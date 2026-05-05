ومع اقتراب أنظمة الذكاء الاصطناعي من التنفيذ ضمن عمليات الأعمال الأساسية، تتغير التوقعات المفروضة عليها. يجب أن تستند القرارات إلى بيانات حديثة ودقيقة ومحكومة، من دون الاعتماد على التحقق اليدوي.

ولمعالجة ذلك، تقدم IBM بشكل فريد "السياق في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي": فهمًا مشتركًا ومحكومًا لبيانات المؤسسة المحدثة لحظة بلحظة، بما في ذلك معناها، مع تطبيق سياسات الوصول بصورة ديناميكية في اللحظة التي تستدل فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تتخذ إجراءً. وأصبحت هذه القدرة متاحة الآن من خلال Context on watsonx.data، إلى جانب Real-Time Context Engine من Confluent، بما يمتد عبر البيئات الهجينة وبدعم من تقنيات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وذكاء بيانات محكوم.

ومع إضافة البث في الوقت الفعلي من Confluent والقدرات القائمة على الوكلاء ضمن watsonx.data intelligence، يتطور watsonx.data من مخزن بيانات هجين مفتوح للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصة لتقديم السياق عبر بيئات البيانات الموزعة. ويوفر ذلك لأنظمة الذكاء الاصطناعي طريقة متسقة للعمل مع بيانات المؤسسة كما توجد عبر مختلف أنحاء الأعمال، من خلال ربط البيانات والمعنى والحوكمة والإشارات في الوقت الفعلي، حتى تتمكن الأنظمة من العمل بفهم أوضح لما يحدث.