التحول من البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى التسليم بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Bob

لمعالجة هذا التحول، طورت IBM أداة Bob استجابةً لما أخبرتنا به فرق المؤسسات بشكل متكرر حول احتياجاتها.

لا تطلب المؤسسات فقط زيادة الإنتاجية بشكل مباشر. بل تحتاج إلى أنظمة تعكس كيفية تحقيق النتائج عبر بيئات معقدة. تقوم الأدوات الحالية بحل أجزاء من هذه المشكلة، لكنها لا تزال تتطلب من الفرق تجميع أنظمتها الخاصة عبر النماذج والأدوات المختلفة.

تم تصميم أداة Bob بشكل مختلف: كشريك وكيل ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث تجمع بين التنسيق والتنفيذ والحوكمة داخل عملية التطوير مباشرة، ما يساعد الفرق على الانتقال من أدوات معزولة إلى تسليم منسّق. تم تطوير Bob لتحقيق أفضل توازن بين الجودة والتكلفة والأداء، مع تقديم تجارب جديرة بالثقة للمطورين.

يثبت هذا النهج فاعليته بالفعل على أرض الواقع. وفي IBM، اعتمد Bob أكثر من 80000 مستخدم، وحققت الفِرق متوسط زيادة في الإنتاجية بلغ 45% عبر مهام سير عمل معقدة ومتعددة الخطوات.1