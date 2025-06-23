تتعاون IBM® Guardium وخدمات IBM® Consulting Cybersecurity في مساعدة الشركات على تأمين وتوسيع نطاق استخدامها للذكاء الاصطناعي الوكيل وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.

لمساعدة العملاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، تقدم خدمات IBM® Consulting Cybersecurity مجموعة جديدة من الخدمات، وهي خدمات IBM® Security for AI Transformation Services، التي تجمع بين منصات أمن البيانات، مثل IBM® Guardium AI Security، مع التقنية العميقة للذكاء الاصطناعي واستشارات المجال. حيث ستدعم الخدمات الجديدة المؤسسات خلال رحلة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي: بدءًا من اكتشاف عمليات نشر الذكاء الاصطناعي والثغرات الأمنية المحتملة، مرورًا بتطبيق ممارسات الأمان حسب التصميم عبر طبقات الذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى إرشادات الحوكمة للبيئات المتطورة باستمرار.

ظهرت فئة جديدة من التهديدات مع ظهور القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. وفقًا لتقرير صادر عن Gartner لعام 2025، بحلول عام 2027، سينبع أكثر من 40٪ من اختراق أمن البيانات المتعلق بالذكاء الاصطناعي من الاستخدام غير السليم للذكاء الاصطناعي التوليدي - خاصة عبر الحدود الوطنية، حيث قد يتم انتهاك قوانين توطين البيانات. ورغم ذلك، فقط 24% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم هي التي نجحت في إدراج مكون أمن سيبراني.

لمواجهة هذه التحديات، وسّعت شركة IBM خبرتها الممتدة لعقود من الزمن في مجال أمن البيانات لتشمل مجال الذكاء الاصطناعي من خلال Guardium AI Security.