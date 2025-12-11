الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تسريع الذكاء الاصطناعي على IBM Z: أصبح watsonx Assistant for Z الآن مدعومًا بمسرّع Spyre Accelerator

يتم تشغيل watsonx Assistant for Z الآن مع Spyre Accelerator، ما يجلب الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصة IBM Z، المصممة لتقديم خيار نشر موثوق وآمن للعملاء الذين يطلبون خصوصية البيانات.

تاريخ النشر 11 ديسمبر 2025
رجل يبتسم في المكتب يعمل على المكتب أمام الكمبيوتر المحمول مواجهًا للكاميرا
By Sreekanth Ramakrishnan

يمثل هذا التحسين التطور التالي لاستراتيجية IBM لتقديم الذكاء الاصطناعي الآمن والذكاء الاصطناعي الوكيل والأتمتة مباشرةً على IBM Z، ما يساعد المؤسسات على تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بشكل محلي، ضمن بيئة IBM Z الموثوقة، مع خصوصية البيانات الكاملة والحوكمة والتحكم.

بناء الثقة وخصوصية البيانات في الذكاء الاصطناعي الوكيل للكمبيوتر المركزي

عندما تعتمد المنظمات أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بنماذج لغوية كبيرة (LLMs)، تصبح خصوصية البيانات مهمة حساسة. وهذا ينطبق بشكل خاص على watsonx Assistant for Z، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرةً مع بيانات تشغيلية حساسة ومقاييس النظام والسجلات وتفاصيل التهيئة وإدخال سير العمل، لتفسير النية وتنفيذ المهام. وتتعامل بيئات IBM Z مع سجلات العملاء، والمعاملات المالية، وأحمال تشغيل منظمة لا يمكن أن تتعرض للمخاطر. ومع تزايد قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء، يصبح ضمان بقاء البيانات محمية ومحتوية أكثر أمرًا حساسًا.

في أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل مثل watsonx Assistant for Z، يصل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى البيانات التشغيلية ويتصرفون بناءً عليها لأداء العمل الحقيقي، بدءًا من تحليل أداء النظام إلى أتمتة مهام سير العمل المعقدة. وتتطلب هذه الاستقلالية بنية تساعد على تسريع الذكاء بينما تظل البيانات خاصة ومتوافقة وتحت سيطرة المؤسسة. وتوفر IBM Z هذا الأساس.

يساعد تشغيل استدلال الذكاء الاصطناعي مباشرةً على المنصة في دعم إقامة البيانات، وهو ما صمم لتقليل الحاجة لنقل المعلومات الحساسة إلى خوادم خارجية أو السحب العامة. ومن خلال التشفير الشامل، وقدرات العزل، والأمن المعتمد على الأجهزة المضمن في المنصة، يساعد IBM Z على تمكين المجموعات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مع دعم متطلبات الأمان والحوكمة الصارمة.

مع إضافة Spyre Accelerator، المدعوم بمعالج IBM Telum® II، يستطيع watsonx Assistant for Z تشغيل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن حيث توجد البيانات بالفعل. يُمكّن Spyre الاستدلال عالي الأداء على المنصة، ما يُسرّع الرؤى مع ضمان بقاء المعلومات التشغيلية الحساسة ضمن حماية IBM Z

كيف يعزز Spyre Accelerator مساعد watsonx Assistant for Z

تم تصميم Spyre Accelerator، الذي تم تقديمه مع IBM z17 وIBM LinuxONE 5، خصيصًا للتعامل مع نماذج اللغات الكبيرة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل بشكل آمن داخل أنظمة المؤسسة.

يحمل استدلال الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات مباشرةً إلى IBM Z، ما يمكن الوكلاء والنماذج اللغوية الكبيرة من العمل بالكامل على الكمبيوتر المركزي. يتيح التكامل للمجموعات توسيع الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصوصية والحوكمة والموثوقية.

مع استفادة watsonx Assistant for Z الآن من Spyre Accelerator، يساعد المؤسسات على الحصول على مرونة أكبر لنشر نماذج لغوية كبيرة بشكل أصلي على IBM Z. ويقدم هذا الإصدار دعمًا لنماذج الأساس IBM Granite، بدءًا من نموذج Granite 3.3-8B-instruct، الذي تم اختباره وتحسينه ليعمل على IBM Z مع بطاقات Spyre لعمليات نشر z17.

وفي الوقت نفسه، نواصل دعم عمليات النشر المستندة إلى Llama للعملاء الذين يقومون بتشغيل LLM الخاصة بهم على البنية التحتية x86، ما يعزز الاختيار والقدرة على التكيف عبر البيئات. يتيح ذلك للمجموعات اختيار نماذج تتماشى بشكل أفضل مع الأداء والامتثال واستراتيجية البنية التحتية، مع الاستفادة من تنفيذ Spyre المتسارع على المنصة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل على نطاق واسع.

عند الدمج، يُمكّن برنامج Watsonx Assistant for Z وSpyre ما يلي:

  • الاستدلال الآمن للذكاء الاصطناعي على النظام الأساسي مع دعم إقامة البيانات وتشفيرها
  • أداء قابل للتوسع لتلبية طلبات الذكاء الاصطناعي المتزامنة ذات الحجم الكبير
  • الأتمتة الموثوقة المصممة لأحمال التشغيل المهمة الحساسة.

معًا، تساعد هذه التطورات Watsonx Assistant for Z على تقديم نتائج أسرع وآمنة مع تعقيد تشغيلي أقل، وكل ذلك ضمن بيئة IBM Z الموثوقة.

استفد من قوة   watsonx Assistant for Z معSpyre: التوفر العام

سيكون دعم Spyre Accelerator لمساعد watsonx Assistant for Z متاحًا بشكل عام بدءًا من 12 ديسمبر 2025. ويجمع هذا الإنجاز ابتكار IBM في أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، حيث يجمع بين مسرع Spyre ومعالج Telum II وwatsonx Assistant for Z لتقديم ذكاء آمن على المنصة لأحمال تشغيل المؤسسات.

نظرة مستقبلية: اعتماد برنامج Agent Builder

مع التوسع السريع لقدرات Agent Builder، نقوم بإيقاف استخدام Assistant Builder في هذا الإصدار ونخطط لإزالته بالكامل في الإصدار التالي. ونحن نشجع المستخدمين على الانتقال إلى Agent Builder للاستفادة من وظائفه المحسنة وخارطة الطريق المستقبلية.

شاهِد watsonx Assistant for Z أثناء العمل

تجربة مستقبل عمليات الكمبيوتر المركزي.

راجع صفحة منتج Watsonx Assistant for Z

اقرأ كيف تعيد شركة IBM تصور العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

اطلب عرضًا توضيحيًا لمشاهدته أثناء العمل

شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بنا عن الذكاء الاصطناعي الوكيل لشركة IBM Z

Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM