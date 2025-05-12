توسِّع IBM برامجها وحوافزها للعملاء الجُدُد على VMware Cloud Foundation ضمن IBM Cloud.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

12 مايو 2025

مؤلف

Manish Aggarwal

Director of Product Management, VMWare and Z

IBM Cloud

ملخص لأهم تحديثَين وتحسينَين رئيسيَين:

  • عروض خاصة للعملاء الجُدُد سارية حتى 31 ديسمبر 2025: احصل على خصم يصل إلى 20% من رصيد السحابة للترحيل بناءً على قيمة أعباء العمل التي تنتقل إلى IBM Cloud for VMware¹ وجرِّب خدمة VCF كخدمة برصيد 1000 دولار أمريكي².
  • تم تصميم برنامج Bridge2Cloud، المتاح لحسابات مختارة، لدعم الاشتراكات المحلية للحسابات التي لديها جدول زمني محدد للترحيل إلى IBM Cloud.

مع توجُّه المؤسسات لاعتماد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لتحقيق المرونة ودفع التغيير بأمان، فإن التغييرات الأخيرة في تعبئة وتسعير VMware Cloud Foundation (VCF) تدفعها لإعادة تقييم كيفية استخدام VMware في المستقبل بكفاءة أكبر وبطريقة أقل تعقيدًا وأكثر توفيرًا.

مع انتشار العديد من أعباء العمل ذات المهام الحساسة عبر الأنظمة المحلية والسحابة، قد تظهر تحديات تتعلق بمكان وجود البيانات، وكيفية الوصول إليها، ومتطلبات الأمان والحوكمة اللازمة لضمان الثقة، خاصةً عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. بالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى لتطوير استراتيجيات تحديد أماكن أعباء العمل، خاصةً لأعباء العمل الافتراضية الحيوية في مكاتبها الوسطى والخلفية، من المهم إيجاد خيارات إدارة مناسبة بغض النظر عن مرحلة تقدمهم، بهدف الاستفادة من الفرص المستقبلية وتحقيق النتائج المرجوة. 

VMware Cloud Foundation on IBM Cloud

توفِّر IBM Cloud منتج VMware الرئيسي، VMware Cloud Foundation ‏(VCF)، مع مجموعة واسعة من خيارات النشر، تشمل إدارة كاملة من IBM أو إدارة ذاتية، لتلبية متطلبات أعباء العمل الفردية ومتعددة المستأجرين.

تم تصميم خدمة VMware Cloud Foundation كخدمة (VCFaaS) المدارة بالكامل من IBM مصممة لترحيل وتحويل أعباء عمل VMware الخاصة بك إلى السحابة. تُدير IBM Cloud تكوين، وإدارة السعة، والمراقبة، والترقيعات، والترقيات، وأمن بنية VMware التحتية، ما يُتيح للمؤسسات التركيز على تشغيل أعمالها بدلًا من استثمار موارد ووقت وجهود كبيرة في الإدارة الخلفية.

عرض VCFaaS المُدار بالكامل يقدِّم خيارات نشر: 1) نشر خاص بمستأجر واحد لعزل أعلى وبنية تحتية مخصصة؛ أو 2) نشر متعدد المستأجرين ببنية تحتية مشتركة بأسعار تنافسية ومناسبة للمبتدئين، مع الاستهلاك حسب الطلب.

تقدِّم IBM Cloud أيضًا خيار VCF المُدار ذاتيًا من قِبَل العميل مع وصول كامل إلى برنامج التمثيل الافتراضي، ما يوفر تجربة مماثلة لإدارة أعباء عمل VMware في البيئة المحلية، مع الاستفادة من المهارات والأدوات والعمليات الحالية، إلى جانب الاستفادة من اقتصاديات السحابة.

ابتكار قابل للتوسع وآمن مع إمكانية تحقيق عائد استثمار بنسبة 201% خلال 3 سنوات

حدِّث أعباء عمل VMware لديك باستخدام سحابة آمنة ومرنة حققت عائد استثمار بنسبة3 201% خلال فترة ثلاث سنوات. أظهرت دراسة التأثير الاقتصادي الشامل (TEI) لعام 2024 التي أجرتها Forrester Consulting، بتكليف من IBM، أن نقل أعباء عمل VMware إلى IBM Cloud يمكن أن يحقق لمؤسسة مركَّبة تمثِّل العملاء الذين تمت مقابلتهم ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي كقيمة حالية للفوائد خلال ثلاث سنوات. مع IBM Cloud، يمكنك الاختيار من بين مئات من ملفات تعريف الأجهزة وإدارة بيئة VMware بنفسك، أو عبر IBM Cloud، أو من خلال شركاء تكامل الأنظمة لديك. تستخدِم شركات مثل ActivTrades وMovius وHarry Rosen منصة IBM Cloud في رحلتها لترحيل وإدارة أعباء عمل VMware.

فوترة مرنة لتسهيل عمليات الشراء

من خلال استخدام VCF، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات التسعير، بما في ذلك الدفع حسب الاستخدام (بالساعة)، أو الحجز المسبق (شهريًا)، أو الالتزام لمدة سنة أو ثلاث سنوات. يوفر حل VCFaaS متعدد المستأجرين أحد أقل الأسعار لدخول بنية VMware التحتية في السحابة بدءًا من أقل من 200 دولار أمريكي4 شهريًا مع إمكانية التوسع بما يتناسب مع احتياجات عملك. تشمل القدرات الجديدة التعافي من الكوارث والإتاحة العالية على هذه المنصة فائقة المرونة والمُدارة بالكامل من قِبَل IBM.

عروض خاصة للعملاء الجُدُد لخدمة VCF on IBM Cloud مستمرة حتى 31 ديسمبر 2025.

  • الترحيل مع التوفير: احصل على رصيد سحابي للترحيل يصل إلى 20% من قيمة أعباء عمل VMware التي يتم ترحيلها إلى IBM Cloud.1
  • التجربة: جرِّب VCF كخدمة واحصل على رصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي3 لتغطية نفقاتك المؤهلة.
  • Bridge2Cloud: تم تصميم هذا البرنامج لتوفير مسار مرن وسلس للعملاء الذين يخططون لنقل أعباء عمل VMware إلى سحابة IBM. يتضمن ذلك الاشتراكات المحلية والدعم خلال فترة الترحيل.

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الحواشي:

  1. أرصدة الترحيل متاحة فقط للعملاء الجُدُد الذين يستخدمون VMware Solutions على IBM Cloud. يسري عرض رصيد الترحيل هذا حتى 31 ديسمبر 2025. ستصل قيمة الأرصدة إلى 20% من إجمالي نفقات العميل المؤهلة. أرصدة الترحيل متاحة فقط لأنواع الحسابات التالية: الدفع حسب الاستخدام (Paygo)، والاشتراك (Subscription)، وخطة الادخار المؤسسية (Enterprise) في IBM Cloud.
  2. تقدِّم IBM Cloud رصيدًا ترويجيًا محدود المدة بقيمة 1,000 دولار أمريكي للعملاء الجُدُد في خدمة IBM Cloud for VCF as a Service. جرِّب مزايا منصة VMware مُدارة بالكامل، مدمجة مع حل VMware عالي التوفر وقابل للتوسّع، يتم تقديمه كخدمة. يتم تقديم IBM Cloud for VCF as a Service عبر خيارات فوترة حسب الطلب (بالساعة) أو محجوزة (شهريًا). يستمر الرصيد لمدة 45 يومًا مقابل استهلاكك المحسوب لخدمة IBM Cloud for VCF as a Service، ابتداءً من تاريخ تطبيق الرمز على الحساب. هذا العرض متاح لعملاء IBM Cloud ويمكن استخدامه لكل من نموذج الاستهلاك لمستأجر واحد ونماذج الاستهلاك متعددة المستأجرين من VCF as a Service.
  3. السعر المبدئي: استهلاك محجوز لجهاز افتراضي واحد يعمل 24 ساعة يوميًا، مزود بوحدة معالجة مركزية افتراضية، و1 جيجابايت من الذاكرة، و20 جيجابايت من تخزين vSAN، مع خادم Efficiency Network Edge، يُقدَّر بحوالي 127 دولارًا أمريكيًا شهريًا. تشمل جميع الأسعار تراخيص VCF المضمّنة في منصة IBM Cloud لخدمة VMware Cloud Foundation as a Service. الأسعار المذكورة في هذه الصفحة خاصة بمنطقة دالاس (الولايات المتحدة) وقابلة للتغيير.
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