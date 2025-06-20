20 يونيو 2025
تم تزويد StreamSets SDK for Python 6.6 بميزات جديدة قوية تجعل من السهل على المستخدمين إنشاء مسارات التكامل برمجيًا وتأمينها وإدارتها على نطاق واسع.
فمن خلال هذا الإصدار، نقدم 3 قدرات رئيسية إلى SDK: البحث عن القيم المقبولة ودعم المشاريع وقواعد الوصول إلى الشبكة. سواء أكنت تقوم بإنشاء مسارات من البداية، أم توسيع نطاق StreamSets عبر فرق العمل أو تأمين الوصول عن طريق IP، فإن الإصدار 6.6 يمنحك كل الأدوات التي تحتاج إليها في التعليمات البرمجية.
أصبح بناء المسارات من خلال SDK أسهل بكثير. فحتى تاريخ اليوم، كان يتعين على المستخدمين الذين يكتبون تعريفات المسار في Python الرجوع إلى واجهة المستخدم (UI) أو الوثائق لتحديد القيم الصالحة لتكوينات مرحلة معينة، خاصةً عندما تكون القوائم المنسدلة في واجهة المستخدم (UI) هي المصدر الوحيد للحقيقة.
باستخدام طريقة القيم المقبولة الجديدة، تتيح لك SDK الاستعلام برمجيًا عن جميع القيم الصالحة لحقل تكوين معين. وهذا يجعل بناء المسارات الديناميكية ودمج StreamSets في الأدوات المخصصة أكثر موثوقية وأيسر قابلية للاختبار وأسرع.
لا مزيد من التجربة والخطأ. لن تحصل إلا على تكوينات صالحة، في كل مرة.
في واجهة المستخدم (UI)، يتم توضيح خيارات التكوين لكل حقل.
أما باستخدام SDK صار يمكننا الآن الاستعلام عن القيم المقبولة لكل مرحلة:
مثال: الاستعلام عن القيم المقبولة
منذ زمن، ظلت إدارة التطوير متعدد فرق العمل في بيئة مشتركة تمثل تحديًا. فبدون العزل، يمكن أن يتحول التعاون بسرعة إلى فوضى.
أما مع تقديم المشاريع في SDK (مجموعة تطوير برمجيات)، يمكنك الآن إنشاء المشاريع وتنظيمها وإدارتها برمجيًا، وهي مساحات عمل تعاونية مدمجة في StreamSets دون حاجة إلى استخدام واجهة المستخدم (UI). حيث يوفر كل مشروع حدودًا نظيفة لمسارات فريقك واتصالاته ووظائفه والأصول. والمشاريع حولت StreamSets إلى منصة متعددة المستأجرين وجاهزة للمؤسسات. حيث اكتسب العملاء الوضوح وقابلية التوسع وتحقيق الأمن دون حاجة إلى تنفيذ مثيلات متعددة.
مثيل واحد. العديد من فرق العمل. لا احتكاك.
مثال على ذلك: إدارة المشاريع
لا ينبغي أن تكون عملية الأمن مقتصرة على واجهة المستخدم فقط.
نجح الإصدار StreamSets SDK for Python 6.6 في تقديم إدارة كاملة لقواعد الوصول إلى الشبكة، مما أتاح لك الوصول على مستوى واجهة API لتحديد وتحرير مجموعة عناوين IP المسموح لها بالمصادقة مع بيئة StreamSets الخاصة بك.
وسواء أكنت تقوم بأتمتة عملية الإعداد، أم تنشر StreamSets عبر السحابة الهجينة، أو تفرض سياسات الشبكة، فإن SDK تمكّنك الآن من إدارة الجانب الأمني بنفس الانضباط الذي تتبعه في بقية بنيتك الأساسية.
حدد. فرض. أتمتة. كل ذلك من خلال الكود.
مثال على SDK: إدارة قواعد الوصول إلى الشبكة
إن الإصدار StreamSets SDK for Python 6.6 ليس مجرد زيادة في رقم الإصدارات، بل هو خطوة إلى الأمام في تجربة المطور، وقابلية التوسع، والأتمتة. حيث قد تم تصميم هذه الميزات استجابةً لتعليقات فرق العمل التي تدير تدفقات البيانات في الوقت الفعلي في بيئات معقدة ومنظمة. كما أنها تجعل StreamSets أكثر قابلية للتوسع وقوية وجاهزة للمؤسسات.
يتوفر إصدار SDK 6.6 الآن على PyPI. وستأتيك الوثائق ومقتطفات التعليمات البرمجية قريبًا، لكن يمكنك البدء في استكشاف هذه الميزات الجديدة في مُعرّف الهوية المفضل لديك من خلال تشغيل الأمر pip أدناه.