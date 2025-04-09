مستقبل إدارة مرونة التطبيقات: الإعلانات الرئيسية لحل IBM Concert

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

9 أبريل 2025

مؤلف

Trent Shupe

Product Marketing Manager

IBM تكشف النقاب عن ثلاثة تطورات رائدة في IBM Concert، والتي تم تصميمها لمساعدة المؤسسات على تعزيز استراتيجية المرونة التي تعتمدها بشكل استباقي:

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  • وضعية المرونة في IBM Concert: توفر رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لقياس مرونة التطبيقات وتحسينها واستدامتها.
  • مهام سير العمل في IBM Concert تعمل على أتمتة تخفيف المخاطر باستخدام المعالجة الذكية التي تراعي السياق.
  • رؤى IBM Concert for Z APAR تضمن بقاء بيئات IBM Z للمهام الحساسة آمنة ومستقرة.
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تعمل هذه الابتكارات مجتمعة على تحويل المرونة من تحدٍ إلى ميزة تنافسية.

وضعية المرونة في IBM Concert

تعتمد معظم الشركات على البيانات المستقاة من أدوات المراقبة المنعزلة والربط اليدوي بينها لفهم المرونة، مما يؤدي إلى وجود نقاط عمياء وأوقات استجابة بطيئة وزيادة المخاطر التشغيلية. تستند المرونة اليوم إلى حد كبير إلى الإحساس الغريزي، بدلاً من الاعتماد على نهج قائم على البيانات والأتمتة. فبدون استراتيجية موحدة للمرونة، تهدر فرق تكنولوجيا المعلومات وقتًا ثمينًا في إصلاح المشكلات بدلاً من منعها. ولا يؤثر عدم الكفاءة هذا على مدة التشغيل فحسب، بل يؤثر أيضًا على التكاليف التشغيلية واستمرارية الأعمال.

تعمل وضعية المرونة في IBM Concert على إعادة تعريف المرونة من خلال تحويل المؤسسات من موقف رد الفعل إلى نهج استباقي، قائم على البيانات يستبق المخاطر، ويضمن أتمتة العلاج وقت التشغيل المستمر للتطبيق.

الحل: مرونة مؤتمتة قائمة على البيانات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي

إن وضعية المرونة في IBM Concert هو حل قابلية ملاحظة وعلاج تحويلي مستند إلى الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على قياس المرونة وتحسينها والحفاظ عليها عبر البيئات الهجينة والسحابة المتعددة. على عكس الأساليب التقليدية التي تعتمد فقط على البيانات الغامضة والإحساس الغريزي، تدمج Concert البيانات من مصادر متباينة، مثل قابلية الملاحظة وأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، للربط بين المؤشرات الرائدة والمتأخرة، مما يوفر فهماً شاملاً لمرونة التطبيق. ثم يقوم بعد ذلك بتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحديد الثغرات، بالإضافة إلى تقديم توصيات استباقية حول كيفية حل المشكلات. علاوة على ذلك، بإمكان Concert إنشاء مهام سير العمل بالكامل لمعالجة المشكلات الرئيسية، مما يعمل على تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من توقع المخاطر في وقت مبكر، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأتمتة العلاج قبل حدوث أي اضطرابات.

قياس المرونة: درجة المرونة في IBM Concert

تستفيد ميزة وضعية المرونة في IBM Concert من أدوات مثل Instana وأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) لتقييم المتطلبات الحساسة غير الوظيفية (NFRs) وإنشاء درجة مرونة — وهو مقياس قابل للقياس الكمي لقدرة التطبيق على الصمود والتعافي من الأعطال. يقوم Concert بسحب أكثر من 90 مقياسًا من هذه الأدوات لتقييم NFRs.

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  • قابلية التوسع: يضمن قدرة التطبيقات على تلبية الطلب دون تدهور.
  • سهولة الاستخدام: يؤكد تحقيق التطبيقات للأداء على النحو الأمثل في ظل أحمال التشغيل المتغيرة.
  • التوفر: يتحقق من استمرار التطبيقات في العمل وقدرة الفرق على الوصول إليها طوال الوقت.
  • قابلية التعافي: يقيس مدى سرعة تعافي التطبيقات من الأعطال.
  • قابلية الملاحظة: يوفر رؤية في الوقت الفعلي للتغييرات التي تطرأ على النظام.
  • قابلية الصيانة: يضمن حلاً فعّالاً للمشكلات واستدامة طويلة المدى.
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كما تقيس درجة المرونة أيضًا مدى الابتعاد عن أهداف المرونة المحددة. على سبيل المثال، قد يحتاج تطبيق من المستوى الأول إلى مدة تشغيل بنسبة 99.999%، بينما قد يحتاج تطبيق من المستوى الثالث إلى مدة تشغيل بنسبة 99.9% فقط. وهذا يسمح للمؤسسات بتركيز مواردها على المجالات الأكثر أهمية.

الميزات والفوائد الرئيسية لوضعية المرونة في IBM Concert

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  • رؤى موحدة للبيانات: تجميع البيانات من أدوات متعددة للحصول على فهم كامل قائم على البيانات لمرونة التطبيقات
  • إطار عمل أفضل الممارسات: استنادًا إلى هندسة موثوقية الموقع (SRE) من IBM وأفضل ممارسات الاستشارات، يمكنك تطبيق نهج متسق للمرونة في جميع أنحاء مؤسستك
  • خفض التكاليف: يلغي الحاجة إلى الخدمات الاستشارية باهظة الثمن من خلال تقديم توصيات استباقية.
  • التقييم المستمر: يعمل على تحديد أهداف المرونة وتقييم الأداء باستمرار مقابل الأهداف المحددة.
  • أتمتة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي: يقلل الحواجز المتعلقة بالمهارات من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعالجات الموصى بها من خلال مهام سير عمل IBM Concert.
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مهام سير عمل IBM Concert: معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق المرونة المستمرة

لا تقتصر المرونة على تحديد المخاطر فحسب — بل تتعلق بإصلاحها قبل أن تؤثر على العمليات التشغيلية للأعمال. من خلال مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بإمكان Concert إنشاء عمليات المعالجة التي تسرّع حل المشكلات وتعزز المرونة. ومن خلال رؤية موحدة عبر فرق الأمن والعمليات والتطوير، يضمن Concert أن تكون إجراءات المرونة ذكية ومؤتمتة ومدمجة بسلاسة في مهام سير العمل الحالية.

كيف تعزز ميزة مهام سير العمل في Concert المرونة:

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  • المعالجة المؤتمتة: يمكنك تنفيذ إجراءات المعالجة المؤتمتة عبر مجموعات ونطاقات معقدة مثل بيئة التشغيل لديك
  • التكيف مع بيئتك: يمكنك التخديم بشكل مسبق على استثمارات الأتمتة والتكنولوجيا الحالية من خلال إعادة استخدام أصول الأتمتة وكتل الإجراءات الحالية بشكل أصلي لأكثر من 250 بائعًا. تأهيل مجاني لمدة 15 يوم عمل للبائعين غير المدعومين
  • التكامل عبر البيئات المنعزلة: يمكنك ربط فرق الأمن والعمليات والتطوير من خلال أتمتة متكاملة.
  • إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي: تحويل رؤى المرونة إلى مهام سير عمل ذكية في الوقت الفعلي للحفاظ على مدة تشغيل التطبيق.
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باختصار، من خلال الجمع بين ارتباط البيانات والذكاء الاصطناعي وأداة إنشاء سير العمل القوية، يتيح Concert إطار عمل مؤتمت قابل للتكرار لضمان مرونة التطبيق.

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  • يمكنك ربط أكثر من 90 مقياسًا من أدوات متباينة لتوليد فهم قائم على البيانات لمرونة التطبيق.
  • يمكنك تحديد درجة المرونة، وذلك من خلال تحديد أهداف المرونة التي سيقيس عليها Concert تطبيقك.
  • سيحدد Concert الثغرات بطريقة مستمرة ومتسقة.
  • يمكنك التقليل من الحواجز المتعلقة بالمهارات باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي من Concert، استنادًا إلى هندسة موثوقية الموقع (SRE) من IBM وأفضل ممارسات الاستشارات.
  • يمكنك معالجة المشكلات باستخدام مهام سير العمل التي يقوم الذكاء الاصطناعي في Concert بإنشائها، و التي توفر أتمتة متكاملة.
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رؤى Concert for Z APAR: ضمان المرونة على أنظمة IBM Z

بالنسبة إلى المؤسسات التي تقوم بتشغيل أحمال التشغيل الحساسة على IBM Z، يجب أن تمتد المرونة إلى ما وراء البيئات السحابية الحديثة. IBM Concert تتكامل بسلاسة عبر البنى التحتية الهجينة، وتوفر تتبعًا استباقيًا لتقارير APAR، وتقييم المخاطر وتوصيات المعالجة لضمان تحقيق المرونة في كل بيئة. باستخدام رؤى Concert for Z APAR، بإمكان المؤسسات القيام بما يلي:

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  • أتمتة تعريف وتطبيق تحديثات APAR.
  • تحديد أولويات الإصلاحات بناءً على التأثير الأمني والمخاطر التشغيلية.
  • تقليل جهود الصيانة اليدوية ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والموثوقية.
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بناء المرونة من أجل المستقبل

بينما تخوض الأعمال التجارية غمار عالم رقمي متزايد التعقيد ولا يمكن التنبؤ به، يجب أن تكون المرونة أكثر من مجرد استراتيجية رد فعل - بل يجب أن تكون استباقية وذكية ومؤتمتة.

مع إطلاق وضعية المرونة في IBM Concert، أصبحت المؤسسات قادرة على الحصول على رؤى عميقة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لقياس وتعزيز مرونة التطبيقات. تتقدم ميزة مهام سير العمل في IBM Concert بالمرونة خطوة إلى الأمام من خلال تحويل عملية كشف المخاطر إلى معالجة مؤتمتة تراعي السياق. وبالنسبة إلى بيئات المهام الحساسة IBM Z، تضمن ميزة رؤى IBM Concert for Z APAR الأمن والاستقرار من خلال إدارة المخاطر الاستباقية. تعمل هذه الابتكارات معًا على تعزيز قدرات المؤسسات حتى تتمكن من توقع الاضطرابات والانقطاعات، وتحسين الأداء وبناء المرونة على نطاق واسع — لأن المستقبل ينتمي إلى أولئك المستعدين له.

هل أنت مستعد للتحكم في مرونة تطبيقاتك؟ تعرف على المزيد حول المساعدة التي يمكن أن يقدمها حل IBM Concert للمؤسسات من أجل التقدم بخطوة على الاضطرابات وتحقيق التميز التشغيلي واكتشف كيف يمكنك تحويل إدارة المرونة من خلال أتمتة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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