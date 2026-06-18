OpenRAG على watsonx.data: تأسيس الذكاء الاصطناعي على معرفة مؤسسية مُحوكمة

لا تتعدى فائدة وكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حدود المعرفة التي يمكنهم الوصول إليها وتفسيرها وتطبيقها. هذا هو التحدي المستمر سواء كنت موظفاً يبحث عن معرفة داخلية، أو فريق دعم يحل مشكلة عملاء، أو فريق ضرائب يراجع وثائق معقدة. غالبًا ما تكون المعرفة المطلوبة لمهام سير العمل هذه مبعثرة بين وثائق وتنسيقات وأنظمة مختلفة.

يقوم OpenRAG على منصة watsonx.data بالاتصال بالمصادر التي يتم تخزين المحتوى فيها بالفعل، مثل Google Drive و Microsoft OneDrive و AWS S3، كما تعمل عبر أنواع الملفات الشائعة، بما في ذلك ملفات PDF والصور وملفات PowerPoint وملفات Excel. من هناك، يقوم OpenRAG بإعداد هذا المحتوى، وجعله قابلاً للبحث، وتقديم المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.

من الناحية العملية، يعني ذلك مساعدة الفرق على تجاوز الحواجز التي تمنع غالباً المحتوى غير المنسق من دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المفيدة:

طريق أسرع نحو ذكاء اصطناعي مرتكز على البيانات: من خلال دمج عمليات استيعاب البيانات وفهرستها واسترجاعها وتنسيقها في تجربة جاهزة للاستخدام، تساعد OpenRAG على watsonx.data في جعل البيانات غير المنظمة قابلة للاستخدام من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بناء وإدارة حزمة RAG من الصفر.

توسيع نطاق المعرفة المؤسسية: تمتلك معظم المؤسسات بالفعل المعلومات التي يحتاجها وكلاؤها، ولكنها موزعة عبر وثائق وأنظمة وتنسيقات مختلفة. يساعد OpenRAG على watsonx.data الفرق على البحث عن تلك المعرفة الموزعة بشكل أكثر فعالية واستخدام المعلومات الصحيحة لدعم استجابات الذكاء الاصطناعي الأكثر واقعية.

مخرجات ذكاء اصطناعي أكثر موثوقية: بدلاً من الاعتماد على خطوة استرجاع واحدة، يمكن للوكلاء اتباع نهج أكثر تكيفاً من خلال فهم النية، وتحديد متى يجب البحث، وتنقيح السياق عبر الخطوات المختلفة، واستخدام الأدوات عند الحاجة.

أمان وحوكمة مدمجان: استفد من ميزات الأمان والامتثال والعزل المضمنة، بدلاً من تجميع عناصر تحكم من موردين مختلفين يتبعون سياسات ونماذج تشغيلية متباينة.

يقول Chris Aiken، مدير خدمات تكنولوجيا الضرائب في EY: "تتعامل إدارات الضرائب مع كم هائل من المستندات التي تتجاوز في كثير من الأحيان مليون ملف عبر تنسيقات مختلفة مثل Excel و Word و PDF. واليوم، يعتمد الكثير من العمل على قيام إدارات الضرائب بالبحث اليدوي عبر هذه الملفات للعثور على المعلومات الصحيحة. نحن متحمسون لـ OpenRAG لأن بإمكانه المساعدة في جعل هذه المجموعة الضخمة من البيانات قابلة للبحث والاستفادة منها من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي. من خلال دمج تقنية OpenRAG في طبقة ذكاء EY.ai GTP الخاصة بنا عبر بروتوكول MCP، نرى فرصة لمنح الوكلاء السياق الذي يحتاجونه لتحديد المعلومات ذات الصلة واستيعابها وتحليلها بفاعلية أكبر بكثير لدعم الطلبات المعقدة المتعلقة بالضرائب."