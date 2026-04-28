Maximo Application Suite تحصل على ترخيص FedRAMP

الوكالات الفيدرالية مسؤولة عن إدارة المحافظ المعقدة من المرافق وأنظمة البنية التحتية والمعدات التشغيلية. وفي الوقت نفسه، تعمل العديد من المؤسسات على معالجة تراكمات الصيانة المتزايدة مع ضمان الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني الصارمة.

بينما تعمل الوكالات على الحفاظ على هذه الأصول، تؤكد الاستثمارات الفيدرالية الأخيرة على إلحاح التحدي وحجم الفرصة. يشمل قانون البناء العسكري، وشؤون المحاربين القدامى، والوكالات ذات الصلة للسنة المالية 2026 أكثر من 133 مليار دولار أمريكي من التمويل التقديري، يدعم برامج البناء وإدارة وصيانة المرافق.

تتضمن تفاصيل الاستثمارات الإضافية ما يلي:

4.8 مليار دولار أمريكي من خلال برنامج الصيانة غير المتكررة التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى لإصلاح وصيانة مرافق الرعاية الصحية

1.18 مليار دولار أمريكي في استثمارات إدارة المرافق ضمن برامج الخدمات الصحية والإنسانية (HHS) التي تدعم الأنظمة الحساسة مثل الطاقة والتهوية والبنية التحتية للطوارئ

في الوقت الذي تواجه فيه الوكالات ضغوطاً متقاربة، تستمر الأصول في التقادم، ويتزايد تراكم أعمال الصيانة وتتزايد توقعات الأمن السيبراني. لا تتطلب معالجة لهذه التحديات التمويل فحسب، بل تتطلب أيضاً تأمين التقنيات التي تساعد الوكالات على إدارة الأصول بشكل أكثر فعالية.