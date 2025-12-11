متاحة الآن بشكل عام (GA): راقب الوكلاء أثناء وقت التشغيل باستخدام watsonx Orchestrate
يوفر هذا الإصدار رؤية فورية أثناء التشغيل لوكلائك الفعليين، ما يتيح لك توسيع نطاق الأتمتة المعتمدة على الوكلاء عبر مؤسستك بكل ثقة.
يوفر هذا الإصدار رؤية فورية أثناء التشغيل لوكلائك الفعليين، ما يتيح لك توسيع نطاق الأتمتة المعتمدة على الوكلاء عبر مؤسستك بكل ثقة.
وكلاء الذكاء الاصطناعي ينتقلون من النماذج الأولية إلى أعباء عمل الإنتاج الحقيقية والمباشرة. ولكن على خلاف التطبيقات التقليدية، فإن الوكلاء يتسمون بأنهم غير حتميين، ومتعددو الخطوات، ويعتمدون على الأدوات؛ لذا فإن فإن مقاييس ’جاهزية النظام‘ وحدها لا تكفي لإخبارك ما إذا كانوا يعملون بموثوقية وأمان وجدوى اقتصادية.
لهذا السبب نحن متحمسون للإعلان عن توفر الإتاحة بشكل عام GA) لمراقبة الوكلاء في IBM watsonx Orchestrate، المدعوم من خلال التكامل مع IBM watsonx.governance.
تتيح مراقبة الوكلاء في Watsonx Orchestrate للقائمين على عمليات البناء فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع الوكيل وكيفية أداء الوكيل. وتتمثل الميزة الجوهرية لذلك في القدرة على مراقبة الوكلاء أثناء التشغيل من خلال لوحة بيانات بديهية، تبرز أهم المقاييس الحيوية بمجرد دخول الوكلاء حيز التنفيذ.
بفضل المراقبة، يمكن للفرق ما يلي:
تعتمد أنظمة المراقبة التقليدية على افتراضات حتمية. يختلف الوكلاء في ثلاثة جوانب:
تمنحك مراقبة الإنتاج "الحقيقة بشأن وقت التشغيل"، وليس فقط مدة التشغيل. يمكنك التحقق من أن الوكلاء لا يزالون متمتعين بالدقة والأمان والفعالية أثناء خدمتهم للمستخدمين الحقيقيين، ويمكنك الاستجابة بسرعة عندما لا يفعلون ذلك.
بمجرد نشر وكيل في الإنتاج، يلتقط Watsonx Orchestrate تلقائيا بيانات غنية من كل تفاعل. تقوم واجهة المستخدم (UI) الخاصة بمراقبة وقت التشغيل بتنظيم تلك البيانات ضمن 3 طبقات:
تُعد مراقبة وقت التشغيل جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمليات الوكلاء لدينا وجزءًا مهمًا من دورة حياة تطوير الوكيل، حيث إن عمليات الوكيل توفر القدرة على مراقبة وتقييم وتحسين أداء الوكلاء الآمنين والمتوافقين مع المعايير، سواء تم بناؤهم في أي بيئة أو كانوا يعملون في أي مكان.
يمكنك توسيع نطاق الأتمتة الوكيلة عبر مؤسستك بثقة وأمان من خلال مراقبة وكلائك في الإنتاج.
جرّب watsonx Orchestrate مجانًا لمدة 30 يومًا
تعرف على المزيد عن IBM watsonx Orchestrate