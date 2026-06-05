بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي والمساعدين باستخدام Confluent وAiry وApache Flink

حالة الاستخدام الأساسية لمنصة Airy على Confluent هي الذكاء الاصطناعي الوكيل—التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع البيانات المتدفقة باللغة الطبيعية وتحويل وظائف Flink إلى وكلاء تراقب تدفقات البيانات باستمرار.

يمكن للمستخدمين طرح أسئلة بسيطة على المساعد مثل "ما الموضوع الذي يحتوي على بيانات الطلب؟" وتعليمات مثل "قم بوصف موضوع المشتريات" وكذلك أسئلة وتعليمات أكثر تعقيدًا مثل:

ما هو إجمالي إيراداتنا اليوم في المتاجر لكل فئة من فئات المنتجات؟ هل يمكنك إرسال تحديث حول هذا الجانب في أي وقت يتجاوز فيه أهدافنا؟

بالنسبة لطلب تقديم العروض، قدم قائمة بالموردين لفيتامين C. رتبهم حسب الترتيب الحالي 1) معدل العيوب و2) معدل العيب في التشغيل و3) معدل استرداد القيمة المضافة.

باستخدام Confluent، تسمح Airy للوكلاء بمراقبة المهام البسيطة بالإضافة إلى التطور إلى مهام سير عمل أكثر تعقيداً ومتعددة الخطوات لاستيفاء الطلب.

تستخدم Airy موصلات Confluent للحصول على الأحداث بشكل مستمر، بما في ذلك من MongoDB وPostgreSQL وTeam. عندما يتم استيعاب البيانات، يجب تحويلها قبل استخدامها في مهام مثل التجزئة أو التخصيص. تستخدم Airy منصة Flink لتصفية الضوضاء وتجميع المقاييس الرئيسية وإثراء تدفقات البيانات بمزيد من السياق.

بالنسبة إلى البيانات المنظمة في الموضوعات، تُتيح Airy للنماذج اللغوية الكبيرة إنشاء Flink SQL بدقة باستخدام عقود البيانات والمخططات المتطورة وإدارة البيانات الوصفية باستخدام Stream Governance. يساعد توفير سياق للنموذج اللغوي الكبير حول أحدث مخطط للموضوعات في إنشاء عبارات Flink SQL أكثر قوة.

بالنسبة إلى البيانات شبه المنظمة والبيانات غير المنظمة (مثل النص، JSON)، تستخدم Airy معالجة تدفق Flink واستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء عمليات تضمين وتخزينها في قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). ووفقًا لتقرير IDC، فإن أكثر من 90% من بيانات المؤسسات غير منظمة. يتيح مساعد Airy للفرق إمكانية استخراج هذه البيانات وتحليلها بسرعة وكفاءة - كل ذلك من خلال لغة طبيعية - لجعل المعرفة متاحة على الفور للمؤسسة.

لقد سهّلت عملية الاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي من Flink مجموعة Airy - فقد كان الفريق في السابق يقوم ببناء عناصر كان عليهم تشغيلها يدوياً، ولكنهم قاموا بإيقافها منذ ذلك الحين.

تستخدم Airy أيضًا Tableflow لمساعدة العملاء على الاستفادة من Iceberg، وتخزين البيانات السابقة والحديثة. كما يساعدهم Tableflow على إدارة كتالوج بياناتهم بشكل أفضل وتغذية بياناتهم الفورية بسهولة إلى أي بحيرة بيانات أو مستودع مفضل.

وأخيرًا، بإمكان Airy تنفيذ خطوة المعالجة اللاحقة. على سبيل المثال، إذا كان المساعد يقدم توصيات بناء على بيانات المنتج، بإمكان Airy التحقق منها مع موضوع المخزون في الوقت الفعلي لضمان الدقة وتقليل خطر الهلوسة من خلال تمرير بيانات جديدة وذات صلة فقط إلى النماذج اللغوية الكبيرة للعملاء.