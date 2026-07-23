من سياسات متفرقة إلى إجابات مستندة إلى مصادر موثوقة: بناء مساعد معرفي يراعي الأذونات باستخدام IBM® watsonx Orchestrate

تجمع مؤسسة Swan Christian Education Association (SCEA) بين IBM watsonx Orchestrate وSymplistic.ai ContentIQ وبيئة Microsoft 365 لديها، لتمكين أكثر من 800 موظف من الوصول بسرعة أكبر إلى معلومات موثوقة، مع الحفاظ على أذونات المستندات وإمكانية تتبع المصادر.
لا ينبغي أن يتطلب العثور على سياسة معرفة المدرسة التي نشرتها، أو موقع SharePoint الذي يحتوي عليها، أو عوامل التصفية التي ستُظهر إصدارها الحالي. لكن هذا تحديدًا كان التحدي العملي الذي واجهه الموظفون في مختلف أقسام Swan Christian Education Association (SCEA)، وهي شبكة تضم سبع مدارس ومكتبًا مركزيًا في أستراليا الغربية.
كان المعلمون والإداريون وقيادات المدارس وموظفو المكتب المركزي يعتمدون على السياسات والإجراءات والنماذج والمستندات التشغيلية الموزعة داخل المؤسسة ككل. كانت SCEA تستخدم بالفعل نظامًا منظمًا لإدارة الأعمال يعتمد على Microsoft 365، حيث يحتفظ SharePoint بالمستندات الخاضعة للرقابة، بينما يتيح Power Platform إجراءات الموافقة والنشر وغيرها من مهام سير العمل. ومع ذلك، ظل على الموظفين فهم بنية المستودع أولًا قبل أن يتمكنوا من العثور على إجابة معتمدة.
تعاونت Origin Digital، وهي شركة استشارات أسترالية متخصصة في التحول الرقمي ومتعاونة مع IBM، مع Symplistic.ai، أحد شركاء IBM التقنيين، لإنشاء مساعد معرفي يراعي الأذونات لصالح SCEA. تفسّر منصة IBM watsonx Orchestrate الأسئلة وتنسّق التفاعلات، بينما يتولى Symplistic.ai ContentIQ استرجاع المحتوى المصرّح للمستخدم بالوصول إليه من SharePoint عبر واجهة وكيل المحادثة الخاصة به. يمكن للموظفين طرح أسئلتهم بلغة طبيعية والحصول على إجابات مدعومة بإحالات مرجعية إلى مستندات المصدر المعتمدة.
بدأ المشروع مع SCEA بمرحلة تجريبية للتحقق من البنية ونموذج الأذونات وتجربة المستخدم قبل النشر في بيئة الإنتاج. وأثبت المشروع التجريبي تكامل IBM watsonx Orchestrate وContentIQ مع نظام إدارة الأعمال الذي نشرته Origin Digital لصالح SCEA.
ورغم أن مكاسب الإنتاجية المتوقعة لم تُقَس بعد في بيئة الإنتاج، تقدّر دراسة الجدوى لدى SCEA أن تسريع استرجاع المعلومات يمكن أن يوفر نحو 40000 ساعة عمل سنويًا. ويمثل هذا التحسين قيمة إنتاجية سنوية تقديرية تبلغ 2,2 مليون دولار أسترالي.
نتناول في هذه المقالة الأسباب التي جعلت البحث المؤسسي التقليدي غير كافٍ لتلبية احتياجات SCEA. كما نوضح كيفية عمل طبقتي الاسترجاع والتنسيق معًا، وكيف تجعل خيارات التصميم هذه البنية قابلة لإعادة الاستخدام عند إنشاء مساعدين في المستقبل.
تبدو حالة الاستخدام بسيطة: يطرح أحد الموظفين سؤالًا عن سياسة أو إجراء، ثم يتلقى الإجابة الصحيحة. لكن المتطلبات الكامنة وراء هذه العملية أشد تعقيدًا.
تدير SCEA المحتوى على مستويي المكتب المركزي والمدارس. تنطبق بعض المستندات على المؤسسة بأكملها، بينما يظل بعضها الآخر خاصًا بمدرسة واحدة. وفي ظروف محددة، يجب أن تكون للسياسات المركزية الأولوية على المستندات المحلية. كما تتطلب الأسئلة المتعلقة بالتوظيف والسلامة والشؤون القانونية والحوكمة مستوى أعلى من الدقة وإمكانية التتبع مما يمكن أن يوفره روبوت محادثة عام الأغراض.
وتفرض حدود الوصول الصارمة قيدًا آخر. إذ يجب ألا يتمكن موظف في إحدى المدارس من استرجاع معلومات مقيّدة تخص مدرسة أخرى ما لم تُمنح له صلاحية الوصول إليها. لذلك، يجب أن يفهم المساعد السؤال، إلى جانب هوية الشخص الذي يطرحه ودوره وأذوناته.
تحافظ البنية على نموذج الوصول الذي تديره SCEA بالفعل من خلال Microsoft Entra ID وSharePoint. يتولى Microsoft Entra ID مصادقة المستخدم، ويوفر معلومات الهوية، مثل عضوية المجموعات ومطالبات الأدوار. ويظل SharePoint مصدر الأذونات على مستوى المستندات. ويأخذ ContentIQ هذه الأذونات في الحسبان أثناء الاسترجاع لضمان عدم إرجاع سوى المحتوى المصرّح للمستخدم بالوصول إليه.
يتبع هذا النهج مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، أي منح المستخدمين صلاحيات الوصول اللازمة لأدوارهم. كما يجنب المسؤولين إنشاء نظام تفويض ثانٍ للذكاء الاصطناعي يتعين عليهم إدارته بصورة منفصلة عن SharePoint.
يحسّن المساعد الوصول إلى المعلومات من دون تجاوز ضوابط الحوكمة. فبدلًا من إرجاع قائمة طويلة من المستندات التي يُحتمل أن تكون ذات صلة، يمكنه تحديد المقاطع المناسبة، وصياغة إجابة، والاستشهاد بالمصادر المستخدمة. وبذلك، يقضي الموظفون وقتًا أقل في التنقل بين المستودعات، بينما تحتفظ SCEA بالتحكم في ملكية المستندات والموافقة عليها ونشرها وإدارة إصداراتها ومراجعتها.
يقسّم مخطط البنية النظام إلى خمسة أقسام: واجهة المستخدم، وIBM watsonx Orchestrate، وSymplistic.ai ContentIQ، ونظام إدارة الأعمال المستند إلى Microsoft 365 لدى SCEA، وضوابط الهوية والحوكمة المشتركة.
يرسل موظف خضع للمصادقة سؤالًا بلغة طبيعية عبر مساعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي (AI Knowledge Assistant)، المصمم للعمل داخل Microsoft 365. ويسهم إبقاء الواجهة ضمن بيئة مألوفة في تقليل عوائق التبني، ويجنب المستخدمين الحاجة إلى الانتقال إلى وجهة مستقلة أخرى.
ترسل الواجهة السؤال والسياق ذي الصلة إلى watsonx Orchestrate. ويمكن استخدام هذا السياق لدعم المحادثة وعمليات التحقق اللاحقة من التفويض.
توفر watsonx Orchestrate طبقة المحادثة والتنسيق. وتحدد مقصد المستخدم، وتخطط للخطوة التالية، ثم ترسل طلب استرجاع إلى ContentIQ.
يعرض المخطط أربع مراحل:
يضمن فصل التنسيق عن الاسترجاع تركيز كل طبقة على وظائفها الأساسية. إذ تدير watsonx Orchestrate التفاعل ومهام سير العمل، بينما يتولى ContentIQ استيعاب المحتوى والبحث فيه وترتيب النتائج وإنفاذ الأذونات.
ويدعم هذا الفصل أيضًا توسيع البنية مستقبلًا. فيمكن لمساعد يُنشأ لاحقًا استرجاع معلومات السياسات، والتحقق من سجل أعمال منظم، واستدعاء مهمة سير عمل معتمدة، من دون أن يضطر الفريق إلى إعادة إنشاء طبقة المحادثة.
يعمل ContentIQ بوصفه طبقة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) للمؤسسات.
قد يعثر تطبيق أساسي للتوليد المعزز بالاسترجاع على نص ذي صلة من دون التحقق مما إذا كان المستخدم مخولًا بالوصول إليه. أما ContentIQ، فيطبق عمليات التحقق من الأذونات أثناء الاسترجاع، لا بعد توليد الإجابة بالفعل.
يقسّم المخطط عملية الاسترجاع إلى خمس مراحل:
أثناء استيعاب المحتوى، يُقسَّم كل مستند إلى مقاطع أصغر تُسمى "مقاطع المحتوى". ويحمل كل مقطع بيانات وصفية، مثل مصدره ونوع المستند وقواعد الوصول إليه. ويتيح تقسيم المحتوى إلى مقاطع للنظام إرجاع القسم ذي الصلة من السياسة، بدلًا من إرسال المستند بأكمله إلى النموذج.
تقيّم عملية إعادة الترتيب نتائج البحث الأولية بصورة أدق لتحسين مدى صلتها بالسؤال. لم ينفذ المشروع التجريبي لدى SCEA ترتيبًا قائمًا على التسلسل الهرمي يعطي تلقائيًا الأولوية لسياسة صادرة عن المكتب المركزي على مستند صادر عن إحدى المدارس. ولا تزال هذه الإمكانية، إلى جانب تحسين استيعاب البيانات الوصفية للملفات، مدرجة ضمن خريطة طريق تطوير Symplistic.ai.
يبحث ContentIQ في المحتوى المعتمد المحفوظ في نظام إدارة الأعمال المستند إلى SharePoint لدى SCEA. ويتضمن المستودع السياسات والإجراءات والنماذج والقوالب والمستندات التشغيلية.
يواصل Power Automate وPower Apps دعم الموافقات على المستندات ونشرها والعمليات المرتبطة بها. ولا تحل بنية الذكاء الاصطناعي محل هذه الضوابط. بل تستخدم المحتوى بعد أن تحدد عمليات الحوكمة الحالية لدى SCEA المستند المعتمد والساري.
يسهم هذا التمييز في تحسين جودة الإجابات. فلا ينبغي أن يقرر النموذج اللغوي بنفسه أي السياسات هي المرجع المعتمد. بل يجب أن تحدد ملكية المستند وحالته وإصداره وبياناته الوصفية مدى حجيته قبل بدء عملية الاسترجاع.
تمثل الخطوط المنقطة في المخطط عمليات التحقق من الهوية والأذونات عبر watsonx Orchestrate وContentIQ وSharePoint. يوفر Microsoft Entra ID تسجيل الدخول الأحادي والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار. ويخصص التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار الأذونات وفقًا لدور الشخص أو عضويته في مجموعة، بدلًا من إعداد صلاحيات الوصول لكل مستخدم على حدة.
يتحقق ContentIQ من الأذونات قبل إرجاع مقاطع المستندات. ويواصل SharePoint إنفاذ صلاحيات الوصول من المصدر. بعد ذلك، تستخدم watsonx Orchestrate الأدلة المصرّح بها فقط لتوليد إجابة مستندة إلى المصادر ومدعومة بإحالات مرجعية.
ويعني استناد الإجابة إلى المصادر أن تعتمد الاستجابة على محتوى المؤسسة المسترجع، لا على المعلومات التي تعلمها النموذج أثناء التدريب وحدها.
ومن مزايا البنية المختارة أنها تقلل عدد العناصر التي احتاجت Origin Digital إلى إنشائها وصيانتها. فإنشاء مجموعة تقنيات استرجاع مخصصة يتطلب عملًا مستمرًا على موصلات المحتوى، وتقسيم المحتوى إلى مقاطع، وتحديثات الفهرس، وربط الهويات، ومزامنة الأذونات، وتكامل النماذج، والمراقبة. ويتولى ContentIQ جانبًا كبيرًا من تعقيدات الاسترجاع، بينما توفر watsonx Orchestrate طبقة التفاعل والتنسيق.
يفضّل هذا التصميم التهيئة القابلة للتكرار على التطوير الهندسي المخصص. يمكن لشركة Origin Digital تهيئة استيعاب المحتوى واسترجاعه من خلال واجهة مستخدم ContentIQ، باستخدام قدر محدود من التعليمات البرمجية أو من دونها، ثم استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتاحة لربط مساعد المعرفة بتدفقات Power Automate. ويقلل هذا المزيج الجهد اللازم لتكييف النمط لعميل آخر، مع إتاحة المجال لإجراء عمليات تكامل مخصصة لكل عميل.
تحافظ البنية أيضًا على استثمارات SCEA الحالية في تقنيات Microsoft. إذ يظل SharePoint مستودع المستندات. وتواصل Power Platform إدارة عمليات الأعمال، بينما يظل Entra ID المرجع المعتمد للهوية. وتوسّع IBM® watsonx Orchestrate نطاق هذه البيئة بدلًا من اشتراط ترحيل المحتوى.
وبالنسبة إلى الموظفين، تفضي هذه الخيارات التقنية إلى نتيجة عملية: يصبح الحصول على الإجابات أسهل، من دون تقليل مستوى التحكم فيها. فيمكن لأحد المعلمين السؤال عن إجراء معين، والحصول على إرشادات ذات صلة، ثم الانتقال عبر إحالة مرجعية إلى المستند المعتمد. كما يمكن لأحد قادة المدارس الحصول على نطاق أوسع من الأدلة عندما يتيح له دوره صلاحيات وصول أوسع.
عزز المشروع التجريبي أيضًا درسًا أساسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات: تعتمد جودة الاسترجاع على جودة المعلومات. إذ تساعد الملكية المحددة بوضوح، والبيانات الوصفية المتسقة، ودورات حياة المستندات الموثوقة، المساعد على التمييز بين المحتوى المعتمد والمواد المكررة أو القديمة.
تركز أول عملية نشر لدى SCEA على السياسات والإجراءات والمعرفة التشغيلية، لكن البنية تدعم خريطة طريق أوسع نطاقًا. ويمكن للمساعدين في المستقبل تناول الموارد البشرية والشؤون المالية والمخاطر والصحة وممارسات التدريس وغيرها من وظائف الأعمال.
يمكن لكل مساعد إعادة استخدام ضوابط الهوية نفسها، ونمط التنسيق ذاته، وأساس المحتوى الخاضع للحوكمة، مع الاتصال بمصادره ومهام سير العمل الخاصة به. وتوفر watsonx Orchestrate لشركة Origin Digital طبقة متسقة لتنسيق هذه القدرات، بدلًا من جمع جميع الوظائف داخل مساعد واحد كبير.
كما يمكن لإمكانية تكرار التطبيق أن تخفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO). تعتزم شركة Origin Digital تقديم النمط نفسه، القائم على watsonx Orchestrate وContentIQ، إلى عملاء آخرين، وقد خططت بالفعل لعمليات نشر مرتقبة. ويمكن للشركة إعادة استخدام نمط التنفيذ نفسه في البيئات التعليمية والحكومية، بدلًا من إنشاء مسار جديد للمصادقة والاسترجاع والاستجابة لكل عملية نشر. كما تدعم البيئات المنفصلة للتطوير والاختبار والإنتاج إصدار التحديثات بصورة خاضعة للرقابة.
تجمع هذه البنية بين IBM® watsonx Orchestrate وContentIQ وبيئة Microsoft 365 الحالية لدى SCEA، فتحوّل تحدي البحث المعقد في المستندات إلى نمط قابل لإعادة الاستخدام لإدارة المعرفة المؤسسية. ويثبت المشروع التجريبي لدى SCEA صلاحية نموذج التكامل. كما يتيح مسار التهيئة منخفض التعليمات البرمجية، وواجهات برمجة تطبيقات ContentIQ، واتصالات Power Automate القابلة لإعادة الاستخدام، لشركة Origin Digital وسيلة عملية لتطبيق هذا النموذج في عمليات النشر المستقبلية لدى العملاء، من دون إعادة بناء الأساس في كل مرة.