خدمة OpenPages as a Service من IBM: متاحة الآن في سيدني

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

23 مايو 2025

المؤلفون

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

Christopher Delaure

Principal Product Manager - OpenPages

IBM

أصبحت IBM OpenPages as a Service تعمل بكامل طاقتها الآن في مركز البيانات في سيدني، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم والمرونة في تحديد الموقع الفعلي لبياناتهم وأعباء العمل الخاصة بهم. من خلال استضافة البيانات بالقرب من المستخدمين النهائيين في سيدني، يقلل هذا النشر بشكل كبير من زمن استجابة الشبكة، ما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع وأداء عام محسَّن.

يُعَد هذا التطور جزءًا أساسيًا في مساعي IBM Cloud المتواصلة لتوفير حلول سحابية محلية تتماشى مع احتياجات العملاء المتطورة. يتماشى هذا التوسع في IBM Cloud مع استراتيجية IBM لتزويد العملاء بحلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ضمن السحابة والمنطقة التي يختارونها، ما يعزز التزامنا بالحياد تجاه مزودي الخدمات السحابية. 

ما OpenPages as a Service؟

تقدِّم IBM OpenPages as a Service منصة حوكمة ومخاطر وامتثال (GRC) قوية ومرنة للمؤسسات، دون التعقيدات والتكاليف المرتبطة بإدارتها ذاتيًا. تُتيح هذه الخدمة للمؤسسات التركيز على إدارة المخاطر والالتزامات المتعلقة بالامتثال بفاعلية ضمن بيئة سحابية. من خلال دمج قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتحسين عناصر واجهة المستخدم، وتوسيع الدعم اللغوي والتقني، تزوِّد هذه الخدمة المؤسسات بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات التنظيمية والمخاطر المعقدة في عالم اليوم القائم على البيانات.

مزايا OpenPages as a Service كخدمة على IBM Cloud في سيدني:

  1. زمن انتقال أقل وأداء محسَّن: يُسهم قرب مركز البيانات المحلي في تقليل المسافة الفعلية، ما يضمن أوقات استجابة أسرع.
  2. الامتثال للوائح المحلية: يفي بالمتطلبات القانونية والتنظيمية في المنطقة.
  3. الوصول المحلي إلى البيانات وإقامتها: يضمن توفر البيانات وتخزينها ضمن البنية التحتية المحلية.
  4. النشر المحلي والتوسع العالمي: يدعم عمليات النشر المحلية مع إمكانية التوسع على مستوى العالم.
  5. منظومة IBM المتكاملة: تكامل سلس مع مجموعة تقنيات IBM الشاملة.

لماذا IBM OpenPages؟

يُعَد IBM OpenPages هو حل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقابل للتوسع بشكل كبير، يعمل على أي سحابة باستخدام IBM Cloud Pak for Data، أو متوفر كخدمة SaaS على AWS. يُتيح للمؤسسات تجميع وظائف إدارة المخاطر المتفرقة في بيئة واحدة مركزية، ما يُتيح التعرُّف على المخاطر وإدارتها والتقارير عنها، إلى جانب الامتثال التنظيمي. تتوفر به ثلاث ميزات رئيسية:

  1. يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي من watsonx والخبرة العميقة لشبكة شركائنا الواسعة، ما يمكِّن متخصصي المخاطر والامتثال من اتخاذ قرارات أذكى قائمة إلى البيانات ويسهّل إدارة المخاطر والامتثال.
  2. يقلِّل التكاليف ويبسِّط العمليات باستخدام قدرات التهيئة المدمجة في المنصة، ما يقلل أو يُلغي الحاجة للتطوير المخصص.
  3. يستخدِم ذكاء أعمال متقدمًا مدمجًا ومحاذاة تعاونية للبيانات لتقديم نتائج تقارير أكثر موثوقية واتساقًا.

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