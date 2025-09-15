نقل ملفات أسرع وأذكى للشركات الصغيرة والمتوسطة: لماذا حان الوقت لتجربة IBM Aspera الآن؟

تم تصميم ®IBM® Aspera للشركات التي تحتاج إلى نقل بيانات بأي حجم عبر أي مسافة، بأقصى سرعة تسمح بها الشبكة. مدعوم بتقنية ®FASP الحاصلة على براءة اختراع من IBM، يقضي Aspera على عوائق نقل الملفات من خلال الاستفادة الكاملة من عرض النطاق المتاح دون التضحية بالموثوقية أو التشفير.

بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا يعني: