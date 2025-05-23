خدمة OpenPages as a Service من IBM: متاحة الآن في سيدني

23 مايو 2025
أصبحت IBM OpenPages as a Service تعمل بكامل طاقتها الآن في مركز البيانات في سيدني، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم والمرونة في تحديد الموقع الفعلي لبياناتهم وأعباء العمل الخاصة بهم. من خلال استضافة البيانات بالقرب من المستخدمين النهائيين في سيدني، يقلل هذا النشر بشكل كبير من زمن استجابة الشبكة، ما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع وأداء عام محسَّن.
يُعَد هذا التطور جزءًا أساسيًا في مساعي IBM Cloud المتواصلة لتوفير حلول سحابية محلية تتماشى مع احتياجات العملاء المتطورة. يتماشى هذا التوسع في IBM Cloud مع استراتيجية IBM لتزويد العملاء بحلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ضمن السحابة والمنطقة التي يختارونها، ما يعزز التزامنا بالحياد تجاه مزودي الخدمات السحابية.
تقدِّم IBM OpenPages as a Service منصة حوكمة ومخاطر وامتثال (GRC) قوية ومرنة للمؤسسات، دون التعقيدات والتكاليف المرتبطة بإدارتها ذاتيًا. تُتيح هذه الخدمة للمؤسسات التركيز على إدارة المخاطر والالتزامات المتعلقة بالامتثال بفاعلية ضمن بيئة سحابية. من خلال دمج قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتحسين عناصر واجهة المستخدم، وتوسيع الدعم اللغوي والتقني، تزوِّد هذه الخدمة المؤسسات بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات التنظيمية والمخاطر المعقدة في عالم اليوم القائم على البيانات.
يُعَد IBM OpenPages هو حل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقابل للتوسع بشكل كبير، يعمل على أي سحابة باستخدام IBM Cloud Pak for Data، أو متوفر كخدمة SaaS على AWS. يُتيح للمؤسسات تجميع وظائف إدارة المخاطر المتفرقة في بيئة واحدة مركزية، ما يُتيح التعرُّف على المخاطر وإدارتها والتقارير عنها، إلى جانب الامتثال التنظيمي. تتوفر به ثلاث ميزات رئيسية:
استكشِف إمكانات IBM OpenPages as a Service اليوم. سترشدك الوثائق الخاصة بنا خلال الخطوات الأولية. لاستكشاف الفوائد التي يمكن أن تقدِّمها لمؤسستك، يُرجى التواصل مع ممثل IBM المحلي أو شريك الأعمال.
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