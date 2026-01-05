الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

أي وكيل، أي إطار عمل: داخل IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog

الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي ليست تطبيقًا جديدًا، بل هي قوى عاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي مدمجة في أعمالك.

تاريخ النشر 5 يناير 2026
ممرات متجر البقالة مليئة بالمنتجات والتغليفات الملونة.

تُجري الفِرق في مختلف أقسام الأعمال تجارب باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية والمبيعات ودعم تكنولوجيا المعلومات وسلسلة التوريد وغيرها. لكن قادة الذكاء الاصطناعي يواجهون الآن تحديًا جديدًا: كيفية جعل جميع هؤلاء الوكلاء يعملون معًا بطريقة آمنة، وخاضعة للحوكمة، وقابلة للتوسع، بدلًا من أن يكونوا حلولًا منفصلة.

تم تصميم IBM® watsonx Orchestrate لهذه اللحظة خصيصًا. في صميم هذه الرؤية يقع IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: مجموعة متنامية من وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة من IBM والشركاء الموثوق بهم، مصممة للاندماج في مهام سير العمل المنسَّقة بأقل قدر من التعقيد.

كتالوج مصمم للتشغيل البيني

تشترك معظم كتالوجات الوكلاء في السوق في بعض الخصائص: فهي تفترض أنك ملتزم بالكامل بسحابة واحدة أو مجموعة إنتاجية واحدة؛ وتركِّز على مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) وبيئة التشغيل لوكيل واحد مفضل؛ كما تسهِّل عملية الاكتشاف، لكنها تكون أساسًا داخل ذلك النظام الواحد فقط.

في المقابل، تم بناء IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog لدعم المؤسسات الحقيقية والمتنوعة بيئيًا:

  • أي وكيل، أي إطار عمل: الكتالوج غير مرتبط بأي SDK واحد، أو نموذج لغوي كبير (LLM)، أو سحابة محددة. يمكن دمج الوكلاء المبنيين على تقنيات IBM، أو أطر العمل مفتوحة المصدر، أو مجموعات الحوسبة السحابية الفائقة، أو التعليمات البرمجية المطورة داخليًا، باستخدام إطار عمل متسق قائم على قابلية التشغيل البيني، وعرضهم كعناصر أساسية في الكتالوج.
  • متعدد المنصات، متعدد السحابات: الكتالوج مصمم للمؤسسات التي تُدير Workday وSAP وSalesforce وServiceNow وتطبيقات مخصصة لوحدات الأعمال، إلى جانب عدة سحابات متزامنة - وليس مجرد حزمة إنتاجية من مورِّد واحد.
  • من "رف الوكلاء" إلى "منصة التنسيق": الوكلاء لا يجلسون بجانب بعضهم كأيقونات منفصلة. يتم توصيلهم بمحرك التنسيق الخاص بـ watsonx Orchestrate، ما يسمح بتكوينهم في مهام سير عمل متكاملة تمتد عبر المجالات، والأنظمة، والفِرق.

نظام منسَّق من الوكلاء

يُعَد Agent Catalog نقطة دخولك إلى نظام منسق من الوكلاء والأدوات الجاهزة للاستخدام من اليوم الأول. فهو يجمع بين:

  • وكلاء خبراء في المجالات مبنيون على حالات استخدام عالية القيمة للذكاء الاصطناعي: منظومتنا من الوكلاء تزداد قوة بفضل الوكلاء الجاهزين من شركاء رائدين في الصناعة، لتغطية المزيد من حالات استخدام العملاء.
  • تكاملات عميقة وقابلة لإعادة الاستخدام: يأتي الوكلاء والأدوات مزوَّدين بموصِّلات مثبتة لأنظمة المؤسسات مثل Workday وSAP وSalesforce وغيرها، بحيث لا تحتاج إلى إعادة ابتكار الحلول الخاصة بالمصادقة، والوصول إلى البيانات، وإدارة الأخطاء في كل مرة.

بدلًا من البدء من الصفر في كل مرة تظهر فيها حالة استخدام جديدة، يمكن لقادة الذكاء الاصطناعي تصفُّح الكتالوج للعثور على الوكلاء المتوافقين مع مهام الأعمال المحددة. ومن الأمثلة على ذلك، وجود وكلاء مخصصين للتفاعل مع المبيعات، واكتساب المواهب في الموارد البشرية، أو تحسين سلسلة التوريد. فهم يعتمدون على وكلاء مجالات جاهزين بدأوا كحالات استخدام "العميل صفر" لدى IBM، حيث سبق وأن ساهموا في زيادة الإنتاجية.

توفِّر هذه الأنماط للمؤسسات نقطة انطلاق مهمة عندما لا تزال تبحث عن أول حالة استخدام مناسبة مع عائد استثمار واضح وقابل للقياس، ويمكن دمجها في بيئتهم بسرعة وبشكل متسق.

مصمم ليكون مفتوحًا وقابلًا للتوسعة

في الداخل، يتميز watsonx Orchestrate بالانفتاح وقابلية التوسعة. يدعم الوكلاء المبنيين أصليًا على تقنيات IBM والوكلاء المبنيين على أطر عمل أخرى، والمرتبطين من خلال واجهات قياسية.

باستخدام إطار عمل Agent Connect متسق، يمكن ربط الوكلاء الخارجيين بـ watsonx Orchestrate ثم عرضهم من خلال Agent Catalog - بحيث يبدون ويتصرفون كمواطنين من الدرجة الأولى في البيئة.

بالنسبة إلى قادة الذكاء الاصطناعي، يعني هذا ما يلي:

  • أنت غير مقيد بإطار عمل واحد أو مجموعة منتجات من مورِّد واحد.
  • يمكنك الاستفادة من استثماراتك الحالية في الوكلاء بدلًا من إعادة بنائها.
  • يمكنك دمج وكلاء IBM والوكلاء الداخليين ووكلاء الشركاء في تجربة واحدة منسقة.

باختصار، لا يُعَد Agent Catalog مجرد قائمة؛ إنه طبقة قابلية التشغيل البيني التي تُتيح لك تكوين حلول من وكلاء وأدوات متعددة، بغض النظر عن مكان بنائها.

وقت أسرع لتحقيق القيمة

يتعرض معظم قادة الذكاء الاصطناعي لضغوط من أجل تحقيق الأثر بسرعة مع الحفاظ على الحوكمة. تم تصميم Agent Catalog لتقليل كل من الوقت والمخاطر:

  • إعادة الاستخدام بدلًا من إعادة الابتكار: يأتي الوكلاء والأدوات الجاهزة مزودين بتكاملات مثبتة مع أنظمة وتطبيقات المؤسسات. وتشمل هذه العناصر Workday وSAP وSalesforce وغيرها، ولها صلة بمجالات مثل الموارد البشرية والمالية والمبيعات والعمليات. تساهم هذه الأدوات في تحقيق الاتساق في مهام سير العمل، ما يؤدي إلى تقليل جهد التكامل والأخطاء.
  • توسُّع خاضع للحوكمة: نظرًا لأن الوكلاء والأدوات يتم إدراجهم من خلال عملية محددة لدى IBM وعرضهم عبر كتالوج محكوم، تحصل المؤسسات على رؤية أفضل لما يعمل وأين، ومن المسؤول عنه.
  • حلول متوافقة مع الأعمال: يتم تنظيم الوكلاء حول وظائف الأعمال الحقيقية وحالات الاستخدام، بحيث يمكن لقادة وحدات الأعمال رؤية أين يمكن للوكلاء تعزيز فرقهم اليوم وأين يمكن توسيع دورهم غدًا سريعًا. يمكن أيضًا تخصيص هؤلاء الوكلاء والأدوات لتلبية احتياجات كل مؤسسة وسياساتها الخاصة. يمكن تنفيذ هذه العملية إما عبر التخصيص بالبرمجة الاحترافية (Pro-code) أو من خلال واجهة مستخدم دون برمجة (No-code). بهذه الطريقة، يمكن للفِرق تكييفها دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

ما النتيجة؟ تقضي فِرقك وقتًا أقل في المهام التقنية الأساسية ووقتًا أكبر في تصميم تجارب مميزة للموظفين والعملاء.

شاهد الوكلاء المنسَّقين أثناء العمل

محرك هذا النظام هو Agent Connect، برنامج الشركاء التابع لـ IBM للمؤسسات التي تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي. من خلال Agent Connect، يمكن لمورِّدي البرامج المستقلين (ISVs) والشركاء الآخرين دمج وكلائهم مع watsonx Orchestrate وإدراجهم في Agent Catalog. تُتيح هذه العملية مسارًا جديدًا للسوق مدعومًا بقنوات المبيعات وشبكة شركاء IBM.

استكشِف IBM watsonx Orchestrate واستكشِف Agent Catalog لاكتشاف ما يلبي احتياجات عملك من الوكلاء والأدوات الجاهزة.

إذا كنت مطوِّر برامج مستقلًّا (ISV) تتطلع إلى الاستفادة من السوق المتنامي لوكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، فانضم إلى نظامنا المتنامي وقدِّم أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك إلى IBM watsonx Orchestrate. 

ابدأ مع إصدار تجريبي مجاني

كُن شريكًا لنا

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate