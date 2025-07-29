29 يوليو 2025
في 12 يونيو 2025، أعلنّا عن التوفر العام لمركز Db2 Intelligence Center، وحدة التحكم المتقدمة المدمجة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لتبسيط عمليات قواعد البيانات والمراقبة والأتمتة.
بفضل واجهته البديهية ومجموعة ميزاته القوية، يمكِّن Intelligence Center مسؤولي قواعد البيانات وفرق تكنولوجيا المعلومات من تحسين الأداء، وتبسيط الصيانة، وتعزيز الكفاءة العامة. ويُعَد منصة من الجيل القادم لإدارة قواعد البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
1. صفحة مراقبة مخصصة جديدة (نسخة تجريبية)
لقد أضفنا صفحة مراقبة مخصصة جديدة تسمح للمستخدمين بالاختيار من بين أكثر من 50 مقياسًا من مقاييس Db2 لمراقبة قواعد بيانات متعددة وتصوُّر التوجهات عبر أطر زمنية مختلفة. وهذه هي الخطوة الأولى نحو إطار عمل مراقبة متكامل يدعم تغطية أوسع للمقاييس، وعروضًا مخصصة، وقوالب، واستكشاف المشكلات وإصلاحها المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي، يمكن للمستخدمين:
يأتي هذا الإنجاز بعد أشهر من التطوير والاختبار، وقد استند إلى مدخلات مباشرة من المستخدمين عبر مختلَف الصناعات، ما ساعد على ضمان تلبية المنصة لاحتياجات التشغيل الواقعية منذ اليوم الأول. ويضمن التطوير المستمر وتواتر الإصدارات تلبية هذه الاحتياجات مع تطورها.
2. إصلاحات أمنية حرجة وعالية الخطورة
يتضمن هذا الإصدار تصحيحات متعددة للثغرات الأمنية التي تم تحديدها أثناء عمليات التدقيق الداخلية والاستخدام الخارجي. نوصي جميع عملاء Intelligence Center بشدة بالترقية إلى هذا الإصدار لضمان استمرار أمن وسلامة عمليات قاعدة البيانات الخاصة بهم.
يتوفر هذا التحديث لجميع عملاء Intelligence Center ابتداءً من 28 يوليو 2025.
ما زلنا في المراحل الأولى مع Db2 Intelligence Center، ونود سماع رأيك! شاركنا أفكارك حول الميزات الحالية واقترِح ما تريد رؤيته في الإصدارات المستقبلية. ملاحظاتك ضرورية في صياغة خارطة طريق المنتج وضمان تلبية احتياجاتك المتغيرة.
جرِّب Db2 Intelligence Center الجديد