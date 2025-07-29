إعادة تعريف ذكاء الأعمال باستخدام IBM® watsonx BI

فليس Watsonx BI إذن مجرد أداة لذكاء الأعمال. بل هو وكيل رؤى تحاوري قادر على فهم أعمالك وتقديم رؤى فورية قابلة للتنفيذ. ما عليك سوى طرح سؤال وسيتولى هو تحليل جميع بياناتك للكشف عما يجري، وسبب الأهمية، والاتجاهات الناشئة والاحتمالات المستقبلية. وتتسم كل استجابة بالشفافية، حيث تُظهر مصادر البيانات، والمرشحات، والأعمدة، ومنطق الاستعلام الأساسي، مما يجعل الرؤى قابلة للتفسير وجديرة بالثقة.

ورغم الكميات الهائلة من البيانات المتاحة للمؤسسات، لا تزال العديد من فرق العمل تكافح لاشتقاق رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة. ولا يزال المستخدمون يجدون صعوبة في عمليات سير العمل: الكثير من لوحات المعلومات وصعوبة إدارتها وبطء تقديم قيمة حقيقية. وما يحدث في كثير من الأحيان هو أن لوحة المعلومات تصبح مزدحمة بالمقاييس، مما يجعل من الصعب على مستخدم الأعمال استخدامها بسهولة. ونتيجة لذلك، يتم بذل الجهود في مناقشة البيانات بدلًا من العمل على الرؤى.

يدمج watsonx BI قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع نموذج دلالي محكوم لتقديم رؤى تناسب مستوى المؤسسات. ومن خلال التقاط منطق الأعمال في طبقة دلالية مركزية، فإنه يمكّن مجموعة من تحديد المقاييس التي تتوافق مع معاييرها وتعريفاتها الفريدة. وهذا يضمن أن كل رؤى ترتكز على تعريفات عملك - وليس على افتراضات الذكاء الاصطناعي العامة - مما يعزز الثقة والدقة والمواءمة بين فرق العمل.