سير عمل هندسي جاهز لاتخاذ القرار باستخدام IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

يساعد IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 فرق الهندسة في المؤسسات على تحويل نماذج SysML v2 من مخرجات تصميم إلى سير عمل هندسي قابل للتنفيذ عبر دورة حياة التطوير.
تعمل فرق الهندسة الحديثة على بناء أنظمة أكثر ترابطًا، ومعرّفة بالبرمجيات، وقابلة للتهيئة عبر تخصصات موزعة. ومع ذلك، غالبًا لا تُنسَّق أعمال فرق هندسة الأنظمة، والبرمجيات، والأجهزة، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والسلامة، والامتثال من خلال سير عمل موحد، بل تعتمد بدلًا من ذلك على خطوات مجزأة، أو منفصلة، أو يدوية. ويؤدي هذا الافتقار إلى التعاون والتنسيق إلى مخاطر حقيقية.
ويساعد سير العمل الهندسي المترابط على ضمان انتقال بنية الأنظمة ومقاصد التصميم من هندسة الأنظمة في المراحل الأولية إلى المجالات اللاحقة. ومن خلال العمل انطلاقًا من أساس مشترك قائم على النماذج يوحّد عملية النمذجة، والمتطلبات، والبنية المعمارية، والسلوك، وقابلية التباين، والتعاون عبر دورة الحياة الهندسية، تستطيع الفرق تصميم برامج كبيرة ومعقدة، مع الحفاظ على إمكانية تتبع القرارات وأدلة الامتثال، وإعادة استخدامها، وتسهيل التحقق منها مع تطور البرامج.
ويتوفر IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 بصورة عامة اعتبارًا من 9 يوليو 2026، ويقدم تحسينات تساعد الفرق على اعتماد هندسة الأنظمة باستخدام SysML v2 ضمن بيئة سحابية أصلية قائمة على الويب، مع التركيز على الأولويات الأساسية التي تحدد قدرة MBSE للأنظمة الحيوية على التوسع بنجاح، بما في ذلك كيفية تحليل الفرق للنماذج، وربط سلاسل الأدوات، وجمع الأدلة وحوكمتها، والعمل عبر البرامج والبيئات واسعة النطاق.
وبالنسبة إلى الفرق التقنية، لا تمثل التقارير مجرد نشاط يُنفذ في نهاية المشروع. فالتقارير تدعم مراجعات التصميم، وأدلة الامتثال، والقرارات المعمارية، والتواصل بين مختلف التخصصات، وحوكمة البرامج. ومع ذلك، يهدر المهندسون غالبًا وقتًا في تحويل المعرفة المستخلصة من النماذج إلى مستندات جاهزة للمراجعة. ويقدم Rhapsody SE 1.8 قدرات متقدمة لإعداد التقارير من خلال التكامل مع IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing، مما يساعد الفرق على إنشاء تقارير محكومة انطلاقًا من بيانات النماذج ودورة الحياة المترابطة. ومن خلال ربط سير عمل إعداد التقارير بصورة أكثر مباشرة بمعلومات نماذج الأنظمة، يساعد Rhapsody SE 1.8 الفرق على تقليل الجهد اليدوي وتحسين اتساق بيانات الهندسة التي تُشارك مع المراجعين والأطراف المعنية.
ونادرًا ما تُنفَّذ أعمال هندسة الأنظمة باستخدام أداة واحدة. ويعزز Rhapsody SE 1.8 سير العمل الهندسي عبر الأدوات المختلفة من خلال تمكين أدوات الجهات الخارجية أو الأدوات الأخرى ضمن سلسلة أدوات العميل من التكامل مع Rhapsody Systems Engineering عبر السحب والإفلات بين التطبيقات. ويساعد ذلك الفرق على تقليل تبديل السياق، والحفاظ على مقاصد الهندسة بصورة أكثر سلاسة، ونقل المعلومات الهندسية بين التطبيقات مع تقليل الحاجة إلى التنسيق اليدوي.
ويصعب تقييم تأثير التغييرات واتساق النماذج يدويًا، لا سيما مع توسع البرامج. ولتمكين تحليل نموذج واحد أو عدة نماذج في الوقت نفسه، يدعم هذا الإصدار واجهة AI MCP API التي تربط البيانات بصورة آمنة وديناميكية، وتتيح إجراء تحليل مدرك للنماذج عبر البنية المعمارية، والسلوك، ومستويات الامتثال، وتأثيرات التغيير، كما تساعد فرق الهندسة على مقارنة النماذج وكشف الآثار المحتملة في وقت مبكر من دورة الحياة.
وتحوّل تحسينات HarmonyIQ إرشادات العمليات إلى تجربة مستمرة وحيّة ومدركة للنماذج، ومتكاملة بالكامل مع تطوير النماذج. ومن خلال عروض تحليل تبعيات أنشطة العمليات، تساعد هذه التحسينات الفرق على فهم العلاقات بين المهام الهندسية، والمخرجات، وقرارات النماذج، مما يعزز الرؤية حول التبعيات المتبادلة قبل تحولها إلى مخاطر في المراحل اللاحقة.
تتطلب البرامج الكبيرة والمنظمة عمليات نشر تتوافق مع القيود التشغيلية. ولجعل Rhapsody SE أسهل في الاعتماد والتشغيل على نطاق واسع، يدعم هذا الإصدار الاستخدام في البيئات المعزولة عن الشبكات (Air-gapped environments) ويقدم أداءً محسّنًا وجاهزًا للمؤسسات، ومهيأً للتعامل مع النماذج الكبيرة والفرق الكبيرة من المستخدمين المتزامنين.
ويوفر Rhapsody SE v1.8 وصولًا مبكرًا إلى قدرات التكامل التي تقدم هندسة خطوط المنتجات (Product Line Engineering - PLE) باستخدام PTC Pure Variants ضمن عملية هندسة الأنظمة. ويتيح ذلك للفرق التي تعمل باستخدام SysML v2 دمج نمذجة قابلية التباين مباشرةً ضمن سير العمل. وبما أن هذا يمثل أول تكامل لـ PLE ضمن نمذجة SysML v2، ستستخدم IBM وPTC ملاحظات العملاء الأوائل لمواصلة تحسين وتبسيط سير عمل هندسة خطوط المنتجات في هذا السياق.
وتساعد هذه القدرات مجتمعة على توسيع قيمة نموذج النظام بما يتجاوز مجرد إنشاء النماذج. فهي تساعد نماذج SysML v2 على أن تصبح جزءًا من سير عمل متكامل، وتمكّن فرق الهندسة من تحويل بيانات النماذج إلى معلومات جاهزة لاتخاذ القرار وقابلة للتوسع عبر البرامج بمختلف أحجامها.
تقدم هندسة النظم القائمة على النموذج MBSE قيمة حقيقية عندما يتجاوز النموذج كونه مجرد مخرج تصميم. وبالنسبة إلى مهندسي الأنظمة، لا يتمثل الهدف الحقيقي في إنشاء النماذج، بل في جعل هذه النماذج مفيدة عبر دورة الحياة الهندسية. وتحتاج الفرق إلى الحفاظ على ترابط بنية الأنظمة، والمتطلبات، والسلوكيات، والمتغيرات مع تطور التصميمات، وتقدم المراجعات، واتخاذ الفرق اللاحقة قرارات التنفيذ.
وصُمم IBM Rhapsody Systems Engineering لهذا الغرض تحديدًا، لخدمة فرق الهندسة التي تطور أنظمة معقدة عبر قطاعات مثل السيارات، والطيران والدفاع، والأجهزة الطبية. وتدعم بيئته الحديثة السحابية الأصلية والقائمة على الويب كلاً من ممارسي هندسة الأنظمة وأصحاب المصلحة الأوسع الذين يحتاجون إلى مراجعة معلومات النماذج وتحليلها والتعليق عليها واستخدامها ضمن سياقها.
ومع إصدار v1.8، يساعد Rhapsody SE الفرق الخاضعة للتنظيم على الانتقال من الممارسات القائمة على المستندات إلى هندسة أنظمة متسقة وتعاونية. وصُمم للمنظمات متعددة التخصصات، بحيث تصبح نماذج SysML v2 جزءًا من سير العمل اليومي للتحليل، والتواصل، وإعادة الاستخدام، وصناعة القرار عبر البرامج المعقدة.
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