استكشِف مستقبل تنظيم وكلاء الذكاء الاصطناعي مع IBM Agent Connect.

21 مايو 2025
مع تزايد دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير عمل المؤسسات، يوسِّع الرؤساء التنفيذيون نطاق شراكاتهم وإدارة المخاطر من خلال التعاون مع شركاء يثقون بهم. يقول 66% من الرؤساء التنفيذيين إن استراتيجيتهم تكمن في التركيز على عدد أقل من الشراكات ذات الجودة الأعلى للمستقبل. لتحقيق القيمة الحقيقية لأتمتة المؤسسات وتوفير نقطة دخول إلى شراكات جديدة عالية الجودة يمكن الوثوق بها، من الضروري أن يتفاعل هؤلاء الوكلاء المتنوعون بسلاسة، وأن يكون من السهل اكتشافهم وإدارتهم وتنسيقهم من موقع موحد.
يعمل Agent Catalog من IBM كمركز رئيسي داخل watsonx Orchestrate، ما يسهِّل العثور على وكلاء مبتكرين من IBM ومن منظومة شركائها الواسعة. يساعد هؤلاء الوكلاء، المبنيون بشكل أصلي أو باستخدام أي إطار عمل خارجي، على إزالة الحواجز وتسريع تحقيق القيمة لكلٍّ من المطورين والمستخدمين النهائيين.
من خلال IBM Agent Connect، يمكن للشركاء دمج وكلائهم المتخصصين بسهولة في بيئة watsonx Orchestrate وعرض وكلائهم وأدواتهم في دليل الوكلاء. يُتيح هذا للشركاء عرض وكلاء متخصصين في مجالات معينة وتقديم تكاملات مسبقة البناء تعزِّز الإنتاجية وتبسِّط العمليات. يضمن هذا التكامل وصول العملاء الذين يستخدمون watsonx Orchestrate بسهولة إلى حلول الشركاء وشرائها، ما يعزز النمو والابتكار المشترك.
تتوفر به أربع ميزات رئيسية:
يقول Steven Astorino، الرئيس التنفيذي لشركة symplistic.ai: لقد ساهم برنامج Agent Connect بشكل كبير في تسهيل تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لدينا". "أتاح لنا الاعتماد على IBM watsonx Orchestrate التركيز على تقديم القيمة للمستخدمين النهائيين دون الحاجة إلى إعادة ابتكار البنية التحتية الأساسية".
التقنية التي تمكِّن الشركاء من دمج وكلائهم في منظومة watsonx Orchestrate هي إطار عمل IBM Agent Connect، وهو بنية تكامل أساسية مصممة لضمان الاتصال السلس بين الوكلاء الخارجيين وwatsonx Orchestrate. لا تعتمد هذه البنية على إطار معين، ما يُتيح دمج الوكلاء المبنيين بأي إطار عمل، بما في ذلك LangChain وLangGraph وCrewAI وCopilot Studio وأطر العمل المخصصة.يوفّر إطار العمل Agent Connect اتصالًا موحدًا باستخدام واجهات برمجة تطبيقات مألوفة بأسلوب استكمال المحادثة، ويتضمن دعمًا لمعايير مثل MCP لضمان التشغيل البيني، ما يقلل من تعقيدات التكامل ويُتيح التعاون بين عدة وكلاء ليعملوا معًا بفاعلية مع وكلاء متخصصين آخرين. تستند بنية التكامل إلى ميزات watsonx Orchestrate المؤسسية في مجالات الأمان، والحوكمة، وقابلية التوسع.
تمكَّن من دمج أفضل وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين لديك في watsonx Orchestrate. انضم إلى شركائنا:
انضم إلى النظام البنائي المتنامي للوكلاء واستفِد من سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية المتطوّر باستمرار. أنشئ وكلاءك المتخصصين واعرضهم في watsonx Orchestrate Agent Catalog للوصول إلى قاعدة عملاء واسعة وزيادة مصادر الإيرادات. سواء أكنت تطوِّر على منصة watsonx Orchestrate أم على منصتك الخاصة، فإننا نوفر الأدوات والدعم لمساعدتك على النجاح.
تعرَّف على كيفية البدء باستخدام Agent Connect.
ما الجديد في رسالة IBM الإخبارية
تعرَّف على أبرز المنتجات والميزات الجديدة التي أعلنت عنها IBM، بما في ذلك محادثات الفيديو الأخيرة حول المنتجات والعروض التعليمية من IBM وشركائنا في التدريب. راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM.