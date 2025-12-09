الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تشغيل الثقة في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع باستخدام IBM watsonx.governance enterprise governance accelerator

يعد مسرع watsonx.governance enterprise governance accelerator مجموعة جديدة من القدرات تركز على تشغيل الحوكمة وتحسين تقييمات التقنية المسؤولة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة، مع تركيز قوي على الشفافية والمساءلة والثقة.

تاريخ النشر 9 ديسمبر 2025
تعمل إدارة حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال أدوات منفصلة على خلق ثغرات وتبطئ التبني. وللانتقال من التجارب إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسة، تحتاج المجموعات إلى إطار عمل موحد يبني الثقة، ويضمن الامتثال، ويسرع الابتكار.

في watsonx.governance مسرّع حوكمة المؤسسات، ستجد 3 قدرات أساسية:

  1. كتالوج مُدار لأصول الذكاء الاصطناعي وآليات إلحاق مؤتمتة: إنشاء مخزون مُدار لأصول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "البيانات، والنماذج، والوكلاء، والتطبيقات، والعمليات"، مع مهام سير عمل آلي للموافقة. وهذا يفرض ضوابط السياسات ويضمن الامتثال منذ بداية كل مبادرة ذكاء اصطناعي.

  2. طلبات الاستخدام المُدارة والتقييمات المدمجة: توحيد الموافقات على إعادة استخدام الأصل وتشغيل التقييمات المدمجة للتقنية المسؤولة والاستعداد للامتثال، ما يضمن إمكانية التدقيق في كل خطوة.

  3. لوحة معلومات الرؤى الموحدة: يكتسب التنفيذيون رؤى حول مستويات المخاطر، والالتزام بالسياسات، وأداء النماذج، ما يتيح اتخاذ قرارات حوكمة قائمة على البيانات.

تترجم هذه القدرات مباشرةً إلى تأثير عملي في العالم الحقيقي. كيف تطبق المجموعات بالفعل مسرع حوكمة المؤسسات عبر برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؟ 

تحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس

يساعد المسرع المجموعات على توسيع الذكاء الاصطناعي بثقة نحو تأثير قابل للقياس:

  • يمكنك تقليل دورات الموافقة على حالات الاستخدام من خلال تبسيط عملية الإلحاق وأتمتة دورة الحياة.
  • قم بتمكين الفرق من التوسع بمسؤولية دون المساس بسرعة التطوير.
  • عزز الشفافية للعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين من خلال سجلات حوكمة قابلة للتدقيق.

نظام بنائي موحد للحوكمة

تُعد IBM رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي المسؤول، حيث تمتلك عقودًا من التجربة في مساعدة المؤسسات على إدارة البيانات، وإدارة المخاطر، وبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي الشفافة. وبإدارة من فريق المخاطر والامتثال والنزاهة، يضمن نهج IBM المتكامل للحوكمة إمكانية تحقيق ذكاء اصطناعي أخلاقي وآمن ومتوافق مع المتطلبات على نطاق واسع.

اكتشف كيف يمكن لمسرّع الحوكمة أن يساعدك في جعل الثقة عاملك المميز التالي.

