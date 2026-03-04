قدرات جديدة لمصمم وضع الكشك في IBM MaaS360

طريقة أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ لنشر أوضاع الكشك في الأجهزة التي تعمل بنظام Android.
لطالما كان نشر أوضاع الكشك في الأجهزة التي تعمل بنظام Android على نطاق واسع عملية بطيئة وتكرارية. غالبًا ما يعتمد المسؤولون على نشر سياسات متعددة وأجهزة اختبار فعلية ونهج التجربة والخطأ فقط للتحقق من تجربة المستخدم النهائي. وينتج عن ذلك دورات طرح أطول، وتكاليف تشغيلية أعلى، وزيادة خطر انتقال أخطاء التكوين إلى بيئة الإنتاج.
يعالج مصمم وضع الكشك في IBM MaaS360 هذه التحديات من خلال تحويل تكوين وضع الكشك من عملية قائمة على التجربة والخطأ إلى سير عمل مرئي وقابل للتنبؤ. ومن خلال تمكين المسؤولين من تصميم تجارب وضع الكشك ومعاينتها والتحقق منها مباشرة داخل وحدة التحكم دون الحاجة إلى أجهزة فعلية، يساعد مصمم وضع الكشك الفرق على النشر بشكل أسرع وتقليل الأخطاء وتوسيع عمليات الطرح بثقة أكبر.
تُحوّل هذه التحسينات عمليات نشر وضع الكشك في الأجهزة التي تعمل بنظام Android من خلال الجمع بين التحقق المرئي في الوقت الفعلي وسير عمل تكوين موحّد يمكّن المسؤولين من التصميم والتكوين والمعاينة قبل النشر.
تمثل طريقة عرض المصمم معاينة تفاعلية في الوقت الفعلي للشاشة الرئيسية لوضع الكشك. بدلاً من نشر السياسات على أجهزة اختبار لمعرفة كيفية عمل وضع الكشك، يمكن للمسؤولين الآن تصميم التجربة بصريًا والتحقق منها فورًا.
يمكن للمسؤولين ترتيب التطبيقات وإنشاء المجلدات وتطبيق عناصر العلامة التجارية وتخصيص النصوص والألوان وضبط التخطيطات مباشرةً داخل وحدة التحكم. ينعكس كل تغيير فورًا، ما يسهل التأكد من سهولة الاستخدام والمظهر قبل نشر السياسة. يقلل هذا النهج بشكل كبير من عمليات النشر الفاشلة ويحد من الحاجة إلى أجهزة اختبار مخصصة.
تدعم طريقة عرض المصمم أيضًا المعاينة عبر أجهزة ذات أحجام وأشكال متنوعة (بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية) وتتيح للمسؤولين تغيير الاتجاهات ومستويات التكبير. ويضمن ذلك تحسين تجارب وضع الكشك لتناسب الأجهزة التي سيتفاعل معها المستخدمون قبل بدء النشر.
يُحدّث مصمم وضع الكشك تجربة سياسات وضع الكشك على الأجهزة التي تعمل بنظام Android في MaaS360 من خلال دمج التكوين والتصور في سير عمل واحد. بدلاً من التنقل بين قوائم طويلة من السمات أو إدارة عدة إصدارات من السياسة نفسها، يمكن للمسؤولين تصميم تجربة وضع الكشك بالكامل من مكان واحد.
من داخل سياسة برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) لنظام Android، يمكن للفرق تكوين وضع الكشك، واختيار التطبيقات، وتحديد عناصر تحكم المستخدم، ومعاينة التجربة النهائية، دون الاعتماد على أجهزة فعلية. يُقلّص هذا النهج الموحّد دورات الاختبار ويُحسّن نجاح النشر من المرة الأولى.
لتبسيط تكوين وضع الكشك، ينظم مصمم وضع الكشك الإعدادات في أربع علامات تبويب منطقية: التمكين، والأساسي، والمصمم، والمتقدم. يجعل هذا الهيكل الإعدادات الأساسية سهلة الوصول، مع إبقاء الخيارات المتقدمة متاحة دون إضافة تعقيد.
تتيح علامة تبويب التمكين للمسؤولين الاختيار بين وضعي التطبيق الواحد والتطبيقات المتعددة لوضع الكشك بناءً على حالة الاستخدام المقصودة، سواء كانت محطة تسجيل دخول مخصصة أو جهازًا مشتركًا قائمًا على المهام. يساعد تحديد ذلك سابقًا على تقليل أخطاء التكوين لاحقًا في العملية.
تعرض علامة تبويب "الأساسي" إعدادات وضع الكشك الأكثر استخدامًا ضمن واجهة واضحة ومبسطة. يمكن للمسؤولين اختيار التطبيقات المعتمدة بسرعة، والسماح بتطبيقات الخلفية لسير العمل المتخصص، والتحكم في أذونات المستخدم النهائي مثل سطوع الشاشة والوصول إلى النظام.
يتم تجميع التفضيلات المرئية - مثل إخفاء عناصر واجهة المستخدم (UI) وتعطيل أزرار التنقل - معًا لتقليل تكرار التغييرات في السياسات. كما يسهل الوصول إلى عناصر التحكم العامة مثل سلوك تحديث التطبيقات وخيارات تجاوز المسؤول وقيود أزرار الجهاز، ما يساعد الفرق على الانتقال من التكوين إلى النشر بشكل أسرع.
في البيئات الأكثر تعقيدًا، توفر علامة تبويب "المتقدم" تخصيصًا أعمق دون إرباك المسؤولين في الاستخدام اليومي. يمكن للمؤسسات تكوين إعدادات خاصة بالمصنّعين، وإدارة ميزات مثل البلوتوث والاتصال قريب المدى (مثل الدفع غير التلامسي) والقياسات الحيوية وإمكانية الوصول، واستخدام نوايا مخصصة لعرض أجزاء محددة من تطبيقات النظام بشكل انتقائي.
يتيح هذا الفصل للفرق دعم عمليات نشر واسعة النطاق أو متخصصة مع الحفاظ على تجربة بسيطة وسهلة لتكوينات وضع الكشك القياسية.
يمكن للمسؤولين اختيار وضع الكشك المقصود مباشرة من علامة تبويب التمكين:
بمجرد النشر، تعمل الأجهزة مباشرة ضمن تجربة وضع الكشك التي تم تكوينها دون مشتتات أو وصول غير ضروري.
يوفر مصمم وضع الكشك عناصر تحكم متقدمة تحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والأمان. ويدعم عناصر واجهة المستخدم، وشارات التطبيقات، وعناصر التحكم في تخطيط الأيقونات، والدوران التلقائي، وأشرطة النظام القياسية أو المخصصة، والاختيار المباشر للتطبيقات من كتالوج تطبيقات MaaS360.
يمكن للمسؤولين معاينة التخطيطات عبر عروض الهاتف والأجهزة اللوحية مقاس 7 بوصات و10 بوصات، والتبديل بين الوضعين الرأسي والأفقي، وضبط مستويات التكبير، كل ذلك قبل النشر.
يُمكّن مصمم وضع الكشك في MaaS360 المسؤولين من تصميم تجارب وضع الكشك بصريًا والتحقق منها قبل النشر. ينتج عن ذلك عمليات طرح أسرع، وأخطاء أقل في التكوين، وتقليل الحاجة إلى أجهزة الاختبار، وتجارب أكثر اتساقًا عبر المواقع وأنواع الأجهزة.
ما يراه المسؤولون في المصمم هو ما يراه المستخدمون على الجهاز، ما يساعد الفرق على الانتقال من التصميم إلى النشر بسرعة وثقة وقابلية أعلى للتنبؤ. من خلال تقليل الاختبار القائم على التجربة والخطأ وتبسيط إنشاء السياسات، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات قضاء وقت أكبر في المبادرات الإستراتيجية بدلاً من معالجة مشكلات النشر.
والنتيجة هي نهج أكثر قابلية للتوسع والتكرار لإدارة وضع الكشك دون إضافة تعقيد تشغيلي.
