تسريع الذكاء الاصطناعي على IBM Z: أصبح watsonx Assistant for Z الآن مدعومًا بمسرّع Spyre Accelerator

عندما تعتمد المنظمات أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بنماذج لغوية كبيرة (LLMs)، تصبح خصوصية البيانات مهمة حساسة. وهذا ينطبق بشكل خاص على watsonx Assistant for Z، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرةً مع بيانات تشغيلية حساسة ومقاييس النظام والسجلات وتفاصيل التهيئة وإدخال سير العمل، لتفسير النية وتنفيذ المهام. وتتعامل بيئات IBM Z مع سجلات العملاء، والمعاملات المالية، وأحمال تشغيل منظمة لا يمكن أن تتعرض للمخاطر. ومع تزايد قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء، يصبح ضمان بقاء البيانات محمية ومحتوية أكثر أمرًا حساسًا.

في أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل مثل watsonx Assistant for Z، يصل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى البيانات التشغيلية ويتصرفون بناءً عليها لأداء العمل الحقيقي، بدءًا من تحليل أداء النظام إلى أتمتة مهام سير العمل المعقدة. وتتطلب هذه الاستقلالية بنية تساعد على تسريع الذكاء بينما تظل البيانات خاصة ومتوافقة وتحت سيطرة المؤسسة. وتوفر IBM Z هذا الأساس.

يساعد تشغيل استدلال الذكاء الاصطناعي مباشرةً على المنصة في دعم إقامة البيانات، وهو ما صمم لتقليل الحاجة لنقل المعلومات الحساسة إلى خوادم خارجية أو السحب العامة. ومن خلال التشفير الشامل، وقدرات العزل، والأمن المعتمد على الأجهزة المضمن في المنصة، يساعد IBM Z على تمكين المجموعات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مع دعم متطلبات الأمان والحوكمة الصارمة.

مع إضافة Spyre Accelerator، المدعوم بمعالج IBM Telum® II، يستطيع watsonx Assistant for Z تشغيل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن حيث توجد البيانات بالفعل. يُمكّن Spyre الاستدلال عالي الأداء على المنصة، ما يُسرّع الرؤى مع ضمان بقاء المعلومات التشغيلية الحساسة ضمن حماية IBM Z