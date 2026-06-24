لطالما اعتمد مقدمو خدمات النقل على العمليات اليدوية لضمان استمرار سير عملياتهم. لقد مكنت السجلات المادية، وخزائن الملفات، ووكلاء خدمة العملاء هذه الشركات لفترة طويلة من نقل الأشخاص من النقطة “أ” إلى النقطة “ب” بأمان وكفاءة. في حين أن العمليات اليدوية قد دعمت عمليات هذه الشركات لسنوات، إلا أنها منعتها أيضًا من التوسع.

يعكس هذا التحول توقعات مسافري الحافلات اليوم، الذين يرغبون في تجربة رقمية سلسة تضاهي تطبيقاتهم المفضلة على الهاتف المحمول مثل Uber أو Lyft. يريدون أن يكونوا قادرين على حجز مواصلات جماعية بنقرة واحدة، مع أسعار دقيقة، وتقديرات موثوقة لوقت الوصول والتوصيل، وتجربة حجز إلكترونية سلسة.

تُمكّن شركة Busie، وهي شركة مقرها نيويورك ووصلت إلى نهائيات تحدي Confluent الافتتاحي للشركات الناشئة في مجال تدفق البيانات، مقدمي خدمات النقل البري من تقديم هذه التجربة العصرية لعملائهم. توفر منصة تأجير الحافلات الخاصة بهم حلاً جاهزاً للتشغيل يدعم عملية حجز كاملة عبر الإنترنت من البداية إلى النهاية، مما يمنح العملاء تجربة مميزة، ويقلل من تكاليف الاستحواذ على العملاء، ويؤدي في النهاية إلى مضاعفة تحويلات الحجز.

بإمكان مزودي خدمات النقل رقمنة عملياتهم وتبسيطها، بدءاً من استفسارات القنوات المتعددة، وإدارة المخزون، والتسعير الديناميكي، وصولاً إلى المدفوعات، وتخطيط المسارات الديناميكي القائم على المركبات، وتحليلات العملاء. تعتمد منصتهم بشكل أساسي على تدفق البيانات باستخدام IBM Confluent.

تابع القراءة لمعرفة كيف تستخدم Busie تدفق البيانات لتقديم الخدمات الرقمية لمزودي خدمات النقل، ولماذا قاموا ببناء منصتهم على IBM Confluent.