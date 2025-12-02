Mistral Large 3 متوفر الآن على IBM watsonx

اليوم، يسعدنا أن نعلن أن Mistral Large 3—أحدث نموذج أساس متعدد الوسائط من Mistral للذكاء الاصطناعي—متاح الآن على موقع ®IBM watsonx. بصفتها شريكًا في الإطلاق، تقدم IBM هذا النموذج مفتوح الوزن من الجيل التالي إلى العملاء فور إصداره، مواصلةً التزامها بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الآمن والمفتوح والجاهز للمؤسسات عبر النظام البنائي بأكمله.

Mistral Large 3 هو نموذج مرخص من Apache 2.0 للأغراض العامة يتميز ببنية Mixture of Experts مع 41 مليار معلمة نشطة و675 مليار معلمة إجمالية. إنه يقدم أداءً رائدًا للسياق الطويل يصل إلى 256 ألف رمز وتتبعًا موثوقًا به للتعليمات واستدلال متعدد الوسائط عبر النصوص والصور وسلوكًا متسقًا عبر النطاقات المختلفة، ويُعد مناسبًا لأحمال تشغيل المؤسسات المُتطلبة.