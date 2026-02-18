تعزز شبكة المدفوعات الوطنية في بلغاريا، BORICA، أنظمة منع الاحتيال من الجيل التالي عبر IBM Safer Payments وIBS

لتعزيز مرونة منظومة المدفوعات في بلغاريا، تتعاون BORICA AD مع IBS لتطبيق نظام IBM Safer Payments، والذي يوفر حماية من الاحتيال قابلة للتوسع ومدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر المؤسسات المالية في البلاد.
تعاونت الشركة التي تبتكر حلول الدفع والبطاقات والتقنيات المالية الحديثة وتعمل كشبكة المدفوعات الوطنية في بلغاريا، BORICA AD، مع الشركة الرائدة في تكامل أنظمة استشارات تكنولوجيا المعلومات في البلاد، IBS.
ستعمل المؤسستان معًا على تطبيق IBM Safer Payments وتوفير حماية محسنة من الاحتيال في المدفوعات عبر القنوات المختلفة. تحمي هذه الإمكانات عملاء BORICA وتدعمهم، ما يوسع نطاق الوصول إلى تجارب مصرفية متقدمة وآمنة ومبتكرة.
توفر شركة BORICA مجموعة كبيرة من خدمات الدفع المبتكرة، بما في ذلك المدفوعات الفورية وخدمات البطاقات. كما أنها تعمل كمكتب خدمات SWIFT ومعالج خارجي لكل من Mastercard وVisa.
تدرك شركة BORICA مدى أهمية توفير الحلول التي تلبي توقعات عملائها من حيث الراحة. كما تضمن توفير نظام أمني متطور قادر على تحمل الهجمات الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد وعمليات الاختراق والاحتيال واسعة النطاق.
ولتحقيق ذلك، اختارت BORICA حل IBM Safer Payments، وهو حل حديث للكشف عن الغش يسمح للمستخدمين باعتراض المعاملات الاحتيالية في الوقت الفعلي، مع ضمان عدم توقف معاملات العملاء غير الاحتيالية عن طريق الخطأ.
يعتمد IBM Safer Payments على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل السلوك وأنماط الاحتيال، وتطوير وتكييف النماذج لردع التهديدات الاحتيالية الناشئة، والتوصية باستجابات مضادة.
يمكن تكوين IBM Safer Payments لمراقبة مليارات المعاملات سنويًا، بما في ذلك أكثر من 4000 معاملة في الثانية مع سرعة استجابة تقل عن 10 مللي ثانية، عبر جميع قنوات الدفع. ولتقديم أداء بهذا الحجم، يستخدم IBM Safer Payments حوسبة متوازية ضخمة، مع خيارات قابلية التوسع الرأسية والأفقية. اختارت BORICA حل IBM Safer Payments لضمان توفير بنية تحتية حديثة وقابلة للتوسع وفائقة الأداء مصممة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لعملائها وأعمالها.
طبقت BORICA حل IBM Safer Payments في خدمات البطاقات، مع عزمها على إضافة قنوات دفع فورية قريبًا لعملائها تشمل البنوك من جميع الأحجام، ومزودي خدمات الدفع، وجهات تحصيل معاملات البطاقات. يمثل هذا التطبيق خطوة مهمة في مسار شركة BORICA نحو مواصلة تقديم خدمات مصرفية آمنة ومبتكرة على نطاق واسع، وقد أظهر بالفعل نجاحًا في اكتشاف المعاملات الاحتيالية.
تقول Albena Petkova، مديرة خدمات الحماية من الاحتيال المالي في BORICA: "بفضل نشر IBM Safer Payments، تمكنت BORICA من إنشاء طبقة مركزية ومتعددة المستأجرين للحماية من الاحتيال والجرائم المالية ضمن البنية التحتية للمدفوعات الوطنية في بلغاريا". "لقد أصبحت المنصة الآن تحمي معظم معاملات البطاقات المحلية (أكثر من 70% منها) في الوقت الفعلي، وتوفر مراقبة سلوكية للكشف عن الغش قائمة على المخاطر عبر جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع المشاركين. ويجري حاليًا العمل على تطوير التكامل مع نظام مكافحة الاحتيال ليشمل المدفوعات غير المتعلقة بالبطاقات وعمليات القنوات الرقمية. يتيح نموذج الخدمات المشتركة ضوابط متسقة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال على الصعيد الوطني، ما يقلل بشكل كبير من الخسائر الناتجة عن الاحتيال ويحسن تجربة العملاء من خلال تقليل حالات رفض المعاملات الخاطئة."
ساعدت IBS على دمج الحل بسلاسة ضمن سير عمل المدفوعات، ما مكّن BORICA من الحصول على رؤية موحدة لسلوك العملاء وتحسين فعالية إجراءات الحماية من الاحتيال. "ثقة عملائنا هي مفتاح نجاحنا. نحن نضع الأمن في المقدمة حتى يتمكن العملاء من الاطمئنان بأن أموالهم ومعلوماتهم الشخصية محمية بشكل جيد. وهذه التقنية تحقق نتائج ناجحة بالنسبة لنا." حسبما أوضحت السيدة Petkova.
وبفضل خدمات تحديث التطبيقات وخدمات التكامل التي تقدمها شركة IBS، والتي تساعد العملاء على تطوير التطبيقات القديمة وإنشاء إمكانات رقمية جديدة مصممة بما يتناسب مع عصر السحابة، طُبق هذا الحل في غضون أسابيع قليلة. يقول Goran Angelov، المدير التنفيذي لشركة IBS: "في IBS، لدينا الفرصة لمساعدة عملائنا على الابتكار بشكل أسرع واستكشاف المزيد من الفرص". "يجسد تعاوننا مع BORICA التزامنا بتمكين المؤسسات من خلال الحلول الآمنة والمتطورة."
بصفتها شبكة المدفوعات الوطنية في بلغاريا، كانت شركة BORICA AD بحاجة إلى منصة حديثة للحماية من الاحتيال تتمكن من استبدال الأنظمة القديمة القائمة على الدُفعات بحماية في الوقت الفعلي على الصعيد الوطني. وبالتعاون مع IBM وشريكها في التنفيذ IBS، نشرت BORICA نظام IBM Safer Payments كطبقة مركزية متعددة المستأجرين للحماية من الاحتيال والجرائم المالية عبر بنية المدفوعات لديها.
لقد أصبحت المنصة الآن تحمي أكثر من 70% من معاملات البطاقات المحلية في الوقت الفعلي، حيث تدعم أكثر من 16 بنكًا ومزودًا لخدمات الدفع عبر منصة وطنية مشتركة. وتعالج أكثر من 4000 معاملة في الثانية بزمن انتقال يقل عن 10 مللي ثانية، ما يوفر الكشف عن الغش القائم على السلوك والمخاطر عبر المؤسسات المشاركة.
اختير نظام IBM Safer Payments لتوفير مراقبة عبر القنوات المختلفة من خلال الكشف الآلي، ما يمكن BORICA من اعتراض المعاملات الاحتيالية، بالإضافة إلى تقليل حالات الرفض الخاطئة. لقد اكتملت مرحلة التطبيق في خدمات البطاقات، ويجري الآن العمل على تطوير تكامل قنوات الدفع الفوري والقنوات الرقمية. وبفضل التكامل الرائد الذي وفرته شركة IBS في سير العمل الحالي، عززت شركة BORICA ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال على الصعيد الوطني مع الحفاظ على الأداء والمرونة وثقة العملاء.
وكانت النتيجة هي بناء أساس قابل للتوسع وفائق الأداء للحماية من الاحتيال، والمصمم لدعم النظام البنائي للمدفوعات الرقمية المتطور في بلغاريا.
نبذة عن شركة BORICA AD
BORICA AD هي شركة مساهمة ومساهموها في البلاد هم 19 بنكًا. طورت الشركة البنية التحتية التقنية الحديثة لمجال المدفوعات في بلغاريا، وتوفرها وتديرها الآن. وبذلك، كانت BORICA ولا تزال شريكًا موثوقًا به للقطاع العام والبنوك ومؤسسات المدفوعات منذ أكثر من 35 عامًا. تلتزم الشركة بتقديم حلول حديثة ومبتكرة للمؤسسات المالية. تشمل مجموعة خدماتها الكبيرة خدمات الدفع بما في ذلك المدفوعات الفورية، وخدمات البطاقات، ومكتب خدمات SWIFT، والخدمات الائتمانية، وخدمات البنية التحتية، ونظام البطاقات والمدفوعات الوطنية. تعمل شركة BORICA AD كمعالج خارجي (TPP) لبطاقات Mastercard وVISA. منح البنك الوطني البلغاري ترخيصًا للشركة بتشغيل ثلاثة أنظمة دفع: نظام BORICA لمدفوعات البطاقات، ونظام BISERA للتحويلات الائتمانية والخصم المباشر باليورو ضمن منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لشركة BORICA AD.
نبذة عن شركة IBS
IBS Bulgaria هي شركة رائدة في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة وتطوير البرمجيات، تأسست في بلغاريا وتخدم أفضل الشركات والهيئات الحكومية منذ عام 2003. تؤمن IBS بأن البيانات والتقنيات الرقمية تغير طرق حياتنا وعملنا، وتفخر IBS بقيادة هذا التحول لصالح عملائها. في القطاع المالي، تشمل مجالات تركيزها التكامل وإدارة واجهات برمجة التطبيقات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وحلول التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية، ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لشركة IBS