لماذا استثمرت شركة IBM Ventures في شركة Atolio؟

تمكين البحث المؤسسي الآمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي لعصر السحابة الهجينة.
في IBM Ventures، نؤمن أن مستقبل إنتاجية المؤسسات يكمن في تجارب البحث الذكية والآمنة والمرنة التي تحترم سيادة البيانات، وتندمج بسلاسة عبر المنصات، وتستند إلى أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي. لهذا السبب نحن متحمسون للإعلان عن استثمارنا في Atolio، المنصة الوحيدة للبحث المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة للمؤسسات المهتمة بالأمن.
بيانات المؤسسات متناثرة عبر أدوات لا حصر لها، وتواجه حلول البحث التقليدية صعوبة في توحيد هذه المعلومات، خاصة في الصناعات التي لا يمكن فيها التفاوض على خصوصية البيانات وامتثالها والسيطرة عليها. في الواقع، يشير 38% من قادة تكنولوجيا المعلومات إلى مخاوف الأمن والحوكمة كعوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وفقا لدراسة أجرتها Forrester Consulting بتكليف من Tines.
تحل Atolio هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال مجموعة تمكن مجموعة من نشر البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالكامل داخل بنيتها التحتية الخاصة، سواء محلي أو في سحابة خاصة افتراضية (VPC)، مما يضمن السيطرة الكاملة على البيانات الحساسة. مع الفهرسة الواعية بالأذونات، والموصلات الأصلية، ودعم النماذج اللغوية مفتوحة المصدر والخاصة، تقدم Atolio تجربة بحث آمنة وموحدة مصممة خصيصًا لحقوق وصول كل مستخدم.
تتوافق بنية Atolio مباشرةً مع استراتيجية IBM للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. تماماً كما يتيح Red Hat OpenShift نشراً متسقاً عبر البيئات المختلفة تمكن Atolio المؤسسات من جلب الذكاء الاصطناعي إلى بياناتها أينما وجدت. يدعم نهجهم المستقل عن النماذج التكامل مع watsonx وAnthropic وOpenAI وGemini والنماذج مفتوحة المصدر مثل Llama من Meta مما يمنح العملاء المرونة لاختيار النموذج المناسب لاحتياجاتهم.
يجلب فريق تأسيس Atolio خبرة عميقة في برمجيات المؤسسات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. ساعد الرئيس التنفيذي "David Lanstein" ورئيس الإيرادات "Mark Matta" في توسيع نطاق شركة PagerDuty لترتفع إيراداتها السنوية المتكررة من مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي. كان المدير التقني Gareth Watts ذا دور أساسي في بناء منتجات Splunk السحابية المبكرة وطبقات الاستيراد الآمنة.
لقد كوّنوا معًا فريقًا يفهم التحديات التقنية وتحديات دخول السوق في خدمة المؤسسات الكبيرة والمنظمة. إن زخم نجاحهم المبكر يغني عن البيان إذ يشهد عملاء مثل Cengage وCribl وسلاح الجو الأمريكي بالفعل مكاسب ملموسة في الإنتاجية تصل إلى 62% في بعض الفرق عبر استخدام Atolio لتوحيد وتأمين المعرفة في مؤسساتهم.
في IBM Ventures، نستثمر في شركات تبني البنية التحتية للعصر القادم من التقنية المؤسسية. وهذا ما تفعله Atolio بالضبط: إعادة تعريف كيفية وصول المؤسسات إلى أسسها المعرفية والتفاعل معها بأمان وذكاء.
نحن فخورون بدعم Atolio أثناء توسيع جهودهم في الوصول إلى السوق واستمرار الابتكار في البحث المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. نعتقد أن منصتهم ستصبح أساسا لكيفية استغلال المؤسسات لقوة الذكاء الاصطناعي بأمان ومرونة وعلى نطاق واسع.