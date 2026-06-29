تبسيط إدارة وتشغيل التكامل الهجين باستخدام IBM Cloud Pak for Integration 16.2

منصة IBM Cloud Pak for Integration هي مجموعة شاملة من أدوات تكامل البرمجيات مقدمة كجزء من منصة واحدة تقدم تجربة كاملة وموحدة. وباستخدام هذه الأدوات، يمكنك ربط التطبيقات والبيانات والأنظمة والخدمات عبر البيئات السحابية أو المحلية، كجزء من عملية نشر مرنة وقابلة للتوسع وآمنة تعمل على Red Hat OpenShift.

Cloud Pak for Integration 16.2 هو إصدار دعم طويل الأمد يوفر إمكانات محسنة لتبسيط إدارة وتشغيل التكامل الهجين. ويوفر للعملاء رؤية أكبر حول عمليات التكامل المنشورة، ومساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزايا تكامل جديدة، مع تقديم دعم يصل إلى ست سنوات.