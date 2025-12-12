ما وراء الصخب: تسريع وتيرة الابتكار في متاهة السحابة الهجينة الممتدة عبر حقبات زمنية متنوعة

من المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي الوكيل ما يقارب 6 تريليون دولار أمريكي في القيمة الاقتصادية بحلول عام 2028، ما يسرع دوره في اتخاذ القرار المؤسسي والعمليات والأتمتة.

يتطلب دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في تدفقات العمل إعادة التفكير في عمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية وتكامل الأنظمة لدعم التحول إلى مؤسسة وكيلة. يتمثل أحد العناصر الأساسية لهذا التحول في اعتماد نهج موحد لربط أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة ببرامج المؤسسات والبنية التحتية والأدوات.

بروتوكول سياق النموذج (MCP) هو ما يتيح هذا النهج. ومن الأمثلة البارزة على ذلك خادم IBM Cloud MCP Server، الذي يجلب قوة الذكاء الاصطناعي إلى IBM Cloud Management، ما يحول تفاعلات سطر الأوامر التقليدية وتفاعلات واجهة برمجة التطبيقات إلى تجارب محادثة بديهية.

يزدهر الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون، كما يتضح من نظامنا البيئي المتوسع لشركاء الذكاء الاصطناعي العميل، بما في ذلك الشركات المستقلة مثل Millionways وStreebo وNetomi وTavily وMaven AGI وBeam AI وSymplistic.ai وغيرها الكثير.

قال البروفيسور Flavio du Pin Calmon من Harvard School of Engineering and Applied Sciences قائلاً "لقد كانت تجربتنا مع IBM Cloud مذهلة". "لقد مكنتنا قدرات IBM وخبراتها من تشغيل النماذج الكبيرة التي تحتاج إلى مصفوفات وحدات معالجة الرسومات ضخمة بكفاءة عالية، ما أتاح لنا الوصول إلى نتائج أبحاث جديدة في سلامة الذكاء الاصطناعي خلال زمن قياسي."

الاكتشافات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لا تنفصل عن قوة وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي. توفر IBM لعملائها طيفا من الخيارات، بدءا من مجموعة متنوعة من وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بنا المصممة لتدريب نماذج الأساسات واسعة النطاق.

أعلنا مؤخرا عن تعاون مع AMD لتقديم مجموعة ضخمة من وحدات معالجة الرسومات MI300X على IBM Cloud إلى Zyphra، ما يدعم التدريب مفتوح المصدر لنماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط الرائدة. كما قمنا بدمج معايير الذكاء الاصطناعي لمشاريع الحوسبة المفتوحة بالذكاء الاصطناعي (OCP AI) في بنية IBM السحابية، ما يضمن التوافق والكفاءة للعملاء الذين يبنون أنظمة الذكاء الاصطناعي.