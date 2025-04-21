21 أبريل 2025
أعلنت IBM مؤخرًا عن شراكتها مع Astronomer، وهي برمجيات Apache Airflow على مستوى المؤسسات، لتعزيز وتوسيع اعتماد Airflow في المؤسسات. أدى التوسع السريع لاستخدامات Airflow، بما في ذلك مهام أعباء عمل MLOps وعمليات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى عمليات استيعاب البيانات الحديثة والتنظيم، إلى أكثر من 31 عملية تنزيل شهريًا. من المحتمل أن يكون Airflow مفتوح المصدر مستخدمًا في مؤسستك اليوم من قِبَل فرق متعددة تقوم بأعمال التحليلات وعمليات الأعمال. لماذا ستنتقل مؤسستك من Airflow إلى Astronomer with IBM؟ هناك أربعة أسباب رئيسية: قابلية التوسع، والأمان، والدعم، ومرونة النشر.
ولفهم هذا الجواب، سنناقش قصة أحد العملاء في القطاع المصرفي الأمريكي الذين انتقلوا من جدولة البيانات التقليدية إلى Airflow وفي النهاية اختاروا Astronomer with IBM.
كان نظام جدولة البيانات الموحد لدى عميلنا في القطاع المصرفي الأمريكي غير قادر على تلبية متطلبات عمليات البيانات الخاصة بهم. شكَّلت بيئة العميل الجديدة المعتمدة على السحابة والتقارير التنظيمية المتغيرة باستمرار تحديات للعديد من الفرق التي كانت تحاول تلبية احتياجات الجدولة. لم يكن النظام الحالي مُحسَّنًا للاستخدام السحابي ويفتقر إلى المرونة لاستيعاب الجداول الزمنية المخصصة غير المعتمدة على التقويم.
نتيجةً لذلك، بدأت عدة فرق في استكشاف Airflow، الذي يوفر قدرات تنظيم سير العمل البرمجية والصديقة للسحابة لحالات الاستخدام التحليلية والتقريرية المحدودة. ومع ذلك، مع توسع مهام سير العمل والمسارات الإنتاجية هذه عبر مشاريع وفرق متعددة، واجه عميلنا مشكلات جديدة. كان Airflow يتطلب تعديلات يدوية لتوسيع النطاق، وتسببت التكاملات في مخاطر تتعلق بالأمان والدعم، ما أدى إلى قلق بشأن القدرة الإجمالية على التحمل لهذه المتطلبات الحاسمة في عمليات البيانات.
وهنا يأتي دور Astronomer with IBM للمساعدة: عمِل Astronomer with IBM على ترقية بيئة Airflow الخاصة بهم لتلبية احتياجات المؤسسة من حيث القابلية للتوسع، والأمن، والدعم، ومرونة النشر.
يعمل Astronomer with IBM على تحسين Airflow بميزات متعددة لدعم النشر المركزي على نطاق المؤسسة والذي يزيد من الكفاءة التشغيلية.
تتضمن بعض هذه الميزات الحصرية ما يلي:
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كان برنامج الجدولة الأصلي للعميل يفتقر إلى دعم الأمان الموجه نحو السحابة، ما قيَّد قدرتهم على استخدام أصول البيانات المستندة إلى السحابة. أدى ذلك إلى عدم كفاءة تشغيلية وزيادة المخاطر الأمنية مع بدء الفرق في تجاوز هذه القيود.
نتيجةً لذلك، أصبح Airflow هو المنسِّق المفضل للعديد من الفرق بسبب توافقه مع بيئات السحابة. ومع ذلك، مع زيادة عدد مشاريع وفرق Airflow، ظهرت تحديات كبيرة. لم تكن هناك طريقة مركزية لتوفير Airflow بشكل آمن عبر المؤسسة.
قدَّم لهم Astronomer with IBM أمانًا قويًا على مستوى المؤسسات، مع ميزات مثل:
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كان برنامج الجدولة الأصلي الذي يستخدمه العميل يفتقر إلى الرؤية ووجود التكاملات الكافية التي تحتاجها فرق البيانات الحديثة لإدارة الوظائف ومراقبة الأخطاء بشكل فعَّال. بالإضافة إلى منحنى التعلم الحاد، فإن برنامج الجدولة لم يوفر المرونة اللازمة لتحسين إنتاجية المطورين.
لقد أظهر Airflow أنه بديل قابل للتطبيق لبرنامج الجدولة السابق؛ ومع ذلك، استمرت المشكلات في الظهور؛ لأن Airflow يفتقر إلى الدعم اللازم لحل المشكلات بسرعة وتقليل فترات التعطل. اختار العميل التعاون بين Astronomer وIBM بفضل ميزاته الفريدة، مثل:
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في النهاية، ساعد قرار الفريق بالتحول إلى Astronomer من جدوله القديم في الحصول على رؤية أكبر في الأعمال وتقليل وقت التنفيذ بنسبة 20%. علاوةً على ذلك، تمكَّن العملاء من تحسين مرونة النشر من خلال قابلية ملاحظة البيانات من IBM بواسطة Databand، للحصول على مراقبة شاملة للبيانات عبر Airflow والمسارات الأخرى.
يساعد Databand الفرق على:
تجعل مرونة Airflow، مع جاهزية Astronomer على مستوى المؤسسات وتقنيات إدارة البيانات المتطورة من IBM، من Astronomer with IBM الخيار المثالي لتشغيل Airflow على نطاق واسع.
يساعد تعاوننا مع Astronomer على تبسيط تبني وإدارة Airflow، ما يوفر تجربة سلسة ومدعومة للعملاء الذين يريدون بناء ونشر وتوسيع مسارات البيانات عبر العديد من الفرق.
نزِّل تقرير حالة Airflow لعام 2025 لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام المؤسسات لـ Airflow والتواصل مع ممثل IBM الخاص بك.