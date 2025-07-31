تأمين وصول سلس وآمن للهويات البشرية وغير البشرية باستخدام IBM Verify for Government.

31 يوليو 2025
حصل IBM Verify for Government رسميًا على ترخيص FedRAMP - وهو إنجاز رئيسي يعزز التزامنا بتقديم حلول هوية آمنة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام للوكالات الفيدرالية.
يضع برنامج إدارة المخاطر والتفويضات الفيدرالي (FedRAMP) معيارًا عاليًا لأمن السحابة. وبفضل هذا الترخيص، يُلبي IBM Verify for Government معايير الضوابط الأمنية الصارمة والموحدة، ما يمنح الوكالات الثقة في سلامة وموثوقية أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) الخاصة بها.
تتمتع شركة IBM بخبرة تزيد عن 30 عامًا في توفير وصول آمن وسهل مع توفير إدارة كاملة للوصول إلى الهوية لبعض كبرى المؤسسات والبنية التحتية الأكثر أهمية في العالم، وقد أثبتت IBM نفسها كشركة رائدة في تأمين الهويات البشرية وغير البشرية وتوفِّر أدوات مستقلة عن المورِّدين لحل أكبر تحديات الهوية اليوم.