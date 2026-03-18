لماذا استثمرت شركة IBM Ventures في شركة Atolio؟

بيانات المؤسسات متناثرة عبر أدوات لا حصر لها، وتواجه حلول البحث التقليدية صعوبة في توحيد هذه المعلومات، خاصة في الصناعات التي لا يمكن فيها التفاوض على خصوصية البيانات وامتثالها والسيطرة عليها. في الواقع، يشير 38% من قادة تكنولوجيا المعلومات إلى مخاوف الأمن والحوكمة كعوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وفقا لدراسة أجرتها Forrester Consulting بتكليف من Tines.

تحل Atolio هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال مجموعة تمكن مجموعة من نشر البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالكامل داخل بنيتها التحتية الخاصة، سواء محلي أو في سحابة خاصة افتراضية (VPC)، مما يضمن السيطرة الكاملة على البيانات الحساسة. مع الفهرسة الواعية بالأذونات، والموصلات الأصلية، ودعم النماذج اللغوية مفتوحة المصدر والخاصة، تقدم Atolio تجربة بحث آمنة وموحدة مصممة خصيصًا لحقوق وصول كل مستخدم.