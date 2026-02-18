تحويل إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM Cloud Pak for Integration

يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي من Cloud Pak for Integration معارف تشغيلية من خلال الاستعلامات باللغة الطبيعية—ما يساعد الفرق على تحديد المشكلات بسرعة، وتحليل السجلات، وفهم الطوبولوجيا، واكتشاف الحالات الشاذة عبر البيئات الهجينة. ومن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ، يقللون من وقت استكشاف المشكلات وإصلاحها، ويعززون كفاءة الأنظمة ومرونتها، مع منح الإداريين كامل صلاحيات السيطرة.
تعتمد المؤسسات على التكامل المتسق فائق الأداء عبر البيئات الهجينة، وذلك للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب رقمية سلسة. عندما تتباطأ الأنظمة—سواء بسبب زيادة طول قائمة الانتظار أو انخفاض الإنتاجية أو ارتفاع أوقات الاستجابة—يمكن أن يصبح التأثير في عمليات الأعمال كبيرًا. غالبًا ما يتطلب تشخيص هذه المشكلات التنقل بين السجلات المعقدة واستخدام الأدوات المتخصصة وامتلاك معرفة عميقة بالمنتجات.
لمواجهة هذه التحديات، تعمل IBM على جعل اكتساب المعارف التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر سهولة. بعد معاينة التقنية المطروحة في نهاية الربع الثالث من عام 2025، يسر شركة IBM أن تعلن عن الموعد المقرر لإتاحة وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM Cloud Pak for Integration بشكل عام، وذلك في 25 مارس 2026، على أن تكون متاحة عبر حزمة الإصلاح 16.1.3 القادمة.
وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد هؤلاء مصممون لتبسيط كيفية تعرف المستخدمين على المشكلات وفهمها وحلها عبر منظومة التكامل لديهم. بدلاً من البحث اليدوي في السجلات أو الرجوع إلى مصادر التكوين المتعددة، أصبح الآن بإمكان المستخدمين طرح أسئلة باللغة الطبيعية مباشرة داخل واجهة مستخدم منصة Cloud Pak for Integration. يساعد الوكلاء في فحوصات السلامة، ويسلطون الضوء على الحالات الشاذة، ويلخصون الأسباب المحتملة، ويقدمون إرشادات قابلة للتنفيذ.
يعمل العديد من الوكلاء المتخصصين خلف الكواليس—لكل منهم وظيفة مستهدفة—مع تقديم تجربة موحدة للمستخدم. وتشمل الإمكانات ما يلي:
من الجدير بالذكر أن هؤلاء الوكلاء يقدمون معارف استشارية فقط. فهم لا يجرون تعديلات مستقلة على النظام؛ حيث يحتفظ المسؤولون بالسيطرة الكاملة على القرارات التشغيلية.
لقد أصبحت بيئات التكامل الحديثة أكثر توزعًا وديناميكية وأهمية للمهام. ومع اعتماد المؤسسات على التطبيقات المترابطة، وواجهات برمجة التطبيقات، والأحداث، والبنية التحتية للمراسلة، تصبح القدرة على تحديد المشكلات بسرعة ومعالجتها عاملاً مباشرًا يؤثر في استمرارية الأعمال والأداء التشغيلي. يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي قيمة للأعمال من خلال ما يلي:
تقليل الوقت اللازم لاكتساب المعارف
تقضي الفرق وقتًا أقل في تصفح السجلات أو البحث في الوثائق، ما يؤدي إلى تسريع التشخيص خلال فترات الذروة أو الحوادث.
زيادة الكفاءة التشغيلية
من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة وتقديمها بلغة بسيطة، يقلل الوكلاء من الحمل المعرفي ويبسطون عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
دعم سد نقص المهارات
لا يتمتع جميع المستخدمين بخبرة عميقة في Kubernetes أو طوبولوجيات التكامل أو التشخيصات الخاصة بالمنتجات. يساعد الوكلاء على إتاحة المعرفة للجميع، ما يُمكّن فرقًا أكبر من المشاركة بكل ثقة في العمليات.
تحسين سلامة النظام ومرونته
تساعد فحوصات السلامة الاستباقية والكشف المبكر عن الحالات الشاذة المؤسسات على الحفاظ على الاستقرار وتقليل فترات التعطل غير المخطط لها.
تعزيز الإنتاجية عبر أحمال تشغيل التكامل
بفضل اكتساب رؤية أسرع حول سلوك النظام وتوجيهات أوضح حول المعالجة، يمكن للشركات الحفاظ على معدل الإنتاجية، وتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة، والحفاظ على سير العمليات الحساسة بسلاسة.
التكامل هو النسيج الضام للمؤسسات الرقمية الحديثة. يؤدي كل استدعاء لواجهة برمجية التطبيقات، وتدفق الرسائل، وتدفق الأحداث وتحويل البيانات دورًا مهمًا في تجربة العملاء، والدقة التشغيلية، واستجابة الأعمال. عند ظهور المشكلات، يمكن أن يكون للتأخيرات البسيطة عواقب لاحقة، بدءًا من تباطؤ المعاملات إلى التحديثات الفائتة في أنظمة السجلات. تؤثر هذه الإخفاقات في ثقة العملاء، بالإضافة إلى تأثيرها في أرباح الأعمال. تُعد الإمكانات التشغيلية المحسّنة بالذكاء الاصطناعي مهمة للأسباب التالية:
التعقيد يتزايد
عمليات النشر الهجينة والمتعددة السحابات وأنماط التكامل الموزعة تجعل تشخيص المشكلات يدويًا أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
التوقعات بشأن الاستجابة في الوقت الفعلي تتزايد
يتوقع العملاء تفاعلات فورية. تؤدي التأخيرات أو الإخفاقات إلى تآكل الثقة ويمكن أن تؤثر بشكل مباشر في الإيرادات.
تواجه الفرق التشغيلية مطالب متزايدة
أصبحت فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن المزيد من الأنظمة والمزيد من البيئات والمراقبة في الوقت الفعلي أكثر من أي وقت مضى. يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي على توسيع نطاق فعاليتهم من دون زيادة أحمال التشغيل.
الذكاء الاصطناعي يحوّل البيانات إلى معارف قابلة للتنفيذ
ملفات السجلات، والمقاييس، وخرائط الطوبولوجيا، والوثائق غنية بالمعلومات لكن تفسيرها مكلف. يحول الوكلاء هذه المعلومات غير المنسقة إلى تقييمات واضحة وذات صلة.
تحتاج المؤسسات إلى تبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموجه
يحسن الوكلاء صناعة القرار، مع ضمان احتفاظ المشغلين بالسيطرة الكاملة، ما يساعد المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وتدريجي داخل الأنظمة الحساسة.
يمكن للمؤسسات التي تستخدم IBM Cloud Pak for Integration على Red Hat OpenShift تبني هذه الإمكانات من خلال حزمة الإصلاح 16.1.3، والمقرر إصدارها في 25 مارس 2026، مع قبول شروط الترخيص المحدثة. ونظرًا إلى أن هؤلاء الوكلاء يستفيدون من watsonx.ai SaaS، يلزم الاشتراك في تلك الخدمة أيضًا.
وبمجرد التمكين، يمكن للفرق البدء على الفور في إجراء استعلامات باللغة الطبيعية لتسريع تحليل الأسباب الأساسية وتحسين كفاءة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعزيز سلامة النظام بشكل عام.