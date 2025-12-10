watsonx.data v2.3: ابتكارات جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على نطاق واسع

يبني Watsonx.data الإصدار 2.3 على أساس وقوي جاهز للذكاء الاصطناعي ويقدم ابتكارات تساعد الفرق على إنجاز مزيد من البيانات يوميًا. وتدعم هذه القدرات استرجاعًا أفضل وحوكمة أقوى وتحليلات أكثر سلاسة ومرونة أكبر عبر البيئات.

والأهم من ذلك، أن هذا الإصدار يعكس الاتجاه الذي يتجه فيه الذكاء الاصطناعي المؤسسي نحو الوكلاء، ونحو الأتمتة، ونحو الذكاء الذي يبدو طبيعيًا واستباقيًا. وكل هذا يعتمد على بيانات محكومة ومتصلة وجاهزة.

يتحرك مستقبل الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر طبقة البيانات. يساعد الإصدار 2.3 المجموعات على الحركة بشكل أسرع، والتوسع بذكاء أكبر، وبناء الذكاء الاصطناعي الذي يمكنها الوثوق به.

