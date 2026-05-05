تقديم ميزة تسريع GPU لمنتج IBM watsonx.data: معاينة تقنية خاصة

وخلال NVIDIA GTC، استعرضت IBM و Nvidia و Nestlé الإمكانات التي يتيحها الجمع بين تسريع GPU وبنية البيانات المفتوحة، مع تحقيق سرعة أعلى بما يصل إلى خمسة أضعاف في أحمال تشغيل التحليلات، وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 83%. وكان ذلك مؤشرًا واضحًا إلى ملامح المستقبل الذي يمكن أن تتجه إليه أحمال التشغيل كثيفة البيانات عندما يُعاد النظر في الأداء والكفاءة معًا.

واليوم، تبني IBM على هذا الزخم بإعلانها الرسمي عن المعاينة التقنية الخاصة لمعالجة الاستعلامات المسرّعة باستخدام GPU في watsonx.data، وهي مصممة لمساعدة المؤسسات على مواجهة أحد أكثر تحدياتها إلحاحًا: ارتفاع تكلفة التحليلات والذكاء الاصطناعي عند التشغيل على نطاق واسع.

ومع مواصلة المؤسسات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر بيئات بيانات موزعة تزداد تعقيدًا، باتت الأنظمة التقليدية المعتمدة على وحدات المعالجة المركزية تجد صعوبة متزايدة في مجاراة هذا التسارع. والنتيجة هي بطء الوصول إلى الرؤى، وارتفاع تكاليف البنية التحتية، وتزايد الضغط على فرق البيانات لتقديم قيمة أكبر بموارد أقل. ويفتح تسريع GPU مسارًا جديدًا للتعامل مع هذا الواقع.