البنية التحتية وانتهاء بإطلاق التطبيق في المجموعة، يمكن الآن إكمال سير العمل بالكامل في يومين فقط.
هناك عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية بين الفرق وتكلفة هامشية أقل لدعم سير العمل الجديد بمجرد وضع الأساس. يتمتع العملاء بمسار أسرع لتحقيق القيمة ويمكنهم الاستجابة لاحتياجات العمل بمرونة أكبر.
تشمل استراتيجية Athena Intelligence نهجاً واقعياً تجاه وكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. تركز الاستراتيجية على النشر في أي مكان يحتاجه العملاء والتكامل مع أدواتهم الحالية. ثم تُتيح الاستقلالية من خلال الأذونات ذات الطبقات والموافقات وقابلية التدقيق. يمكن لضوابط الحوكمة العمل على مستوى المؤسسة والفريق والمستخدم، مع وجود سجلات مراجعة وتنسيب مصممة لمراجعة وإلغاء سير عمل الوكلاء بشكل انتقائي عند الحاجة.
هذا المزيج هو ما يجعل التوسع ممكنًا. لم تعد عمليات نشر السحابة المتعددة والمحلية مشاريع هندسية لمرة واحدة. تتوقف حالات الاستخدام الجديدة عن إطلاق دورات المشتريات الجديدة. يمكن للفرق أن تسير في مسار التسريع اليوم بالتوازي مع مسار إعادة ابتكار سير العمل في المستقبل، ثم التقارب نحو ما يوفر أفضل تجربة للمستخدم النهائي وأفضل كفاءة تشغيلية.
عبر الاستناد إلى قواعد أتمتة IBM للبنية الأساسية بواسطة IBM Terraform، تتمكن Athena Intelligence من تحويل عوائق النشر القانونية وعمليات الإطلاق المنضبطة وتجهيز البيئات النمطية إلى خصائص تقنية للمنتج عوضاً عن اعتبارها مهام خدمية استثنائية. يتيح هذا التحول للفرق التركيز على توسيع سير العمل الذي يقدم النتائج - وليس التوصيات فقط - للمستخدمين المؤسسيين.