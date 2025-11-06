التغلب على العاصفة: لماذا يُعد التنبؤ بانقطاعات الكهرباء مستقبل مرونة الشبكة
تنبؤات انقطاع التيار الكهربائي من IBM هو حل مستند إلى الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة مرافق الخدمات على الانتقال من الاستجابة التفاعلية إلى التخطيط الاستباقي.
في السنوات الأخيرة، ارتفع تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، ما شكل ضغطًا غير مسبوق على العمليات في مرافق الخدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. من الأعاصير وحرائق الغابات إلى العواصف الجليدية والعواصف الرعدية، لم تعد الانقطاعات الناجمة عن الطقس من الحالات الشاذة النادرة، لقد أصبحت القاعدة.
من خلال الجمع بين توقع الطقس والتحليلات التنبؤية، يُمكّن هذا الحل مرافق الخدمات من:
وفقًا لـ Climate Central، فإن 80% من انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي في الولايات المتحدة (الذي أثر في أكثر من 50,000 عميل) من عام 2000 إلى عام 2023 كان بسبب الطقس. تضررت ولايات مثل تكساس وميشيغان وكاليفورنيا بشدة، ما يؤكد الحاجة الملحة للمرافق الخدمات لإعادة التفكير في كيفية استعدادها لهذه الأحداث والاستجابة لها.
تقدر وزارة الطاقة الأمريكية أن انقطاع التيار الكهربائي يكلف الشركات الأمريكية 150 مليار دولار أمريكي سنويًا. ومع تزايد الكوارث التي تقدر بمليارات الدولارات، تواجه المرافق العامة ضغوطًا متزايدة لتحسين مرونة الشبكة ورضا العملاء مع إدارة التكاليف التشغيلية في الوقت نفسه.
التحدي؟ لم يتم بناء شبكة الطاقة لدينا لتتحمل مناخ اليوم. أنظمة إدارة الانقطاع التقليدية تفاعلية، وغالبًا ما تحشد الأطقم فقط بعد حدوث الضرر. ولكن ماذا لو استطاعت مرافق الخدمات توقع انقطاعات التيار الكهربائي قبل حدوثها؟
التوقعات الجوية وحدها لا تقود القرارات؛ بل الرؤى هي من تفعل ذلك. ويعمل التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي على تحويل التنبؤات إلى معلومات تشغيلية، ما يساعد مرافق الخدمات على تعبئة طواقم العمل وحماية الأصول قبل أن تضرب العاصفة.
يستفيد التنبؤ بالانقطاع الكهربائي من البيانات السابقة والفورية للتنبؤ بحجم الانقطاع وموقعه وتوقيته. ويحلل 3 أشياء على وجه الخصوص:
تغذي هذه الإدخلات النماذج التحليلية المتقدمة التي تقدم تنبؤات عالية الثقة مصممة خصوصًا لمنطقة خدمة كل مرفق من مرافق الخدمات. ما النتيجة؟ رؤى قابلة للتنفيذ تتيح صناعة القرار بشكل أسرع وأكثر ذكاء.
يمكن لمرافق الخدمات مراقبة التأثيرات المتوقعة من خلال لوحة التحكم المخصصة، ومواءمة توقعات انقطاع التيار الكهربائي مع إستراتيجيات تعبئة الفريق وسير عمل إدارة الأصول.
