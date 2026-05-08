انقل وكلاء LangGraph إلى بيئة الإنتاج باستخدام watsonx Orchestrate

يسرّنا أن نعلن أن watsonx Orchestrate يدعم الآن استيراد وكلاء LangGraph المخصصين مباشرة إلى المنصة. فإذا كنت تطور وكلاء مخصصين باستخدام LangGraph، لكنك تواجه صعوبة في نشرهم في بيئة الإنتاج، فإن هذه الإمكانية موجهة إليك.
وقد أصبح LangGraph إطار عمل مفضلًا لدى المطورين الذين ينشئون وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين، إذ يوسّع قدرات LangChain بإمكانات قوية مثل أنماط الاستدلال الدوري، وإدارة الحالة المخصصة، ومهام سير العمل المعقدة متعددة الخطوات. لكن نقل هؤلاء الوكلاء من بيئة التطوير إلى بيئة الإنتاج، مع توفير الأمان والمراقبة وقابلية التوسع على النحو المطلوب، ظل دومًا مهمة شاقة.
ومع ميزة استيراد LangGraph في watsonx Orchestrate، يمكنك استخدام تعليمات وكيل LangGraph البرمجية الحالية ونشرها مباشرة في البنية التحتية لبيئة الإنتاج من دون الحاجة إلى إعادة كتابتها.
أبرز ما يميّز استيراد وكلاء LangGraph الحاليين إلى watsonx Orchestrate أنك لا تحتاج إلى تغيير ما بنيته أصلًا. فمنطق LangGraph يبقى كما صممته تمامًا، من دون حاجة إلى التكيف مع إطار عمل جديد أو إعادة صياغة أنماط الاستدلال لديك. كما تواصل الأدوات والوظائف التي بنيتها داخل الوكيل العمل كما هي، مع احتفاظك بتحكم كامل في سلوك الوكيل، وإدارة حالته، ومنطق اتخاذ القرار فيه.
أما ما تكسبه، فهو كل ما تحتاج إليه للتشغيل في بيئة الإنتاج: استضافة من فئة المؤسسات، وأمان مدمج، ومراقبة، ورؤية تشغيلية، وتكامل مع وكلاء watsonx Orchestrate الآخرين، وإمكانية الوصول إلى ميزات المنصة مثل خدمات الذاكرة طويلة الأمد و AI Gateway.
وقد صُممت هذه الإمكانية لتلبية ثلاث حالات مميزة يواجهها عملاء watsonx Orchestrate اليوم.
نعمل باستمرار على توسيع دعم LangGraph استنادًا إلى تعليقات المطورين. ويُعد LangGraph إطار العمل المدعوم حاليًا لهذه الإمكانية، فيما تتضمن خارطة الطريق دعم LangChain وأطر عمل أخرى ولغات إضافية إلى جانب Python. وإذا كنت تطور وكلاء باستخدام LangGraph وتحتاج إلى بنية تحتية لبيئة الإنتاج، فقد تختصر لك هذه الميزة أسابيع من جهود النشر.
هل أنت جاهز لنقل وكلاء LangGraph إلى بيئة الإنتاج؟