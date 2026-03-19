Guardium للهويات غير البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل

كيف يحمي Guardium البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وشبه المهيكلة عندما يكون المستخدمون الأسرع نموًا ليسوا بشرًا.
لطالما اعتمدت المؤسسات على الهويات غير البشرية، مثل بيانات اعتماد الآلات والجهات الفاعلة للخدمات وحسابات البوت، لتشغيل مسارات العمل المؤتمتة التي تضمن استمرارية الأعمال. في معظم المؤسسات، يتجاوز عدد الهويات غير البشرية بالفعل عدد المستخدمين البشر بنسبة تقديرية تصل إلى 45 مقابل 1.
ما تغير هو طبيعة هذه الجهات الفاعلة غير البشرية. كانت الهويات غير البشرية تقليديا ساكنة؛ كحسابات الخدمة طويلة الأمد، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الدائمة، وأدوار إدارة الهوية والوصول القائمة التي نادرا ما تتبدل، مما يحمل مخاطر مثل بيانات الاعتماد القديمة والأذونات المفرطة. لكن الذكاء الاصطناعي الوكيل يولد موجة من الهويات غير البشرية الديناميكية: الرموز قصيرة الأجل، وبيانات اعتماد الجلسات، والهويات التي تنشئها الوكلاء فوريا. هذه الهويات غير البشرية الديناميكية عابرة، وذات أحجام هائلة، وتتبعها أصعب بكثير.
لا يقوم الوكيل بتشغيل استعلام مجدول فحسب - بل يكتشف البيانات بشكل ديناميكي، ويجتاز المستودعات ويتصرف بناءً على ما يجده، كل ذلك بسرعة الآلة، بموجب بيانات اعتماد قد لا تكون موجودة إلا لدقائق. يراقب Guardium الهويات غير البشرية الساكنة والديناميكية على حد سواء، لكن التحدي يختلف لكل منهما: فالهويات الساكنة تتطلب حوكمة دورة الحياة وفرض التدوير، بينما تتطلب الهويات الديناميكية وضع خطوط أساس سلوكية فورية بنطاق واسع لم تصمم الأدوات التقليدية للتعامل معه.
البيانات هي الوقود المحرك للذكاء الاصطناعي، وتستهلكها الأنظمة الوكيلة بحجم وسرعة واستقلالية غير مسبوقة - قراءة السجلات الحساسة ودمج المصادر لتوليد المخرجات وتغذية المعلومات في النماذج وعمليات سير العمل النهائية.
لقد تطور السؤال من "من لديه حق الوصول؟" إلى "ماذا يفعل الوكيل بالبيانات، وأين يرسلها، وهل يمكننا الوثوق بالنتيجة؟" تم بناء IBM Guardium خصيصًا لهذا التحدي: مراقبة مستمرة وفي الوقت الحقيقي لكل تفاعل بيانات-سواء كان بشريًا أو آليًا-عبر مخازن مهيكلة وغير مهيكلة وشبه مهيكلة.
أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل لا تصل إلى البيانات مباشرة - بل تعمل من خلال بيانات اعتماد NHI: حسابات الخدمة، مفاتيح API، أدوار IAM والشهادات. تتصل هذه البيانات بقواعد بيانات مهيكلة مثل PostgreSQL، ومخازن شبه مهيكلة مثل MongoDB وKafka، ومستودعات غير مهيكلة مثل S3 وSharePoint. يقع Guardium أسفل الثلاثة جميعًا، حيث يقوم بتحليل استعلامات SQL، والتقاط بروتوكولات NoSQL وتسجيل الوصول على مستوى الكائن في الوقت الفعلي - مما يؤدي إلى فرض السياسات، وإنشاء خطوط أساس سلوكية، واكتشاف الثغرات الأمنية وتفعيل الاستجابات الآلية قبل حدوث الضرر.
من دون مراقبة نشاط البيانات التي تمت معايرتها لسرعة الوصول الآلية، ستكون المخاطر ملموسة وفورية:
يرتبط كل من هذه السيناريوهات مباشرةً بالبنية المذكورة أعلاه. الوكلاء شرعيون. بيانات الاعتماد معتمدة. المشكلة هي أنماط الوصول - ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال المراقبة المستمرة لنشاط البيانات
ابدأ برسم خريطة لكل مخزن بيانات وتغطيته الحالية للمراقبة - الفجوات هي قائمة أولوياتك. قم بإجراء جرد لجميع الهويات غير البشرية التي تملك صلاحية الوصول إلى البيانات الحساسة. ثم قم بنشر Guardium عبر مخازن البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وشبه المهيكلة؛ لوضع خطوط أساس سلوكية للهويات غير البشرية، وفرض سياسات تراعي حساسية البيانات، وسد فجوات الرؤية التي يوسعها الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة.
ستكون المؤسسات التي تبني هذا الأساس الآن هي المؤسسات التي ستنشر الذكاء الاصطناعي العميل على نطاق واسع - مع الثقة والحوكمة والامتثال التي يطلبها أصحاب المصلحة والمنظمون.