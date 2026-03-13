تعزيز قابلية ملاحظة Instana: حل الأعطال باستخدام التحقيق في الحوادث متعدد الوكلاء

تعمل ميزة التحقيق المتعدد الوكلاء في الحوادث من Instana على أتمتة تحليل السبب الجذري في أنظمة تقنية المعلومات الحديثة للمؤسسات، مما يقلص وقت حل المشكلات من ساعات إلى دقائق معدودة.
يقوم الذكاء الاصطناعي الوكيل المخصص للتحقيق في الحوادث بإجراء تحليل ذاتي للمسببات الجذرية وتقصٍ عميق لتحديد العطل المتسبب في الحادثة. يقوم Instana تلقائياً بتحليل طوبولوجيا النظام، والتتبع الموزع، ومقاييس أداء التطبيقات، والسجلات، وأحداث البنية التحتية، بشكل متوازٍ.
يقوم بإجراء تحقيق متعدد الكيانات—عبر تحليل الخدمات والبنية التحتية ذات الصلة—بالاعتماد على وكلاء ذكاء اصطناعي تعاونيين لإجراء تحقيقات الحوادث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل وتحليل الأسباب الأساسية (RCA) الموجه بالرسوم البيانية، مما يتيح تحديد الأسباب الأساسية المحتملة بشكل أسرع وأكثر دقة وبأقل جهد يدوي ممكن.
لنأخذ مثالاً على كيفية ظهور هذا التحدي:
في سير عمل الاستجابة للحوادث التقليدي، كان Alex سيواجه عملية تحقيق تستغرق وقتاً طويلاً. سيتطلب هذا العمل فحص عشرات الخدمات وأعباء عمل Kubernetes يدوياً، والتنقل بين لوحات المعلومات في أدوات قابلية ملاحظة متعددة، وتتبع الآثار والسجلات عبر قفزات متعددة في مخطط الاستدعاءات، ومحاولة إعادة بناء كيفية انتقال الخطأ وتسلسله عبر النظام. حتى مع وجود منصة قوية لقابلية الملاحظة توفر بيانات تتبع قياس عن بُعد شاملة، فإن العبء المعرفي المتمثل في ربط كل هذه المعلومات ببعضها وتحديد السبب الأساسي الأكثر احتمالاً قد يستغرق ساعات.
لقد تفاقم هذا التحدي مع محاولة المؤسسات تسريع الاستجابة للحوادث عبر إضافة وكلاء نماذج لغوية كبيرة (LLM) عامة الأغراض فوق طبقات قابلية الملاحظة الخاصة بها.
لماذا لا يقوم وكلاء النماذج اللغوية الكبيرة العامة بحل هذه المشكلة بالفعل؟ تبدو أنماط الوكلاء الشائعة مثل نمط ReAct (الاستجابة والتفاعل) أو نمط “plan-and-act” (التخطيط والتنفيذ) جذابة؛ فهي تترك للنموذج حرية تقرير ما يجب الاستعلام عنه، واستدعاء الأدوات، وبناء مسودة منطقية لخطوات الاستدلال. من الناحية العملية، تكشف سيناريوهات هندسة موثوقية الموقع (SRE) والعمليات عن ثلاث مشاكل صعبة:
تتسبب الحوادث التقنية في توليد كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك آثار التتبع، والسجلات، والمقاييس، وأحداث Kubernetes، وسجل التغييرات. إن وضع كل ذلك في نافذة سياق واحدة لا يتناسب مع حجم البيانات. نقص السياق يؤدي إلى تفويت الوكيل للمؤشرات الحاسمة، بينما يؤدي الإفراط فيه إلى طمر الإشارات الجوهرية، وارتفاع زمن الانتقال والتكاليف، وتدهور قدرات الاستدلال.
السماح للنموذج الكبير (LLM) "باستدعاء" الأدوات 'بحرية' قد يؤدي إلى أوامر خاطئة أو اختيار غير دقيق للمجموعات، بالإضافة إلى تضارب في الوسائط مع مَعلمات غير صحيحة (مثل النوافذ الزمنية، ومساحات الأسماء، وعوامل التصفية)، فضلاً عن استدعاءات متكررة أو زائدة عن الحاجة تؤدي إلى تضخم السياق وزيادة التكاليف.
كل هذا يتراكم عبر التحقيقات متعددة الخطوات:
في الإنتاج، لا يمكنك منح النموذج اللغوي الكبير سطح إدخال/إخراج مفتوح. يحتاج SREs إلى استدلال قابل للتدقيق وقابل للتكرار: ما هي المعطيات التي فحصها النظام؟ لماذا قرر أن هذه العقدة هي السبب الأساسي؟ هل سنحصل على نفس الإجابة إذا أعدنا إجراء التحقيق؟ بمعنى آخر: الحوادث ليست مشكلة في الدردشة. بل هي مشكلة استدلال مبنية على الرسم البياني.
حتى مع وجود منصة لقابلية الملاحظة، قد يستغرق العثور على السبب الأساسي الأكثر احتمالاً ساعات. وغالباً ما باءت محاولات "مجرد إضافة وكيل نموذج لغوي كبير" فوق مجموعة قابلية الملاحظة بالفشل بطرق خفية: سواء عبر تكدس السياق، أو استدعاءات الأدوات الهشة، أو المنطق الغامض الذي لا يرغب أي مهندس موثوقية موقع (SRE) في الوثوق به في خضم انقطاع الخدمة.
باستخدام IBM Instana، يستطيع Alex ومهندسي الموثوقية الآخرين فعل شيء مختلف: تفتح الحادثة في Instana، تتصفح السبب الأساسي المحتمل وتضغط على تشغيل التحقيق.
خلال دقائق، يحدد التحقيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الحالة الدقيقة للعطل، والسبب الأساسي الذي تسبب في الحادث، ويحدد كيف انتشر الفشل عبر النظام. بناءً على هذا التشخيص، يمكن للمؤسسات الآن البدء فوراً في معالجة المشكلة، مما يؤدي إلى خفض متوسط وقت الإصلاح (MTTR) بشكل كبير.
تدرك الأنظمة الحديثة بالفعل طبيعة الترابط بين كافة مكوناتها: بدءاً من الخدمات التي تستدعي خدمات أخرى، والخدمات التي تعمل ضمن الحاويات، وصولاً إلى العقد والمجموعات، كما تشمل الأنظمة خرائط الإعدادات، وقوائم الانتظار وقواعد البيانات والتبعيات الخارجية. يتم تتبع وربط جميع أحداث التغيير، مثل عمليات النشر ودفع الإعدادات، والتوسيع التلقائي، وغيرها الكثير.
يمكنك التفكير في هذا كرسم بياني تشغيلي: العقدة هي كيانات (خدمات، حجيرات، مضيفين، تكوينات)، والحافة هي علاقات (استدعاءات، تشغيلات، اعتمادات). الحوادث ليست مجرد طفرات معزولة؛ بل هي أعطال تنتشر عبر هذا المخطط البياني بمرور الوقت.
التحول الجوهري يكمن في جعل النظام (الطوبولوجيا، وأخطائه، وخوارزمياته السببية) يوجه الوكيل البرمجي للاستنتاج ضمن وحدات صغيرة ومحددة بدقة. هذه هي الفكرة وراء التحقيق الذكي في الحوادث من Instana.
من واجهة عرض الحادثة، يمكن لشخص مثل Alex رؤية كيان السبب الأساسي المحتمل الذي حددته Instana مسبقاً باستخدام الذكاء الاصطناعي السببي - (راجع المدونة التفصيلية) جنباً إلى جنب مع سياق التطبيق والبنية التحتية لمكان وقوع المشكلة، والطوبولوجيا ونطاق التأثير الذي يوضح العديد من الخدمات المتأثرة والارتباطات، بالإضافة إلى تفاصيل الأخطاء ورسوم بيانية لزمن الانتقال.
بدلاً من التنقل اليدوي بين لوحات البيانات، تكتفي بمجرد النقر على تشغيل التحقيق لتبدأ النتائج بالظهور تباعاً.
التحقيق الذكي في الحوادث هو سير عمل جديد متعدد المراحل موجه بالرسوم البيانية ومدعوماً بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
تتم عملية التحقيق في الحادثة عبر أربع خطوات، حيث يتم تحليل بيانات الحادثة السياقية التي تمت معالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي السببي (ما الذي اكتشفته Instana بالفعل؟) تحليل حدث التغيير (ما الذي تغير بشأن الحادث؟)، التحقيق متعدد الكيانات (كيف انتشر الخطأ؟) والتقرير الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي (ما هو السبب الأكثر احتمالاً والأدلة والمعالجة؟).
يبدأ Instana من الكيانات التي صدر بشأنها التنبيه (في حالة Alex، هي واجهة برمجة تطبيقات معالجة المدفوعات وبعض الخدمات التابعة لها)، ومرشحي الأسباب الأساسية المحتملة حالياً، والطوبولوجيا المحلية بما في ذلك استدعاءات الخدمات السابقة واللاحقة، والارتباطات الأصلية والفرعية للبنية التحتية، وموارد Kubernetes ذات الصلة.
بدلاً من غمر النموذج بكافة بيانات القياس عن بُعد، يتساءل النظام: "بناءً على هذا الحادث، ما هي الكيانات والعلاقات الأكثر نفعاً لفحصها أولاً؟" تقوم وحدة التحكم بتغذية قائمة انتظار التحقيق بتلك الكيانات، وتبدأ في جلب حزم سياقية محدودة لكل منها: وهي عبارة عن شريحة صغيرة من الرسم البياني بنطاق k-hop حول الكيان، بالإضافة إلى السجلات والآثار والمقاييس ذات الصلة.
يسأل معظم مهندسي موثوقية الموقع (SREs) بشكل غريزي: "ما الذي تغير قبل أن ينفجر هذا مباشرةً؟" يقوم نظام التحقيق بأتمتة هذه الخطوة من خلال فحص نافذة زمنية محددة (على سبيل المثال، من 60 دقيقة قبل بدء الحادث إلى 20 دقيقة بعده)، حيث يجمع بيانات النشر، وتغييرات الإعدادات، وعمليات التوسع، وإشارات التغيير الأخرى عبر الخدمات والبنية التحتية ذات الصلة، ومن ثم إظهار التغييرات التي تتوافق بشكل مثير للريبة مع بداية الحادث.
بدلاً من قيام Alex بالبحث المضني في سجلات النشر ومحاولة مطابقة الجداول الزمنية يدوياً، يقوم محرك التحقيق الوكيل بإجراء هذا الربط وتحليل العلاقات بالنيابة عنها.
هنا يأتي دور سير عمل الاستكشاف عبر الرسم البياني (EOG) لتمكين Instana من تحديد موقع العطل بدقة. لكل كيان في قائمة انتظار التحقيق، يقوم النظام باستدعاء أداة لجمع حزم الأدلة، ثم يسأل الوكيل: هل هذا الكيان هو المسبب الرئيسي، أم عرض لخلل، أم أن الأدلة غير حاسمة؟ هل تشير الأدلة إلى أن الخطأ يمتد عبر حواف محددة (على سبيل المثال، من الخدمة (A) إلى الخدمة (B)، أو من ملف تمت تهيئته بشكل خاطئ إلى إحدى الخدمات)؟ يقوم النظام بعد ذلك بتحديث رسم بياني فرعي سببي يجسد مسارات الانتشار المؤكدة (مثل: "فشل A يتسبب في فشل B") والكيانات المصنفة كأسباب أساسية مقابل الأعراض أو الكيانات المُبَرأة.
تتولى منصة Instana إدارة قوائم الانتظار، مما يضمن تزويد النموذج اللغوي الكبير (LLM) بقطاعات محددة من النظام فقط، مع الحفاظ على تفسيرات قابلة للتدقيق وإعادة الإنتاج. على مدى عدة تكرارات، يحدد تحقيق الذكاء الاصطناعي السبب الأساسي—وهو تجمع اتصال غير مكون في تكوين خدمة بوابة الدفع—ويتتبع سلسلة انتشار الأعطال بالكامل عبر واجهة برمجة تطبيقات معالجة الدفع إلى جميع الخدمات التالية، مقدماً خطوات معالجة قابلة للتنفيذ.
يتجاوز أثر التحقيقات متعددة الوكلاء في Instana مجرد التعامل مع الحوادث الفردية. من خلال أتمتة الارتباط بين الطوبولوجيا والآثار والسجلات والمقاييس وأحداث التغير، يقلل Instana من الوقت المطلوب لتحديد السبب الأساسي من ساعات إلى دقائق، مما يقلل مباشرة من متوسط الوقت إلى الحل (MTTR). بالنسبة للمؤسسات التي تدير خدمات ذات معدل عمليات مرتفع، حيث تؤثر كل دقيقة تعطل على الإيرادات وتجربة العملاء، فإن هذا التحسين يقدم قيمة تجارية فورية.
تتلقى فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) تفسيرات متسقة ومدعومة بالأدلة للحوادث، بدلاً من بيانات القياس المتناثرة عبر لوحات تحكم متعددة. تظل بيانات القابلية للملاحظة الكاملة متاحة لإجراء فحص أعمق عند الحاجة، ولكن النظام يوفر نقطة انطلاق واضحة تختصر ساعات من العمل اليدوي في الربط بين البيانات. بما أن عملية التحقيق قابلة للتدقيق وإعادة الإنتاج، يمكن لفرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) التحقق من استنتاجات الذكاء الاصطناعي وبناء الثقة في النظام بمرور الوقت. إن الاستدلال واضح: ما هي الكيانات التي خضعت للفحص، وما هي الأدلة التي تم جمعها، ولماذا تم تحديد عقدة معينة بصفتها المسبب الأساسي للمشكلة.
عندما يتولى الذكاء الاصطناعي مهام الربط المرهقة والمستهلكة للوقت أثناء المعالجة الطارئة للحوادث، تتوفر لفرق هندسة موثوقية المواقع (SRE) الإمكانية لإعادة توجيه جهودهم نحو ممارسات الموثوقية الاستباقية، مثل إدارة أهداف مستوى الخدمة (SLOs)، وإدارة ميزانية الأخطاء، وهندسة الفوضى. إن هذا التحول من أسلوب 'إطفاء الحرائق' القائم على رد الفعل إلى هندسة الموثوقية الاستباقية يعزز استقرار النظام بشكل عام ويقلل من تكرار الحوادث الحرجة.
"في التقييمات الداخلية على منصة ITBench، وهي حزمة اختبارات قياسية لأتمتة تكنولوجيا المعلومات ومهام إدارة الحوادث، حقق نهج التحقيق الموجه بالرسوم البيانية من Instana رسوماً بيانية للسبب الأساسي أكثر دقة مع مسارات جانبية أقل بكثير مقارنة بوكلاء النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) التقليدية التي تتبع أسلوب ReAct، مع الحفاظ على صغر حجم سياق البيانات وقابلية سلوك النظام للمراجعة والتدقيق. يبرهن هذا التحقق أن النهج المنظم والموجه بالرسوم البيانية يقدم نتائج متفوقة مقارنة بأنماط وكلاء النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) التقليدية.
كجزء من قدراتنا في التحقيق الذكي في الحوادث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Instana، وضمن مسار العمل المتكامل لتحديد الأسباب الأساسية المحتملة، سيكون بإمكانكم الانتقال إلى الأحداث ← الحوادث، وتصفية النتائج للوصول إلى تنبيهات التطبيقات الذكية التي تتضمن سبباً أساسياً محتملاً، ثم النقر على تشغيل التحقيق لإطلاق عملية تحقيق متعددة الكيانات ومعززة بالذكاء الاصطناعي
من هناك، ستشاهد: مراحل التحقيق وهي تتدفق في الوقت الفعلي، وسلسلة انتشار الأعطال عبر الخدمات والبنية التحتية، واقتراحات المعالجة المدعومة بالأدلة والتي يمكنك اتخاذ إجراء بشأنها فوراً.
مع الشكر للمساهمين Dishant Kaushik و Marc Palaci-Olgun و Shivangi Pathak و Chun-Wah Chung و Adwan Syed و Nevil Kandathil Sintho و Melissa Denby و Paul Watkins و Gopika Murali K.