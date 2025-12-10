استخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل لمعالجة الأعطال بشكل أسرع باستخدام IBM Instana Intelligent Incident Investigation

يبني الإصدار المتاح بشكل عام على المعاينة من خلال تقديم تحسينات جديدة تعمق عملية التحقيق، وتقوي سير العمل في المعالجة، وتحسن قابلية الشرح عبر كل مرحلة من مراحل الاستجابة للحوادث.

تحقيق واستدلال أعمق ومتعدد الكيانات

الإصدار المتاح بشكل عام يُحلل الرسم البياني الكامل للتبعية، بما في ذلك الخدمات والبنية التحتية والاستدعاءات وتفاعلات قاعدة البيانات وأحداث Kubernetes والمزيد لبناء سلسلة كاملة من الأدلة. يتتبع Instana كيفية انتشار الحادث، وأثره، وسبب حدوثه، مع تقديم النتائج في خطوات واضحة وقابلة للتفسير.

خطط معالجة أقوى مُولَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

بمجرد انتهاء التحقيق، تنتج Instana إرشادات معالجة متكاملة في سياقها، مستندة إلى نتائج التحقيق. يمكن للفرق مراجعة وتحسين وتشغيل الإجراءات الموصى بها، أو تحويلها إلى سكريبتات للأتمتة المستقبلية.

"تحويل الإجراءات إلى نصوص" لمعالجة الحوادث بشكل أسرع وأكثر تنظيماً

يمكن الآن تحويل كل إجراء موصى به إلى نص برمجى جاهز للاستخدام بصيغة Bash أو Ansible، مع إمكانية تصديره إلى GitHub لغرض التحكم في الإصدارات، أو الاختبار، أو مسارات الأتمتة. يعمل ذلك على سد الفجوة بين فهم المشكلة وتنفيذ الإصلاحات، خاصةً أثناء الحوادث ذات الضغط العالي.

تلخيص فوري للحوادث والتواصل

بعد المعالجة، ينتج بنقرة واحدة ملخصًا كاملاً للحادث يتضمن السبب، والأثر، وخطوات التحقيق، وإجراءات الاسترداد، ويدعم التسليمات النظيفة، والتشريحات اللاحقة، وتحديثات أصحاب المصلحة، وتقارير الامتثال.

تعزيز قابلية التفسير من خلال استدلال شفاف بالذكاء الاصطناعي

خلال التحقيق، تعرض Instana مسار استدلال وكيل الذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمهندسين بتحقق من صحة النتائج، واستكشاف السياق، والحفاظ على الإشراف البشري الكامل على العملية. تُعد هذه الشفافية مبدأً أساسياً في تصميم نهج Instana للذكاء الاصطناعي الوكيل.