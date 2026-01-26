Netezza NCOS متاح الآن: حيث تلتقي المزايا الاقتصادية السحابية بقوة التحليلات

أطلقت IBM Netezza للتو Native Cloud Object Storage (NCOS) كخدمة متاحة للاستخدام العام على كل من AWS وAzure، وهي تمنح فرق تحليل البيانات القدرة على التوسع بكفاءة من حيث التكلفة مع الحفاظ على الأداء العالي والحوكمة.
يعمل Native Cloud Object Storage (NCOS) على توسيع تسلسل التخزين الهجين في Netezza من خلال السماح لك بإنشاء جداول مباشرة على وحدات تخزين الأجسام السحابية، بحيث يمكنك الاستفادة من سعة غير محدودة تقريبًا مع تلبية توقعات السعر/الأداء التي تتطلبها أحمال التشغيل التحليلية الخاصة بك.
يمكن للبيانات التي تتطلب سعة تخزين كبيرة أو البيانات الأقل استخدامًا أن تستقر في وحدات تخزين أجسام اقتصادية، بينما تستمر أحمال التشغيل الحساسة للأداء في الاستفادة من تخزين الكتل عالي الأداء ضمن تجربة Netezza المألوفة نفسها. ويمكن للتطبيقات الحالية المصممة لتخزين الكتل أن تعمل مع تخزين الأجسام من دون أي تغييرات في الكود أو التكوين.
صُمم NCOS بحيث يكون غير مرئي، ويتعامل مع كل التعقيدات في الخلفية حتى يتمكن متخصصو البيانات لديك من التركيز على التحليلات، وليس على البنية التحتية.
الأرقام تتحدث عن نفسها: تكاليف التخزين أرخص بـ 5 إلى 15 مرة من تخزين الكتل.1
من خلال تقنيات متقدمة مثل التخزين المؤقت عالي الأداء وعمليات الكتابة المجمعة المحسّنة، يقلل Netezza بشكل كبير من تكاليف واجهة برمجة تطبيقات تخزين الأجسام، وهي عقبة تعاني منها مستودعات البيانات السحابية التقليدية. يمكنك الاستفادة من المزايا الاقتصادية لوحدات تخزين الأجسام السحابية مع تجنب المفاجآت الصادمة في التكاليف عند صدور الفاتورة.
تُظهر الاختبارات الداخلية التي أجريت على أحمال تشغيل متنوعة — تشمل استعلامات للقراءة فقط وتحليلات مختلطة وعمليات كثيفة الكتابة وسيناريوهات متعددة المستخدمين ومتزامنة — أن تخزين الأجسام يقدم أداءً يضاهي تخزين الكتل مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية بشكل مستمر.
بمعنى آخر، أنت لا تضحي بالسرعة مقابل التوفير؛ بل تحصل على كليهما.
أحد أكبر المشكلات في أسعار التخزين السحابي هو عدم القدرة على التنبؤ بها. يحل NCOS هذه المشكلة من خلال فوترة شفافة قائمة على الاستخدام ومرتبطة مباشرة بما تستخدمه فعليًا: حجم البيانات واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات. لا توجد رسوم خفية. ولا توجد رسوم مفاجئة. فقط تكاليف واضحة ويمكن التنبؤ بها يمكنك توقعها والتحكم فيها.
يتمتع مسؤولو قواعد البيانات أيضًا بتحكم دقيق. استخدم الكلمة الرئيسية الجديدة storagetype لتعيين سياسات التخزين على مستوى الجدول أو قاعدة البيانات أو الجلسة أو المستوى العام. هل تريد هذا الجدول على وحدة تخزين كتل سريعة؟ أمر واحد يكفي. هل أنت مستعد لأرشفة بيانات العام الماضي تلك في وحدة تخزين أجسام؟ الأمر بالبساطة ذاتها. ومع نمو بياناتك وتغير أنماط الوصول، يمكن لإستراتيجية التخزين الخاصة بك أن تتطور معها.
تجعل أداة الترحيل بضغطة واحدة من Netezza، nz_migrate، الانتقال من تخزين الكتل إلى تخزين الأجسام سريعًا ومباشرًا. وإلى جانب عدم الحاجة إلى تعديل الكود والتوافق الكامل مع لغة SQL، فإن الطريق إلى إستراتيجية التخزين الهجين سلس وغير معطل للأعمال.
NCOS مُدمج تمامًا في محرك تخزين Netezza، ما يوفر أداءً يشعر المستخدم بأنه محلي حتى عندما تكون بياناتك مخزنة في السحابة. تعمل ذاكرة التخزين المؤقتة المحلية المصممة خصوصًا لهذا الغرض على الاحتفاظ بالبيانات كثيرة الاستخدام بالقرب من وحدة الحوسبة، بينما تعمل إدارة دورة الحياة الآلية على تنظيف الأجسام القديمة في الخلفية.
مع تجاوز نمو البيانات للميزانيات وتسارع متطلبات السحابة، تحتاج المؤسسات إلى طريقة لخفض تكاليف التخزين والتحديث من دون التضحية بالأداء أو إجبار الفرق على إعادة تعلم مجموعات التحليلات الخاصة بهم — وهذا بالضبط ما يتيحه NCOS.
NCOS جاهز للإنتاج على كلتا المنصتين السحابيتين الرئيسيتين. سواء كنت تسعى لتقليل تكاليف التخزين، أو تمكين التوسع غير المحدود تقريبًا، أو بناء منصة تحليلات أكثر مرونة وجاهزة لتحديات المستقبل، فقد حان وقت العمل.
ابدأ بخطوات صغيرة: انقل أحمال تشغيل مختارة إلى وحدات تخزين الأجسام، وحسّن إستراتيجية التخزين باستخدام storagetype، واستفد من المزايا الاقتصادية للسحابة، مع الحفاظ على قاعدة بيانات Netezza والأدوات التي تعرفها فرقك وتثق بها بالفعل.
لاستكشاف كيفية عمل NCOS مع بيئة Netezza الحالية لديك، اتصل بممثل مبيعات IBM أو شريك أعمال IBM لبدء مشروع تجريبي.
1هذا الرقم مستند إلى مقارنة داخلية.