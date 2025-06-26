اليوم يشهد توافر DataStage كخدمة (aaS) على AWS - ما يمهِّد الأساس لخدمة watsonx.data integration. من خلال هذا الإطلاق، يمكن للمستخدمين البدء في بناء مسارات بيانات دفعية، ETL وELT في بيئة DataStage مُدارة بالكامل ضمن AWS - مستفيدين من أدوات التكامل الحديثة مع زيادة الاستفادة من الاستثمارات السحابية القائمة. عند طرح قدرات watsonx.data integration الإضافية على AWS، يمكن للفرق التوسع بسلاسة.



مع تطور تخزين البيانات، من مستودعات البيانات المحلية إلى مستودعات بحيرات البيانات سحابية الأصل، اضطرت فرق الهندسة إلى التكيُّف باستمرار. اليوم، يقضي معظم مهندسي البيانات أكثر من 50% من وقتهم فقط في صيانة مسارات البيانات الحالية. تتعامل IBM مع هذا من خلال خيارات نشر مرنة تعتمد على السحابة أولًا والتنفيذ الهجين. مع دعم تشغيل المحرك عن بُعد، يمكن للمستخدمين تصميم مسارات البيانات في AWS وتشغيلها في أي مكان تتواجد فيه البيانات - سواء في البيئة المحلية، أم عبر مواقع جغرافية مختلفة، أم في أي مركز بيانات.

يُسهم هذا النموذج الهجين في التقليل من نقل البيانات، وتخفيض زمن الانتقال والتكاليف، وتعزيز الأمان - كل ذلك مع التخلص من الاعتماد على بنية تخزين واحدة. إنها أفضل ما في العالمين: تطوير مسارات بيانات سحابية الأصل مع تنفيذ مصمم خصيصًا لبيئتك، وفي ذلك تأكيد على التزام IBM بمواكبة العملاء أينما كانوا.