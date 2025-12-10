الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

watsonx.data v2.3: ابتكارات جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على نطاق واسع

تاريخ النشر 10 ديسمبر 2025
رسم توضيحي بمكعبات وعناصر رسومية بظلال من اللون الأزرق والأبيض
By Isabella Rocha

مع الإصدار 2.3، يخطو watsonx.data خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام: ويقدم هذا الإصدار ميزات تبدو عملية وقوية، ما يعزز ثلاثة مجالات تهم المؤسسات أكثر:

  1. قدرات محسّنة للذكاء الاصطناعي الوكيل
  2. تحسين الأداء وسهولة الاستخدام
  3. نطاق أوسع للنظام البنائي ومرونة أكبر في النشر.

تستند هذه الابتكارات إلى نقاط القوة الحالية لـ watsonx.data وتمنح المجموعات طرقًا جديدة لتفعيل بياناتها، وتسريع الرؤى، وتعزيز الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

1. تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل ببيانات أكثر ذكاءً وترابطًا

يقوم الذكاء الاصطناعي الوكيل بإعادة تشكيل كيفية اكتشاف المؤسسات للمعلومات والتنقل بها واستخدامها. وتريد الفرق الذكاء الاصطناعي القادر على الملاحظة، والاسترجاع، والتفكير، والتصرف. ولا يمكن تحقيق أي شيء من هذا دون وجود بيانات محكومة وعالية الجودة ومتصلة بشكل جيد تحتها.

يدعم Watsonx.data بالفعل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويقدم الإصدار 2.3 قدرات جديدة تجعل هذه التجارب أكثر سهولة وموثوقية وأكثر تكيفًا.

  • الاسترجاع والاكتشاف الذكي: طريقة أكثر مرونة ليستعلم الذكاء الاصطناعي عن بيانات المؤسسة وتحليلها. ويمكن للوكلاء استخدام اللغة الطبيعية، أو البحث المتجه، أو بناء جملة المحرك بشكل أكثر سلاسة، ما يسهل ربط الرؤى عبر الأنظمة والأقسام.
الاسترداد الذكي من خلال لوحات معلومات واجهات المستخدم (UI) لبروتوكول سياق النموذج
  • التنفيذ الذكي: نشر محسّن للتحكم في الوصول مما يعزز الإدارة عبر بيانات منظمة وبيانات غير منظمة. وتظل السياسات متسقة في كل مكان، ما يساعد الفرق على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي دون زيادة المخاطر.
  • تقييم الموثوقية الذكية: طبقة جديدة من الرؤية حول كيفية أداء الذكاء الاصطناعي في ظروف العالم الحقيقي. ويمكن للفرق تتبع الدقة والكفاءة والتكلفة لتحسين أنظمتها باستمرار.
لوحة معلومات واجهة المستخدم (UI) في IBM watsonx Prompt Lab

تمنح هذه الابتكارات المجموعات نهجًا أقوى وأكثر وحدة تجاه الذكاء الاصطناعي، يستند إلى الثقة، وقابلية الاكتشاف، والتحكم في فئة المؤسسات.

2. الأداء وسهولة الاستخدام المُصممة لأحمال العمل الحقيقية

الأشخاص الذين يبنون التحليلات وأنظمة الذكاء الاصطناعي يريدون أدوات تستجيب بسرعة وتعمل بسلاسة. وإنهم يريدون منصات تساعدهم على التركيز على حل المشكلات بدلاً من إدارة البنية التحتية.

يقدم Watsonx.data الإصدار 2.3 تحسينات تجعل مهام سير العمل اليومي أسرع وأبسط وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

  • Serverless Spark on IBM Cloud: التوسّع والإدارة المؤتمتان، بحيث تتطلب أحمال تشغيل Spark ضبطًا يدويًا أقل وتقدّم أداءً أكثر اتساقًا.
  • لوحة معلومات FinOps: رؤية موسعة لاستخدام السحابة لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأداء والإنفاق.
لوحة معلومات واجهة مستخدم (UI ) لشفافية استخدام العمليات المالية (FinOps)
  • مساعد مخزن البيانات: ميزات جديدة للتنقّل التفاعلي القائم على المحادثة، وتحويل النص إلى إجراءات، تساعد الفرق على استكشاف البيانات وإنجاز المهام بكفاءة أعلى.
لوحة معلومات واجهة المستخدم (UI) مساعد Lakehouse Assistant
  • تجربة Watsonx BI المدمجة: سير عمل مدمج ومبسط للوحات المعلومات يقلل من الاحتكاك ويسرع توليد الرؤى.

تمنح هذه التحسينات الفرق مزيدًا من المرونة والثقة مع زيادة أحمال التشغيل والبصمات.

3. توسيع نطاق دعم السوق والنظام البنائي

تعمل المؤسسات عبر العديد من البيئات بما في ذلك السحابة الهجينة، والمحلية، والبيئات الخاضعة للتنظيم، والبيئات المعزولة عن الشبكات. تحتاج منصات البيانات الخاصة بهم إلى دعم هذا الواقع.

يوسع Watsonx.data الإصدار 2.3 مرونته باستخدام خيارات جديدة توسع أماكن وكيفية اعتماد مجموعات للمنصة.

  • الامتثال لنظام FedRAMP على AWS GovCloud: يوفر دعم الامتثال الموسع وصولاً آمنًا ومعتمدًا من FedRAMP إلى watsonx.data على AWS GovCloud، ما يمكن الوكالات الحكومية الأمريكية والصناعات المنظمة من تحديث التحليلات وأحمال التشغيل للذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمتطلبات الأمان الفيدرالية الصارمة.
  • دعم أنظمة IBM Power: أصبحت منصة watsonx.data الآن متاحة بشكل عام على IBM Power، ما يوفر أحمال تشغيل ذكاء اصطناعي سريعة ومتسقة في بيئات السحابة الهجينة والبيئات المحلية.
نظرة عامة على مخطط Infrastructure Manager في IBM watsonx.data

وتجعل هذه الإضافات من الأسهل على المجموعات استخدام منصة البيانات الموثوقة نفسها عبر بيئات وأنظمة تنظيمية متنوعة.

صُممت للمؤسسات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

يبني Watsonx.data الإصدار 2.3 على أساس وقوي جاهز للذكاء الاصطناعي ويقدم ابتكارات تساعد الفرق على إنجاز مزيد من البيانات يوميًا. وتدعم هذه القدرات استرجاعًا أفضل وحوكمة أقوى وتحليلات أكثر سلاسة ومرونة أكبر عبر البيئات.

والأهم من ذلك، أن هذا الإصدار يعكس الاتجاه الذي يتجه فيه الذكاء الاصطناعي المؤسسي نحو الوكلاء، ونحو الأتمتة، ونحو الذكاء الذي يبدو طبيعيًا واستباقيًا. وكل هذا يعتمد على بيانات محكومة ومتصلة وجاهزة.

يتحرك مستقبل الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر طبقة البيانات. يساعد الإصدار 2.3 المجموعات على الحركة بشكل أسرع، والتوسع بذكاء أكبر، وبناء الذكاء الاصطناعي الذي يمكنها الوثوق به.

