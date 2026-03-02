في نوفمبر، أعلنت IBM عن توسيع دعم OpenLineage داخل watsonx.data intelligence، ما يمكن العملاء من استيراد أحداث دورة حياة البيانات واستهلاكها بتنسيق OpenLineage. وقد وسّعت هذه القدرة نطاق تغطية دورة حياة البيانات ليشمل الأنظمة الخارجية.

ومع هذا الإصدار، تُكمل IBM الحلقة: حيث يقوم watsonx.data وwatsonx.data integration الآن بإنشاء أحداث OpenLineage وقت التنفيذ، بينما يقوم watsonx.data intelligence باستهلاكها.

والنتيجة هي نموذج منتِج مستهلك قائم على مواصفة تقودها المنظومة المجتمعية. وبدلاً من الربط الوثيق بين المنتجات عبر تنسيقات دورة حياة البيانات الداخلية، قامت IBM بمواءمتها عبر OpenLineage، وهو معيار مشترك مصمم للتشغيل البيني عبر الموردين والأدوات.

هذا الاختيار له أهمية كبيرة.