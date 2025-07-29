1. صفحة مراقبة مخصصة جديدة (نسخة تجريبية)

لقد أضفنا صفحة مراقبة مخصصة جديدة تسمح للمستخدمين بالاختيار من بين أكثر من 50 مقياسًا من مقاييس Db2 لمراقبة قواعد بيانات متعددة وتصوُّر التوجهات عبر أطر زمنية مختلفة. وهذه هي الخطوة الأولى نحو إطار عمل مراقبة متكامل يدعم تغطية أوسع للمقاييس، وعروضًا مخصصة، وقوالب، واستكشاف المشكلات وإصلاحها المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي، يمكن للمستخدمين:

الاختيار من بين مجموعة كبيرة من المقاييس، بما في ذلك مؤشرات الأداء والتخزين والأمن.

إنشاء عروض مخصصة لعدة قواعد بيانات، ما يُتيح المقارنة والتحليل بسهولة.

تصوُّر التوجهات والأنماط باستخدام المخططات والرسوم البيانية البديهية.

يأتي هذا الإنجاز بعد أشهر من التطوير والاختبار، وقد استند إلى مدخلات مباشرة من المستخدمين عبر مختلَف الصناعات، ما ساعد على ضمان تلبية المنصة لاحتياجات التشغيل الواقعية منذ اليوم الأول. ويضمن التطوير المستمر وتواتر الإصدارات تلبية هذه الاحتياجات مع تطورها.

2. إصلاحات أمنية حرجة وعالية الخطورة

يتضمن هذا الإصدار تصحيحات متعددة للثغرات الأمنية التي تم تحديدها أثناء عمليات التدقيق الداخلية والاستخدام الخارجي. نوصي جميع عملاء Intelligence Center بشدة بالترقية إلى هذا الإصدار لضمان استمرار أمن وسلامة عمليات قاعدة البيانات الخاصة بهم.

يتوفر هذا التحديث لجميع عملاء Intelligence Center ابتداءً من 28 يوليو 2025.