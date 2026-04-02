برامج الفدية موجودة بالفعل في تخزين الكائنات (Object Storage) لديك — أثبت ما هو نظيف واستعد بياناتك بثقة

تقدم Elastio ميزة الفحص العميق للكائنات لخدمة IBM Cloud Object Storage. يوفر هذا الحل الكشف الحتمي المطلوب عن برمجيات الفدية والتعافي القابل للإثبات مباشرة في طبقة البيانات.
أصبح Object Storage أساسياً للمؤسسات الحديثة. يدعم IBM Cloud Object Storage أعباء العمل الإنتاجية، وبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي، والأرشيفات التنظيمية، والنسخ الاحتياطي للأنظمة الحساسة للمهمات. إنه يتسم بالمتانة، وإمكانية الوصول إليه عالمياً، كما أنه مستهدف بشكل متزايد من قبل تطورات برامج الفدية.
نادرًا ما تعتمد هجمات برامج الفدية الحديثة على التشفير السريع والعلني. بدلاً من ذلك، يتحرك المهاجمون بهدوء. من خلال بيانات اعتماد واحدة مخترقة، يمكنهم الحصول على صلاحية الكتابة إلى وحدات Object Storage وإتلاف البيانات بشكل تدريجي مع مرور الوقت. غالباً ما تتهرب هذه التغييرات البطيئة ومنخفضة الكثافة من أنظمة الكشف القائمة على كشف الخلل، وتندمج ضمن النشاط الطبيعي.
بحلول الوقت الذي تنطلق فيه التنبيهات، تكون برمجيات الفدية قد انغرست بالفعل داخل البيانات. في هذه الأثناء، تستمر أنشطة برامج الفدية والابتزاز في التسارع، كما تستغرق عمليات الاختراق التي تنطوي على بيانات اعتماد مسروقة وقتًا أطول للكشف عنها واحتوائها.
والنتيجة هي فجوة شائعة لكنها خطيرة: غالبًا ما تعجز المؤسسات عن التأكد من البيانات السليمة إلا بعد تفاقم الأزمة.
توفر خدمة IBM Cloud Object Storage مستويات مؤسسية من المتانة، وقابلية التوسع، وثبات البيانات، وحوكمة الوصول. هذه القدرات ضرورية—لكنها لا تفحص محتويات الكائنات.
خلال هجوم برمجيات فدية حديث، يُعتبر هذا التمييز أمراً بالغ الأهمية. تحتاج فرق الأمن والاستعادة إلى إجابة حاسمة حول ماهية البيانات النظيفة، ومن أين تبدأ عملية الاستعادة؟
يقوم الفحص العميق للكائنات بسد فجوة السلامة من خلال فحص الكائنات مباشرة داخل IBM Cloud Object Storage. تتوفر هذه الخدمة من Elastio كخيار متكامل ضمن كتالوج IBM Cloud، وهي تقوم بفحص البيانات في مكانها الفعلي—دون الحاجة لإجراء أي تغييرات على بنية التخزين أو أعباء العمل.
بدعم من Elastio، يقوم محرك الفحص بتحليل محتوى الملفات، وبنيتها، وسلوك التشفير. لقد تم تدريبه على أكثر من 2300 عائلة من برمجيات الفدية و10000 متغير بناءً على استخبارات التهديدات الحالية في وقت النشر، مع تحديثات مستمرة للكشف عن أنماط وتهديدات برمجيات الفدية الناشئة وغير المسبوقة. يتلقى كل كائن حكماً جلياً وقطعياً بشأن عائلات برامج الفدية المعروفة—سواء كان سليماً أو مخترقاً—مما يوفر دقة تصل إلى 99.995% دون استنتاج أو تخمين.
الفحص العميق للأهداف يطوّر الاستجابة للحوادث من خلال توفير وضوح فوري واسترداد موثوق. يتم مسح كل كائن وتصنيفه ووضع ختم زمني عليه للتحقق من سلامة البيانات وتحديد الأصول المخترقة بدقة، مع مشاركة النتائج مباشرة مع أدوات إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) ومركز العمليات الأمنية (SOC).
من خلال تحديد آخر حالة سليمة معروفة من النسخ التاريخية، تبدأ عملية الاسترداد من نقطة زمنية قابلة للتدقيق بدلاً من الاعتماد على التخمين. عند اكتشاف أي تهديد، تدرك الفرق على الفور ماهية البيانات المتأثرة، ووقت بدء الهجوم، ومكان إجراء الاسترداد الآمن—بينما تعمل عمليات العزل وبيئات العمل النظيفة على احتواء البيانات المخترقة بالتزامن مع استمرار عمليات الاستعادة والتحقيق الجنائي الرقمي.
تمت هندسة Elastio ليتكامل بسلاسة مع حلول IBM Cloud Object Storage الجديدة أو الحالية. عملية المسح ذاتية الإدارة وتتم داخل الكائنات. وهذا يعني:
تغطي هذه الحماية بيانات الإنتاج، والبيانات المنسوخة، وأعباء عمل النسخ الاحتياطي والأرشفة—مما يمد نطاق الحماية من برامج الفدية مباشرة إلى طبقة البيانات.
تقرير IBM عن تكلفة خرق البيانات يجد أن التكلفة التي تتحملها المؤسسة نتيجة هجوم أو خرق أمني لا تزال في تصاعد مستمر. يمكن أن تترتب على خروقات التخزين السحابي العام بعض من أعلى متوسطات تكاليف الحوادث، في حين يستمر وقت استقرار برامج الفدية في الارتفاع. لم يعد بإمكان الشركات تحمل تكلفة التحقق من سلامة البيانات فقط بعد فشل الأنظمة. لم تعد هجمات برامج الفدية تعتمد على التشفير عالي السرعة والمثير للضجيج. المهاجمون اليوم يتسللون بهدوء.
وجد مؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2026 أن مجموعات برامج الفدية والابتزاز النشطة ارتفعت بنسبة 49% على أساس سنوي، مع تزايد استخدام المهاجمين للأتمتة والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عملياتهم. وفي الوقت نفسه، تستغرق الاختراقات الأمنية الناتجة عن بيانات الاعتماد المسروقة وقتاً أطول من أي وقت مضى لاكتشافها واحتوائها.
من خلال بيانات اعتماد واحدة مخترقة، يمكن للمهاجم الحصول على صلاحية الكتابة إلى حاويات Object Storage وتشفير البيانات ببطء على مدار أيام أو أسابيع. تتهرب هذه التغييرات الصغيرة والمتدرجة من أنظمة الكشف القائمة على الخلل، وتندمج ضمن النشاط الطبيعي. بحلول الوقت الذي تنطلق فيه التنبيهات، تكون برمجيات الفدية قد انغرست بالفعل داخل البيانات.
من خلال IBM Cloud Object Storage و Elastio، تكتسب المؤسسات إمكانية لم تكن متوفرة في السابق بشكل أصلي ضمن IBM Cloud Object Storage.
إجابة قاطعة للسؤال الذي يحدد ملامح كل حادثة فدية—ما هي البيانات النظيفة، ومن أين تبدأ عملية التعافي.
تتوفر Elastio لخدمة IBM Cloud Object Storage اليوم، مما يتيح للفرق تقييم الفحص الحتمي والاسترداد القابل للإثبات في بيئاتهم الخاصة.
