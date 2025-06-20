تم تزويد StreamSets SDK for Python 6.6 بميزات جديدة قوية تجعل من السهل على المستخدمين إنشاء مسارات التكامل برمجيًا وتأمينها وإدارتها على نطاق واسع.

فمن خلال هذا الإصدار، نقدم 3 قدرات رئيسية إلى SDK: البحث عن القيم المقبولة ودعم المشاريع وقواعد الوصول إلى الشبكة. سواء أكنت تقوم بإنشاء مسارات من البداية، أم توسيع نطاق StreamSets عبر فرق العمل أو تأمين الوصول عن طريق IP، فإن الإصدار 6.6 يمنحك كل الأدوات التي تحتاج إليها في التعليمات البرمجية.