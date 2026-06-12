تُظهر Focal Systems كيف يبدو الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة عند بنائه على منصة IBM Confluent كنظام تشغيل يعمل في الوقت الفعلي؛ حيث تتدفق مؤشرات المخزون وبيانات المتجر عبر تقنيتي Kafka و Flink، مما يتيح للفرق رصد نقص المخزون، وتفعيل عمليات إعادة التوريد، وقياس مستوى التنفيذ بشكل لحظي.
مع كل ثانية يبقى فيها المنتج غير متوفر على الرف، تتسرب الإيرادات بصمت. يغادر العملاء خاليي الوفاض، وتخسر الشركات عملاءها، بالإضافة إلى فقدان رؤى قيّمة حول ما يحدث فعلياً داخل المتجر.
Focal Systems طورت Shelf AI، وهو حل "يرى" أرفف المتاجر باستمرار، ويكتشف حالات نفاد المخزون، ويوجه الفرق لإعادة التعبئة في الوقت المناسب—لضمان توافر المنتجات على الأرفف عندما يحتاجها العملاء.
تتمثل مهمة الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في تحديث قطاع التجزئة من خلال أتمتة عمليات المتاجر باستخدام الرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي، وبث البيانات، وذلك بهدف تعظيم الربحية والحد من هدر الطعام. الذكاء الاصطناعي ليس إضافة — إنه المحرك الأساسي الذي يشغل قدرات البيع بالتجزئة في Focal.
من خلال تحليل صور الأرفف في الوقت الفعلي، يساعد حل الشركة المتاجر على تقليل الهدر وزيادة المبيعات عبر توفير رؤى دقيقة وفورية حول توفر المنتجات على الأرفف ومخزون المتجر. تحقق Focal هذه النتيجة من خلال تقديم حل بسيط وسلس لتعزيز أداء المتاجر، وذلك عبر نظام تشغيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقطاع التجزئة يعتمد على بيانات عالية الجودة وفورية ونطاق واسع.
في قطاع التجزئة، لا تقتصر "الطزاجة" على المنتجات الغذائية فحسب؛ بل هي السياق الفوري الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي لاتخاذ إجراءاتٍ فورية. عندما يتوفر السياق الذي يمنح البيانات غير المنسقة معناها، تقدم ذكاء Focal الاصطناعي توجيهات موثوقة. تشمل هذه البيانات صورًا جديدة للرفوف، وتغييرات في المنتجات ومخططات العرض، ومؤشرات المخزون والمبيعات — وهي تتدفق بشكل مستمر وتُعالج فور وصولها.
يُعد تدفق البيانات هو المكوّن الأساسي الذي يُمكّن الحل من معالجة صور الأرفف الجديدة، وتشغيل استدلال النموذج، وحساب البيانات المجمعة، ونشر الرؤى والإجراءات بأقل قدر من التأخير. وهكذا يمكن توجيه الموظفين إلى الممر الصحيح في الوقت المناسب، بدلاً من الانتظار لساعات. وهذه هي الطريقة التي يحصل بها المديرون أيضاً على مقاييس لحظية لتوفر المنتجات على الأرفف، لاتخاذ قرارات تشغيلية تُحدث فارقاً ملموساً في نفس اليوم.
يدمج الحل الكاميرات مع نماذج التعلم العميق للذكاء الفوري ويتكون من أربعة مكونات رئيسية:
باختصار، تجمع منصة Focal بين كاميرات مثبتة على الأرفف، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وبث البيانات في الوقت الفعلي، لإحداث تحول جذري في عمليات التجزئة. تقوم كاميرات رؤية الكمبيوتر بفحص الأرفف باستمرار، بينما يقوم نظام Shelf AI بتحليل ملايين الصور يومياً. يُرشد تطبيق Action Tool للهواتف المحمولة الموظفين لإعادة تعبئة المخزون الناقص، بينما توفر لوحة معلومات Impact رؤية مباشرة للبيانات، وحتى في الوقت الفعلي.
قبل أن تعتمد Focal Systems على منصة مُدارة لتدفق البيانات، كان الفريق يقوم بتطوير خدمات مخصصة وإطار عمل داخلي، وهي حلول واجهت صعوبة في مواكبة المتطلبات المتسارعة لقطاع التجزئة، بما في ذلك:
كان توفر خدمة مُدارة بالكامل، وسحابية الأصل، وقابلة للتوسع متطلباً أساسياً لشركة Focal، وقد ساهم النظام الغني الذي توفره IBM Confluent في تسريع رحلة الانتقال من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون زيادة الأعباء التشغيلية. نظرًا لأن الفريق كان يستخدم بالفعل خدمة Apache Kafka السحابية الأصلية على Confluent Cloud، فقد جعل ذلك من السهل إضافة تقنية Apache Flink بدون خادم للعمل جنباً إلى جنب مع البنية التحتية الحالية.
يُظهر الرسم البياني البنية بنظرة سريعة:
بشكلٍ عام، إليك كيفية انتقال البيانات من رفوف المتجر إلى معلومات قابلة للتنفيذ:
الاستيعاب
تصل بيانات قطاع التجزئة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) إلى قاعدة بيانات MySQL، وتُبث في مواضيع عبر منصة Kafka. تشمل هذه البيانات صور الرفوف (والبيانات الوصفية المرتبطة بها)، وتحديثات المنتجات، ومستويات المخزون، وبيانات المبيعات، والمزيد من مسار رؤية الكمبيوتر.
رؤية الكمبيوتر والاستدلال
تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ونماذج التعلم الآلي (ML) الخاصة بـ Focal على منصة GCP (المربع الوردي في الرسم التخطيطي المقوس أعلاه). تتم إضافة ميزات الصور والكشف (على سبيل المثال، وجود المنتج، الفجوات، العناصر المفقودة) إلى مواضيع Kafka، ثم يتم معالجتها باستخدام Flink.
معالجة التدفق في الوقت الفعلي لجعل البيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن المسار الرئيسي يتمثل في معالجة الصور، فإن الحل يقوم أيضًا بمعالجة البيانات المتعلقة بالمنتجات والمخزون والمشتريات ومخرجات استدلال النماذج. تستخدم Focal تقنية Flink لحساب المقاييس والتجميعات اللحظية، مما يُحول الاكتشافات إلى رؤى دقيقة حول توفر المنتجات على الأرفف، وتنبيهات حالات نفاد المخزون، ومؤشرات الامتثال للمخطط التنظيمي. طبقة التدفق هي أيضًا نسيج اتصالات الخدمات المصغرة لمسار الصور القائم على الأحداث.
تشمل خطوات تهيئة البيانات قبل مرحلة الذكاء الاصطناعي كلًا من: إزالة معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII)، وتشفير البيانات، والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستخراج السمات، وغيرها من عمليات المعالجة الأولية للصور. تضمن هذه الخطوات أن ما يصل إلى النماذج والأنظمة اللاحقة يتمتع بخصوصية آمنة وجاهزية تامة للمعالجة.
نقاط التجميع التشغيلية والتحليلية
تقوم Focal بكتابة نتائج تشغيلية ذات زمن انتقال منخفض إلى قاعدة بيانات MongoDB، وبث مجموعات بيانات مُنسقة إلى Snowflake لأغراض التحليل وإعداد التقارير. كما أنها تستخدم تدفق البيانات لـ CDC إلى مستودعات البيانات وبحيرات البيانات، مما يضمن بقاء الأنظمة التابعة محدثة فورياً دون الحاجة إلى عمليات ETL الدفعية.
تجارب Impact و Store Walk
تتدفق التوجيهات القابلة للتنفيذ إلى تجربة Store Walk عبر الهاتف المحمول من Focal Systems (والتي توجه الموظفين لإعادة تعبئة المخزون)، وتتحول لتصبح مقاييس تأثير ضمن لوحات معلومات كفاءة المتجر وتوافر المنتجات على الأرفف.
تتضمن حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Focal Systems العديد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والتعلم الآلي (ML) المطورة داخليًّا. إن اختيار النموذج الأمثل للمهمة المطلوبة، مع الحفاظ على الملكية الفكرية الحساسة وعمليات التدريب داخل المؤسسة، هو أمر بالغ الأهمية.
أفضل التطبيقات المدعومة بتدفق البيانات مع حزمة الذكاء الاصطناعي من Focal Systems هي:
التحول الأكبر هو أن قرارات المتاجر أصبحت تُتخذ بناءً على السياق في الوقت الفعلي. تصل صور جديدة، فيقوم النظام بالاستنتاج والتجميع والنشر—ثم يباشر الموظفون العمل. يلمس المديرون انعكاس نفس الحقيقة الموثقة في نظام Impact، بما يتوافق تماماً مع الحالة الفعلية للمتجر.
تعتمد هذه الحلقة الفعالة على سياق متجدد وعالي الجودة من البداية إلى النهاية، ولهذا السبب يمثل تدفق البيانات الركيزة الأساسية لهذه البنية. في نهاية المطاف، تعمل Focal على تحقيق رؤية متجر المستقبل ذاتي الإدارة، مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
إن الجمع بين تقنيتي Kafka و Flink المُدارتين على Confluent يُمكّن Focal من التحرك بسرعة، وتبسيط بنية تدفق البيانات، والتركيز على منطق الأعمال بدلاً من إدارة البنية التحتية. قام الفريق باستبدال الخدمات المخصصة وأطر العمل التي كانت تفتقر إلى القابلية للتوسع سابقاً بمعالجة تدفق البيانات باستخدام Flink SQL، مما أدى إلى تسريع وتيرة التسليم مع خفض الحواجز التقنية أمام الانتقال إلى بيئة الإنتاج.
من منظور العميل، تُمكّن Focal فرق المتاجر من تلقي توجيهات موثوقة وفي الوقت المناسب من خلال Action Tool. كما تتيح للأطراف المعنية في قطاع التجزئة الحصول على رؤى فورية حول توفر المنتجات على الأرفف ودقة المخزون من خلال "Impact"—وكلاهما يعتمد على تدفقات بيانات مُعززة تعمل على تحسين مخرجات النماذج. تتمثل النتيجة في تقليل حالات نفاد المخزون، ورفع مستوى توافر المنتجات على الأرفف ودقة جرد المخزون، وتسريع عمليات إعادة التزويد وتدقيق الجرد الدوري، بالإضافة إلى زيادة المبيعات؛ وكل ذلك يتحقق مع تقليل الهدر وتعزيز الموثوقية التشغيلية في كافة المتاجر.