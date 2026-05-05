لا تحتاج المؤسسات إلى طريقة جديدة لبناء الوكلاء، بل تحتاج إلى وسيلة لإدخال الوكلاء الذين أنشأتهم بالفعل إلى حيّز التشغيل. في المؤسسات الكبيرة، يتم إنشاء الوكلاء في كل مكان، عبر فرق وأدوات وأطر عمل مختلفة. فبعضها يُطوَّر داخليًا، وبعضها يأتي من مورّدين، وبعضها الآخر يكون مدمجًا داخل التطبيقات. ومع اتساع نطاق الاعتماد، يزداد هذا التنوع.

وتريد المؤسسات المرونة اللازمة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتشغيلهم باستخدام الأدوات التي تفضّلها. وعمليًا، ستواصل معظم المؤسسات العمل عبر أطر عمل متعددة وأساليب تطوير متنوعة. لكن ما كان ينقصها هو وسيلة لإدارة هذا الواقع.

يستند IBM watsonx Orchestrate إلى نهج مفتوح يجمع الوكلاء ضمن طبقة تشغيلية واحدة، من دون أن تضطر الفرق إلى إعادة بناء ما لديها بالفعل. وبفضل إمكانات مستوى التحكم الجديدة القائمة على الوكلاء، يوفّر Orchestrate أسلوبًا مبسّطًا لإدارة منظومة الوكلاء في المؤسسة وحوكمتها، بغض النظر عن كيفية بناء الوكلاء أو مكان تشغيلهم.