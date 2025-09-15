نقل ملفات أسرع وأذكى للشركات الصغيرة والمتوسطة: لماذا حان الوقت لتجربة IBM Aspera الآن؟

مدعوم بتقنية ®FASP الحاصلة على براءة اختراع من IBM، يقضي Aspera على عوائق نقل الملفات من خلال الاستفادة الكاملة من عرض النطاق المتاح دون التضحية بالموثوقية أو التشفير.
عند إدارة شركة صغيرة أو متوسطة، الوقت يعني كل شيء. سواء أكنت تقدِّم أعمالًا إبداعية للعملاء، أم تنقل مجموعات بيانات كبيرة بين الفِرق، أم تشارك ملفات الوسائط مع شركاء حول العالم، فإن تأخر نقل الملفات قد يؤدي إلى تفويت المواعيد النهائية وفقدان الفرص. لا تستطيع الطرق التقليدية مثل البريد الإلكتروني أو بروتوكول نقل الملفات أو حتى خدمات السحابة للمستهلكين مجاراة متطلبات اليوم من السرعة والأمان والموثوقية.
تبدأ معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام أدوات مشاركة ملفات بسيطة تعمل بشكل جيد مع الملفات الصغيرة. لكن بمجرد أن تصبح الملفات أكبر -مثل مقاطع الفيديو عالية الدقة أو رسومات CAD أو الصور الطبية أو التقارير الثقيلة بالبيانات- تتحول تلك الأدوات إلى عائق. تفشل عمليات التحميل، ويستغرق النقل ساعات طويلة، ويصبح الأمن أمرًا ثانويًا. يجب أن يكون تسليم الملفات بسيطًا مثل إرسال بريد إلكتروني - لكن أسرع وأكثر أمانًا بلا حدود.
تم تصميم ®IBM® Aspera للشركات التي تحتاج إلى نقل بيانات بأي حجم عبر أي مسافة، بأقصى سرعة تسمح بها الشبكة. مدعوم بتقنية ®FASP الحاصلة على براءة اختراع من IBM، يقضي Aspera على عوائق نقل الملفات من خلال الاستفادة الكاملة من عرض النطاق المتاح دون التضحية بالموثوقية أو التشفير.
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا يعني:
بينما تثق بعض أكبر العلامات التجارية في العالم في IBM Aspera، فإن فوائدها تنطبق بنفس القدر على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تُظهر هذه القصص ما يمكن تحقيقه عندما لا تكون السرعة والأمان عقبات بل مزايا.
لم تَعُد التكنولوجيا المتقدمة مقتصرة على المؤسسات الكبرى. مع توفُّر Aspera الآن بخصم 30% على الاشتراكات الجديدة الشهرية والسنوية حتى 15 ديسمبر 2025، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتماد الأدوات القوية نفسها التي يستخدمها رواد الصناعة - بتكلفة أقل بكثير.
هذه فرصتك من أجل:
إذا كان نقل الملفات الكبيرة قد أبطأ عملك يومًا ما، فقد حان الوقت لإجراء التغيير. ]منحك IBM Aspera السرعة والأمان وقابلية التوسع التي تحتاجها - دون التكلفة الباهظة لحلول المؤسسات الكبرى.