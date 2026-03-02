يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في نهج IBM نحو دورة حياة بيانات قابلة للتشغيل البيني: حيث يتم التكامل بين منتجات IBM باستخدام معيار مفتوح المصدر بدلاً من نموذج بيانات وصفية مملوك.
في نوفمبر، أعلنت IBM عن توسيع دعم OpenLineage داخل watsonx.data intelligence، ما يمكن العملاء من استيراد أحداث دورة حياة البيانات واستهلاكها بتنسيق OpenLineage. وقد وسّعت هذه القدرة نطاق تغطية دورة حياة البيانات ليشمل الأنظمة الخارجية.
ومع هذا الإصدار، تُكمل IBM الحلقة: حيث يقوم watsonx.data وwatsonx.data integration الآن بإنشاء أحداث OpenLineage وقت التنفيذ، بينما يقوم watsonx.data intelligence باستهلاكها.
والنتيجة هي نموذج منتِج مستهلك قائم على مواصفة تقودها المنظومة المجتمعية. وبدلاً من الربط الوثيق بين المنتجات عبر تنسيقات دورة حياة البيانات الداخلية، قامت IBM بمواءمتها عبر OpenLineage، وهو معيار مشترك مصمم للتشغيل البيني عبر الموردين والأدوات.
هذا الاختيار له أهمية كبيرة.
نادرًا ما توجد بنى البيانات الحديثة داخل نظام واحد فقط: تعمل الاستعلامات المنظمة في محرك واحد؛ بينما تقوم مسارات إدخال البيانات بمعالجة المحتوى غير المنظم في أماكن أخرى؛ وتنسّق أدوات التنظيم سير العمل؛ وتقوم منصات الحوكمة بتجميع طرق عرض دورة حياة البيانات بعد وقوعها.
تخدم دورة حياة البيانات وقت التصميم ووقت التنفيذ أغراضًا متكاملة: توفّر دورة حياة البيانات أثناء التصميم عرضًا منظمًا لمسارات البيانات والتبعيات، بينما تضيف دورة حياة البيانات وقت التنفيذ سياقًا تشغيليًا، حيث تلتقط ما تم تشغيله فعليًا، ومجموعات البيانات التي تم استخدامها، والمخرجات الناتجة خلال تنفيذ محدد.
يقوم Watsonx.data الآن بإصدار أحداث OpenLineage من محركات الاستعلام والمعالجة الخاصة به، لالتقاط دورة حياة البيانات وقت التنفيذ لأحمال التشغيل المنظمة. ويقوم watsonx.data integration بإصدار أحداث OpenLineage من مسارات الاستيعاب والتحول، بما في ذلك تلك التي تعالج البيانات غير المنظمة.
نظرًا إلى أن المجموعة تجمع بين التحليلات ومسارات الاستيعاب وبنى مخزن البيانات، يجب أن تمتد الرؤية عبر رحلات البيانات المنظمة وغير المنظمة. يؤدي إصدار دورة حياة البيانات القياسي في وقت التشغيل إلى إضافة عمق تشغيلي لصورة دورة حياة البيانات ذات النطاق الأوسع.
تتميز بيئات البيانات الحديثة بأنها متعددة المحركات ومتعددة السحابات. عندما يتم تعريف البيانات الوصفية لدورة حياة البيانات بتنسيقات خاصة، يصبح التكامل جامدًا ويصعب توسيعه. يتطلب كل اتصال تعيينًا مخصصًا وكل توسّع يزيد من التعقيد.
يقدّم OpenLineage نموذجًا مختلفًا: مفردات مشتركة لوصف المهام وعمليات التشغيل ومجموعات البيانات. يمتد الرسم البياني لدورة حياة البيانات عبر الأنظمة لأنها تشترك في مفردات مشتركة، وليس لأنها تشترك في مورد واحد.
من خلال إصدار دورة حياة البيانات بتنسيق OpenLineage، يجعل watsonx.data وwatsonx.data integration هذه البيانات الوصفية قابلة للنقل. يمكن لمنصات الحوكمة وقابلية الملاحظة اللاحقة التي تدعم هذا المعيار أن تستوعبه مباشرة من دون الحاجة إلى محولات مملوكة.
يتوقع العملاء هذا الوضع بشكل متزايد. إنهم يريدون ضمانًا بأن البيانات الوصفية التي تصف تدفقات البيانات الخاصة بهم تظل قابلة للنقل ومستدامة ومحايدة تجاه المورّدين. لا يمكن تحقيق التشغيل البيني من خلال منصة واحدة. بل ينشأ من التزام مشترك عبر المنظومة.
لا تقتصر فائدة المعايير المفتوحة على الحد من التبعية فحسب، بل إنها تهيئ الظروف الملائمة للابتكار.
من خلال فصل مواصفات دورة حياة البيانات عن الأدوات التي تنفذها، تحافظ المنظومة على المرونة. يمكن للمورّدين الابتكار في مجالات التصور والحوكمة والأتمتة مع الاعتماد على أساس مشترك لتبادل البيانات الوصفية.
عند توحيد معايير دورة حياة البيانات:
ومع عمل watsonx.data وwatsonx.data integration الآن كمنتجين لـ OpenLineage —وقيام watsonx.data intelligence باستهلاك هذه الأحداث— تعزز IBM دورها داخل منظومة OpenLineage وتؤكد التزامها بالتشغيل البيني المفتوح.
مع توسّع IBM في دعم OpenLineage عبر watsonx.data وwatsonx.data integration، تطلّبت بعض سيناريوهات دورة حياة البيانات المتقدمة تغطية إضافية للبيانات الوصفية وتفاصيل أدق مما كانت تدعمه الإصدارات السابقة من المواصفة.
وقد أسهمت IBM في تحسين مواصفة OpenLineage لالتقاط بيانات وصفية أكثر ثراءً ودورة حياة بيانات أكثر تفصيلاً في هذه السيناريوهات. تُسهم هذه التحسينات في تحسين اكتمال أحداث دورة حياة البيانات وجودتها، ليس فقط لمنتجات IBM، بل أيضًا لباقي المنتجين داخل المنظومة.
من خلال توسيع المواصفة بالتعاون مع مجتمع OpenLineage، تدعم IBM التطور المستمر للمعيار وتشجّع على تحقيق مستويات أعلى من دقة دورة حياة البيانات عبر التطبيقات المختلفة.
