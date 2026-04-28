التحول من البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى التسليم بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Bob

في الشهر الماضي، قدمنا IBM Bob. ومنذ ذلك الحين، قامت المؤسسات بتطبيق Bob عبر بيئات تطوير حقيقية، ليس فقط لكتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع، بل لإعادة التفكير في كيفية بناء البرمجيات على مستوى المؤسسات.
لقد سرّع الذكاء الاصطناعي عملية إنشاء التعليمات البرمجية، لكن الاختناقات لم تكن يومًا مقتصرة على كتابة التعليمات البرمجية فقط. بل تنشأ من فهم الأنظمة المعقدة، وتنسيق التغييرات عبر الفرق، وإدارة المخاطر عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
مع نمو الأنظمة، يصبح التطوير أقل ارتباطًا بالمهام الفردية وأكثر تركيزًا على تنسيق التغييرات عبر الأنظمة المترابطة. يتطلب هذا التحول نموذجًا جديدًا يمتد فيه العمل عبر دورة الحياة الكاملة بدلاً من حدوثه في خطوات منفصلة.
لمعالجة هذا التحول، طورت IBM أداة Bob استجابةً لما أخبرتنا به فرق المؤسسات بشكل متكرر حول احتياجاتها.
لا تطلب المؤسسات فقط زيادة الإنتاجية بشكل مباشر. بل تحتاج إلى أنظمة تعكس كيفية تحقيق النتائج عبر بيئات معقدة. تقوم الأدوات الحالية بحل أجزاء من هذه المشكلة، لكنها لا تزال تتطلب من الفرق تجميع أنظمتها الخاصة عبر النماذج والأدوات المختلفة.
تم تصميم أداة Bob بشكل مختلف: كشريك وكيل ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث تجمع بين التنسيق والتنفيذ والحوكمة داخل عملية التطوير مباشرة، ما يساعد الفرق على الانتقال من أدوات معزولة إلى تسليم منسّق. تم تطوير Bob لتحقيق أفضل توازن بين الجودة والتكلفة والأداء، مع تقديم تجارب جديرة بالثقة للمطورين.
يثبت هذا النهج فاعليته بالفعل على أرض الواقع. وفي IBM، اعتمد Bob أكثر من 80000 مستخدم، وحققت الفِرق متوسط زيادة في الإنتاجية بلغ 45% عبر مهام سير عمل معقدة ومتعددة الخطوات.1
تم تصميم Bob لتتكيف مع طريقة عمل الفرق فعليًا. تتيح الأوضاع المدمجة والمخصصة للمطورين الانتقال بسلاسة بين التخطيط والبرمجة والمراجعة، بينما يربط تكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP) بين Bob والأدوات والأنظمة التي تعتمد عليها الفرق بالفعل.
ومع تزايد توزيع عمليات التطوير، يظل الحفاظ على السياق عبر الأنظمة أحد أكبر التحديات. ومن خلال تمكين سير عمل قابل لإعادة الاستخدام، وقواعد مشتركة، ووعي أعمق بالنظام، تساعد Bob الفرق على تنسيق التغييرات بشكل أكثر فعالية دون التضحية بالمرونة.
تقوم Bob بأتمتة المهام الروتينية وتعزيز المهام المعقدة. عمليًا، يمكن أن تعمل Bob كمطور مبتدئ لمهندس معماري كبير لتسريع التنفيذ، أو كمرشد مهندس معماري لمطور مبتدئ لتوفير الهيكلية والثقة والتوجيه الواضح.
مع نضج تبني الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات مجموعة متزايدة من المقايضات المتعلقة بالتكلفة، والأداء، والثقة. التحدي لا يكمن فقط في اختيار النموذج الذي يجب استخدامه، بل في كيفية الحصول باستمرار على أفضل النتائج في ظل مشهد تقني يتطور بسرعة فائقة.
بدلاً من مطالبة الفرق بالاعتماد على أسلوب التجربة والخطأ لإيجاد المزيج المناسب من النماذج والإعدادات، يستفيد Bob من مزيج يجمع بين النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة، والنماذج مفتوحة المصدر، والنماذج اللغوية الصغيرة (SLMs)، بالإضافة إلى مجموعة النماذج اللغوية الصغيرة Granite من IBM وذلك لأتمتة وتعزيز دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل، بدءاً من مرحلة الاستكشاف والتخطيط وصولاً إلى التصميم والبرمجة والاختبار.
يرتكز Bob على القناعة بأن هندسة النشر وتجربة المستخدم لا تقل أهمية عن قدرات النموذج نفسه، فهما عنصران حاسمان لتعزيز تبنٍّ مستدام وعالي الجودة. من خلال نظام تسعير التمرير المباشر (pass-through pricing) والقدرة على مراقبة الاستخدام والميزانيات، يمكن للمؤسسات مواءمة الإنفاق مع النتائج الفعلية المحققة.
يُدخل الذكاء الاصطناعي فئات جديدة من المخاطر لم تُصمم الضوابط التقليدية لاكتشافها، بدءًا من حقن المطالبات وصولاً إلى كشف البيانات غير المقصود.
لمعالجة ذلك، تقوم Bob بدمج الأمان داخل مهام سير عمل التطوير مباشرة. يساعد التوحيد الموجِّه على منع التعليمات غير الآمنة، بينما يكشف فحص البيانات الحساسة واكتشاف الأسرار الذكي عن المخاطر في أثناء كتابة التعليمات البرمجية. يتم تطبيق إنفاذ السياسات بشكل مستمر، ما يضمن الحفاظ على الحوكمة من مرحلة التطوير وحتى التسليم.
كان تحديث أنظمة المؤسسات يتطلب تقليديًا تجميع التغييرات عبر المستودعات، وإعادة كتابة التعليمات البرمجية تدريجيًا، والتحقق من التأثير من خلال التجربة والخطأ. حتى التحديثات الصغيرة يمكن أن تؤثر في الخدمات بطرق غير متوقعة.
يغير Bob تلك التجربة. يساعد Bob الفرق على بناء فهم عميق لتبعيات النظام مسبقاً، ثم يقوم بتنفيذ تغييرات منسقة عبر الكود والاختبارات والمسارات كجزء من عملية منظمة. يتيح ذلك للفرق الانتقال من أسلوب التحديثات القائمة على ردود الفعل إلى تحديث شامل ومدروس للنظام بأكمله، حتى في البيئات البرمجية القديمة مثل Java و COBOL و PL/I و RPG.
أحد الأمثلة على تحسين الكفاءة يأتي من منصة تقنيات الإيرادات الداخلية الخاصة بنا ("RevTech") والمخصصة لطرح المنتجات في الأسواق، وهي نظام حيوي يدعم مبيعاتنا العالمية وتفاعلنا مع العملاء عبر أسواق تخضع لرقابة تنظيمية صارمة. في ظل وجود بنى معقدة ومتطلبات أداء صارمة، كانت عمليات الاختبار والتحقق تنطوي على مخاطر كبيرة مع محدودية في الموارد.
تم تقديم Bob لمساعدة الفرق على تحسين اختبارات الأداء والأمان، مع اكتشاف المزيد من العيوب والثغرات الأمنية. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مكاسب ملموسة في السرعة وقابلية التوسع والكفاءة، ما يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين جودة وموثوقية الأنظمة الحساسة للمؤسسات:
لا تقتصر هذه المكاسب على فرقنا الداخلية فقط. استخدمت Blue Pearl أداة Bob لتسريع عمليات التسليم عبر منصة BlueApp ذات الأحجام الكبيرة. ما كان يتطلب عادةً أسابيع من الجهد الهندسي تم إنجازه خلال ثلاثة أيام فقط، حيث قامت Bob بتبسيط التحليل وإعادة الهيكلة والتحقق ضمن مهام سير العمل الحالية. وقد أتاح ذلك للفرق العمل بسرعة أكبر مع الحفاظ على الجودة، ما يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين التسليم اليومي دون أعباء إضافية. وقد تُرجم ذلك إلى مكاسب ملموسة في سرعة التسليم وكفاءة العمل الهندسي:
في بيئات أخرى، يتخذ التأثير شكلاً مختلفًا. استخدمت APIS IT أداة Bob لتحديث أنظمة حكومية ذات مهام حساسة تمتد عبر عقود من الديون التقنية، بما في ذلك بيئات الكمبيوتر المركزي و.NET. ومع محدودية التوثيق وتعقيد الاعتماديات، مكّنت Bob من فهم سريع للأنظمة، وإنشاء توثيق مؤتمت، وتنفيذ إعادة هيكلة منسّقة. وتُظهر النتائج حدوث تغيير تدريجي في كفاءة التحديث:
يمكن لأداة Bob الاستفادة من قوة محفظة حلول IBM لتحقيق نتائج أفضل ومستوى أعلى من التطور. نشهد بالفعل طرقًا فعّالة تستخدم بها فرق IBM والعملاء Bob لتعظيم قيمة حلول IBM، بدءًا من تحسين الوكلاء في watsonx Orchestrate وصولاً إلى تحديث التطبيقات على منصتي IBM Z وIBM i. في وقت لاحق من هذا العام، سنطرح حِزم Premium لتوسيع قدرات Bob بإمكانات خاصة بكل منصة، بما في ذلك مهام سير عمل مُعدة سابقًا، وخبرات تخصصية حسب كل مجال، وعمليات تكامل سلسة عبر منصات IBM.
المرحلة التالية من تسليم البرمجيات ستتحدد من خلال أنظمة مُدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وليس عبر تسريع معزول. تم تصميم Bob لدعم هذا التحول، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع الفرق لربط التخطيط والتنفيذ والتحقق عبر دورة حياة التطوير.
1 بيانات IBM الداخلية