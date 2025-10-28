ما مدى سرعة عمل فريق الامتثال لديك إذا تم تجميع مسارات التدقيق وتدفقات البيانات في عرض واحد جاهز للتدقيق، وربط البيانات ذات الصلة بـ GDPR وHIPAA وPCI وSOX تلقائيًا؟ ماذا لو كان بإمكانك تحقيق حل الحوادث بشكل أسرع، مع معارف ورؤى فورية لكيفية حركة البيانات الحساسة؟

لا يتعلق هذا الشكل من الكفاءة بالسرعة فحسب؛ بل يساعد على التخفيف من عدم اليقين ويحد من المخاطر. بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، يمكن تغريم المؤسسة ما يصل إلى 20 مليون يورو أو 4٪ من مبيعاتها السنوية العالمية، أيهما أعلى.

في الولايات المتحدة، يعمل قانون تكنولوجيا المعلومات الصحية للصحة الاقتصادية والسريرية (HITECH) على تعزيز إنفاذ قانون HIPAA: حيث قد تؤدي الانتهاكات المتكررة لنفس المتطلب إلى عقوبات مدنية تصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي سنويًا. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام نظرية، بل حالات كبرى من التعرض للمخاطر في مؤسسة فقدت السيطرة على بياناتها.

بعد عشرات السنين من الخبرة في الحوكمة والأمن، توفر شركة IBM الأساس المطلوب للبيانات الموثوق بها. بناءً على هذه الخبرة، توفر IBM® watsonx.data intelligence تسلسلًا قويًا ويضع الشفافية في صميم الامتثال، بينما توفر IBM® Guardium® Data Protection رؤية تفصيلية للتحكم في الوصول وإنفاذ السياسات. حيث تدعم هذه الحلول مجتمعةً المؤسسات في المواءمة مع التوقعات التنظيمية مع تقليل أعباء العمل على فرق التدقيق والامتثال والأمن. فهي توفر البيانات أينما وجدت سواء عبر الخدمة السحابية أو محليًا أو عبر نموذج هجين. الامتثال هو النقطة الأساسية لموثوقية البيانات، ويبدأ بالوضوح. فهو يوفر دورة حياة البيانات الطبقة السردية: قصة بياناتك من الأصل إلى النتيجة.