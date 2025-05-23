خدمة OpenPages as a Service من IBM: متاحة الآن في سيدني

أصبحت IBM OpenPages as a Service تعمل بكامل طاقتها الآن في مركز البيانات في سيدني، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم والمرونة في تحديد الموقع الفعلي لبياناتهم وأعباء العمل الخاصة بهم. من خلال استضافة البيانات بالقرب من المستخدمين النهائيين في سيدني، يقلل هذا النشر بشكل كبير من زمن استجابة الشبكة، ما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع وأداء عام محسَّن.

يُعَد هذا التطور جزءًا أساسيًا في مساعي IBM Cloud المتواصلة لتوفير حلول سحابية محلية تتماشى مع احتياجات العملاء المتطورة. يتماشى هذا التوسع في IBM Cloud مع استراتيجية IBM لتزويد العملاء بحلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ضمن السحابة والمنطقة التي يختارونها، ما يعزز التزامنا بالحياد تجاه مزودي الخدمات السحابية.