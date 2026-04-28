Maximo Application Suite تحصل على ترخيص FedRAMP

تواصل IBM توسيع قدرات إدارة دورة حياة الأصول للوكالات الفيدرالية وتوفير حل إدارة دورة حياة الأصول آمن للسوق الفيدرالية.
نجحت مجموعة IBM Maximo Application Suite as a Service for Government في الحصول على ترخيص FedRAMP المعتدل، مما أتاح للوكالات الفيدرالية إمكانية إدارة أصول المهام الحساسة والمرافق في السحابة بأمان.
يوسع هذا الإنجاز محفظة حلول الحكومة الموثوقة من IBM ويوسع قدرات السحابة الآمنة عبر Maximo Application Suite.
الوكالات الفيدرالية مسؤولة عن إدارة المحافظ المعقدة من المرافق وأنظمة البنية التحتية والمعدات التشغيلية. وفي الوقت نفسه، تعمل العديد من المؤسسات على معالجة تراكمات الصيانة المتزايدة مع ضمان الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني الصارمة.
بينما تعمل الوكالات على الحفاظ على هذه الأصول، تؤكد الاستثمارات الفيدرالية الأخيرة على إلحاح التحدي وحجم الفرصة. يشمل قانون البناء العسكري، وشؤون المحاربين القدامى، والوكالات ذات الصلة للسنة المالية 2026 أكثر من 133 مليار دولار أمريكي من التمويل التقديري، يدعم برامج البناء وإدارة وصيانة المرافق.
تتضمن تفاصيل الاستثمارات الإضافية ما يلي:
في الوقت الذي تواجه فيه الوكالات ضغوطاً متقاربة، تستمر الأصول في التقادم، ويتزايد تراكم أعمال الصيانة وتتزايد توقعات الأمن السيبراني. لا تتطلب معالجة لهذه التحديات التمويل فحسب، بل تتطلب أيضاً تأمين التقنيات التي تساعد الوكالات على إدارة الأصول بشكل أكثر فعالية.
IBM تستمر في توسيع قدرات إدارة دورة حياة الأصول للوكالات الفيدرالية. وتستند هذه الاستثمارات إلى العروض الحالية التي يدعمها برنامج التدريب الاحترافي الفيدرالي (FedRAMP)، بما في ذلك Maximo EAM وTRIRIGA (الآن Maximo Real Estate and Facilities).
يوفر هذا الترخيص المعتدل من FedRAMP أساسًا آمنًا للاعتماد بواسطة الوكالات الفيدرالية. يمكن للوكالات البدء في استخدام قدرات Maximo المعتمدة على الفور وإضافة تطبيقات إضافية بالتزامن مع تقدم الترخيص. بالتوازي مع ذلك، نستمر في السعي للحصول على مستويات ترخيص أعلى من تفويض FedRAMP بمرور الوقت.
مجموعة Maximo Application Suite as a Service for Government تقدم تجربة مستخدم محسنة لتحسين سهولة الاستخدام عبر فرق العمليات والصيانة وتمكين إدارة الأصول وإدارة المرافق بشكل أكثر استباقية.
يشمل الحل ما يلي:
الامتثال الفيدرالي—FIPS، FISMA، FedRAMP—مشاريع الجاهزية للمراقبة، الصحة، التنبؤ، الفحص البصري وغيرها من المكونات الإضافية ضمن Maximo Application Suite قيد التنفيذ.
مع تزايد اعتماد الوكالات على التقنيات السحابية لتحسين الرؤية التشغيلية وصناعة القرار، يصبح ضمان الأمن أمراً ضرورياً. يوفر FedRAMP إطار عمل قياسي لتقييم وتفويض الخدمات السحابية التي تستخدمها الوكالات الفيدرالية.
من خلال وضع متطلبات أمنية متسقة عبر الحكومة، يقلل FedRAMP من الازدواجية في التقييمات الأمنية مع ضمان تلبية حلول السحابة لمعايير الأمن السيبراني الفيدرالية.
تشمل القدرات الأمنية الرئيسية ما يلي:
بالنسبة للمؤسسات المسؤولة عن محافظ المعدات والبنية التحتية والمرافق المعقدة، تلعب منصات إدارة الأصول الآمنة دوراً أساسياً في دعم استدامة المرافق وجاهزتها للمهام.
1. تقليل المخاطر الناجمة عن تأجيل الصيانة
تستمر معدلات الصيانة المؤجّلة في النمو عبر المنشآت والمرافق الفيدرالية وأنظمة التشغيل. صرّحت إدارة الخدمات العامة (GSA) بوجود أعمال صيانة مؤجلة متراكمة تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من مارس 2025. يزيد تقادم البنية التحتية من مخاطر تعطل المعدات وحوادث السلامة وانقطاع الخدمة. Maximo Application Suite توفر رؤية لحالة الأصول واحتياجات الصيانة، مما يساعد الوكالات على اكتشاف المشكلات في وقت مبكر ومعالجتها قبل حدوث أعطال.
2. إظهار المساءلة عن الاستثمارات الفيدرالية
تتطلب برامج التمويل الفيدرالية من الوكالات إظهار نتائج قابلة للقياس والإدارة المسؤولة للموارد العامة. تمكّن إدارة الأصول المستندة إلى البيانات المؤسسات من تتبع أداء الأصول، وتحديد أولويات أنشطة الصيانة، ومواءمة استراتيجيات الاستدامة مع تفويضات التمويل ومتطلبات الرقابة.
3. تحسين موثوقية عمليات المهام الحساسة
تعتمد الجاهزية التشغيلية على بنية تحتية موثوقة. من أنظمة الرعاية الصحية إلى المعدات التشغيلية، يمكن أن تؤدي الأعطال إلى تعطيل تسليم المهام والخدمات العامة. يتيح الحصول على رؤية أفضل لأداء الأصول وجداول الصيانة للوكالات إمكانية زيادة مدة التشغيل في المرافق والمعدات الخاصة بالمهام الحساسة.
4. خفض تكاليف دورة الحياة مع الحفاظ على الامتثال الأمني
إن التعامل مع الصيانة المؤجلة في وقت مبكر يساعد الوكالات على تجنب تكاليف الإصلاح المتصاعدة وتقليل أوجه القصور في التشغيل. تعمل المنصات السحابية الآمنة أيضًا على تبسيط الامتثال من خلال تضمين ضوابط الأمان المتوافقة مع متطلبات الأمن السيبراني الفيدرالية.
من خلال تفويض FedRAMP المعتدل، يمكن للوكالات استخدام Maximo Application Suite SaaS من مزود خدمة فيدرالية موثوق. يمكّن الحل المؤسسات من الانتقال إلى ما وراء مجرد إدارة الأصول التقليدية للمؤسسات من خلال الجمع بين إدارة دورة حياة الأصل والتحليلات التنبؤية والرؤى التشغيلية. من خلال دمج البيانات التي يتم الحصول عليها من أنظمة المرافق والمعدات التشغيلية وبيئات تكنولوجيا المعلومات، تحصل الوكالات على رؤية موحدة لأداء الأصول.
تساعد التحليلات المتقدمة فرق العمل على توقع الأعطال في وقت مبكر، وتحديد أولويات استثمارات الصيانة، وتحسين موثوقية أصول المهام الحساسة.
تدخل الوكالات الفيدرالية مرحلة جديدة من إدارة المرافق والاستدامة ودورة حياة الأصول: مرحلة تجمع بين الذكاء التشغيلي والمنصات السحابية الآمنة وصناعة القرارات القائمة على البيانات. مع استمرار الوكالات في معالجة الصيانة المؤجلة، والحفاظ على المرافق القديمة، وتعزيز المرونة التشغيلية، ستلعب المنصات الموثوقة دوراً أساسياً في مساعدتها على إدارة أصول المهام الحساسة وتقديم خدمات موثوقة للجمهور.