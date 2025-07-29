إعادة تعريف ذكاء الأعمال باستخدام IBM® watsonx BI

29 يوليو 2025
يُعد watsonx BI، المتاح الآن بشكل عام، وكيل رؤى الأعمال الذي يساعد على إطلاق العنان لقيمة بياناتك وتحويلها إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات أذكى وأسرع. حيث يتم توصيله بالأدوات التي تستخدمها أنت بالفعل لتقديم إجابات ذكية مصممة خصيصًا لاحتياجات عملك.
فليس Watsonx BI إذن مجرد أداة لذكاء الأعمال. بل هو وكيل رؤى تحاوري قادر على فهم أعمالك وتقديم رؤى فورية قابلة للتنفيذ. ما عليك سوى طرح سؤال وسيتولى هو تحليل جميع بياناتك للكشف عما يجري، وسبب الأهمية، والاتجاهات الناشئة والاحتمالات المستقبلية. وتتسم كل استجابة بالشفافية، حيث تُظهر مصادر البيانات، والمرشحات، والأعمدة، ومنطق الاستعلام الأساسي، مما يجعل الرؤى قابلة للتفسير وجديرة بالثقة.
ورغم الكميات الهائلة من البيانات المتاحة للمؤسسات، لا تزال العديد من فرق العمل تكافح لاشتقاق رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة. ولا يزال المستخدمون يجدون صعوبة في عمليات سير العمل: الكثير من لوحات المعلومات وصعوبة إدارتها وبطء تقديم قيمة حقيقية. وما يحدث في كثير من الأحيان هو أن لوحة المعلومات تصبح مزدحمة بالمقاييس، مما يجعل من الصعب على مستخدم الأعمال استخدامها بسهولة. ونتيجة لذلك، يتم بذل الجهود في مناقشة البيانات بدلًا من العمل على الرؤى.
يدمج watsonx BI قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع نموذج دلالي محكوم لتقديم رؤى تناسب مستوى المؤسسات. ومن خلال التقاط منطق الأعمال في طبقة دلالية مركزية، فإنه يمكّن مجموعة من تحديد المقاييس التي تتوافق مع معاييرها وتعريفاتها الفريدة. وهذا يضمن أن كل رؤى ترتكز على تعريفات عملك - وليس على افتراضات الذكاء الاصطناعي العامة - مما يعزز الثقة والدقة والمواءمة بين فرق العمل.
يعمل Watsonx BI على تعزيز إنتاجية فرق عمل البيانات والتحليلات من خلال تبسيط عملية توليد الرؤى بالكامل.
وبفضل الموصلات المدمجة بمصادر البيانات المتنوعة، فإنه يفسر البيانات الوصفية بذكاء للكشف عن العلاقات وتصنيف أنواع البيانات وإثراء مجموعات البيانات بسياق الأعمال. كما تعمل الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تسريع كل مرحلة، بدءًا من الإثراء وحتى إنشاء المقاييس، مما يقلل من الجهد اليدوي ويتيح رؤى أسرع وأكثر موثوقية.
يمثل مشرفو البيانات دورًا رئيسيًا في تحديد منطق الأعمال والمقاييس من خلال عملية النمذجة المنظمة. حيث يمكنهم إنشاء مقاييس يدويًا أو تنقيح المقاييس المقترحة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى أنماط البيانات، مما يضمن الدقة والتحكم في الوقت نفسه.
يدعم watsonx BI مجموعة منسقة من النماذج اللغوية الكبيرة، تشمل نماذج IBM الخاصة بها وتلك الخاصة بمزودي الخدمة الرائدين الآخرين. وهذا يمنح المؤسسات المرونة اللازمة لمواءمة خيارات الذكاء الاصطناعي مع احتياجات الامتثال والحوكمة.
يتكامل watsonx BI دون عناء مع بنيتك الأساسية الحالية، ويتصل بمستودع بحيرة بياناتك، وسير عمل الأتمتة وأدوات إعداد التقارير. فهو يوفر رؤى سياقية مباشرةً داخل المنصات التي تستخدمها فرق عملك بالفعل، مما يقلل من عوائق الاعتماد ويساعد على تعزيز عائد الاستثمار في استثماراتك في البيانات والتكنولوجيا.
تم تصميم watsonx BI ليحقق قابلية التشغيل البيني، لذا فهو يدعم نماذج التكامل المفتوحة المضمنة ويعمل من دون واجهة مستخدم (UI). كما يمكنه استخدام مقاييس من طبقات دلالية خارجية (طبقات المعاني) ونشر مقاييسه الخاصة لإعادة استخدامها عبر تطبيقات البيانات الخارجية. وبفضل واجهات API القوية، يمكن أيضًا تضمين watsonx BI في التطبيقات، مما يتيح التكامل السلس والنشر الأسرع والوصول المتسق إلى رؤى موثوقة عبر المنظومة ككل.
يشكل نظام IBM® watsonx BI عصرًا جديدًا في صناعة القرار القائمة على البيانات. فهو يمنح مستخدمي الأعمال طريقة بسيطة وبديهية للحصول على إجابات، دون ضوضاء التحليلات المعقدة ولا لوحات المعلومات المزدحمة. ومن خلال رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي مستندة إلى منطق أعمالك والمقاييس المحكومة، يتيح لك watsonx سرعة اتخاذ القرار الذكي في جميع وحدات الأعمال.
تستطيع تمكين فرق عملك من التوقف عن البحث عن البيانات والبدء في العمل عليها. استكشف كيف يستطيع IBM® watsonx BI إحداث تحول في بياناتك كي تصبح رؤى قابلة للتنفيذ. اكتشف ميزاته وقدراته القوية، وابدأ في استخدامه فورًا من اليوم لاتخاذ قرارات ذكية ومؤثرة.