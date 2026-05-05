يوفّر مستوى التحكم الجديد القائم على الوكلاء في watsonx Orchestrate طريقة مركزية لتشغيل منظومة الوكلاء في المؤسسة وإدارتها وحوكمتها.

تاريخ النشر 5 مايو 2026

لا تحتاج المؤسسات إلى طريقة جديدة لبناء الوكلاء، بل تحتاج إلى وسيلة لإدخال الوكلاء الذين أنشأتهم بالفعل إلى حيّز التشغيل. في المؤسسات الكبيرة، يتم إنشاء الوكلاء في كل مكان، عبر فرق وأدوات وأطر عمل مختلفة. فبعضها يُطوَّر داخليًا، وبعضها يأتي من مورّدين، وبعضها الآخر يكون مدمجًا داخل التطبيقات. ومع اتساع نطاق الاعتماد، يزداد هذا التنوع.

وتريد المؤسسات المرونة اللازمة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتشغيلهم باستخدام الأدوات التي تفضّلها. وعمليًا، ستواصل معظم المؤسسات العمل عبر أطر عمل متعددة وأساليب تطوير متنوعة. لكن ما كان ينقصها هو وسيلة لإدارة هذا الواقع.

يستند IBM watsonx Orchestrate إلى نهج مفتوح يجمع الوكلاء ضمن طبقة تشغيلية واحدة، من دون أن تضطر الفرق إلى إعادة بناء ما لديها بالفعل. وبفضل إمكانات مستوى التحكم الجديدة القائمة على الوكلاء، يوفّر Orchestrate أسلوبًا مبسّطًا لإدارة منظومة الوكلاء في المؤسسة وحوكمتها، بغض النظر عن كيفية بناء الوكلاء أو مكان تشغيلهم.

ستة تحسينات رئيسية على watsonx Orchestrate

1. تشغيل الوكلاء عبر أطر عمل وبيئات متعددة

لن تعتمد معظم الشركات أسلوبًا موحدًا واحدًا لبناء الوكلاء. بل ستواصل تشغيل مزيج من الوكلاء الذين جرى إنشاؤهم باستخدام تقنيات وأطر عمل مختلفة، وغالبًا عبر فرق متعددة.

وقد بدأ watsonx Orchestrate الآن في معالجة هذا الواقع من خلال دعم الوكلاء خارج بيئته الأصلية. ويشمل ذلك اليوم وكلاء IBM الأصليين، ووكلاء Langflow، ووكلاء LangGraph، والوكلاء المبنيين باستخدام بروتوكول A2A المفتوح، على أن تتوفر قريبًا إمكانات أوسع للتشغيل البيني. ويوفّر ذلك مسارًا عمليًا للحد من التجزؤ مع الحفاظ على الاستثمارات الحالية.

عمليًا، يعني هذا ما يلي:

  • يمكن إدخال الوكلاء المدعومين من أطر عمل مثل LangGraph و A2A إلى Orchestrate
  • يمكن تشغيل الوكلاء في بيئات آمنة ومعزولة مع خدمات مشتركة
  • يمكن تطبيق المراقبة والتقييم بدرجة أكبر من الاتساق عبر الوكلاء المدعومين

ويتيح هذا النهج للمؤسسات البدء في توحيد الرؤية التشغيلية وعناصر التحكم، من دون الحاجة إلى إعادة بناء كاملة أو الانتقال إلى إطار تطوير واحد.

2. مراقبة الوكلاء وتقييمهم وتحسينهم

ويتطلب تشغيل الوكلاء في بيئة الإنتاج أكثر من مجرد النشر. إذ تحتاج الفرق إلى رؤية واضحة لكيفية تصرف الوكلاء، ومدى جودة أدائهم، والمواضع التي تتطلب تحسينًا. ويقدّم watsonx Orchestrate قدرات تشغيلية تدعم ذلك، منها:

  • قابلية الملاحظة والتتبّع عبر التفاعلات ومهام سير العمل
  • التقييم في مرحلتي البناء والتشغيل لقياس الجودة والأداء
  • التحسين المستمر للأداء والتكلفة والنتائج

وتساعد هذه القدرات الفرق على الانتقال من النشر الأولي إلى الإدارة المستمرة، بما يتيح أداءً أكثر اتساقًا ونتائج أفضل بمرور الوقت.

3. بناء الوكلاء بالطريقة التي تناسبك

كما تحسّن المنصة الطريقة التي تصمّم بها الفرق سلوك الوكلاء وتختبره وتفهمه قبل النشر. تشمل القدرات الجديدة ما يلي:

  • تقييمات ومحاكاة مدمجة في مواجهة سيناريوهات واقعية
  • إمكانات متقدمة لتصحيح الأخطاء وفحص مهام سير العمل
  • تجربة تطوير محسّنة لكل من الوكلاء الأصليين والوكلاء المستورَدين

ويدعم ذلك دورات تطوير أسرع، مع المساعدة في الحد من المخاطر قبل وصول الوكلاء إلى بيئة الإنتاج.

4. توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان مع تضمين الثقة والأمان والهوية

ومع تفاعل الوكلاء على نحو أعمق مع أنظمة المؤسسة، تصبح الحماية والحوكمة أمرين أساسيين. ويتضمن watsonx Orchestrate ضوابط من فئة المؤسسات تمتد عبر دورة الحياة بأكملها:

  • إدارة مركزية للهوية وبيانات الاعتماد
  • فرض الضوابط وتسجيل عمليات التدقيق
  • العزل والتجزئة

وتساعد هذه الميزات على ضمان عمل الوكلاء ضمن حدود محددة، مع توافر مستويات مناسبة من الإشراف وإمكانية التتبّع.

5. التحكم في سلوك الوكلاء باستخدام الضوابط والمحددات

وتوفّر بوابة موحدة للذكاء الاصطناعي إشرافًا مركزيًا على سلوك الوكلاء والنماذج والأدوات المدعومة في بيئة الإنتاج. وتشمل هذه القدرات ما يلي:

  • تنفيذ الضوابط في وقت التشغيل
  • ضوابط للأمان والامتثال
  • مراقبة حالات تفعيل الضوابط

ويتيح ذلك للمؤسسات تطبيق سياسات تشغيلية متسقة والحفاظ على التحكم في سلوك الوكلاء.

6. اكتشاف الوكلاء والأدوات الموثوق بها

كما يوفّر كتالوج خاضعًا للحوكمة قدرًا أكبر من التنظيم والرؤية عبر أصول الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه القدرات ما يلي:

  • كتالوج مركزي للوكلاء والأدوات مزوّد بمقاييس الأداء
  • مهام سير عمل الاعتماد والنشر
  • إدارة دورة الحياة من التطوير إلى الإنتاج

ويدعم ذلك تحسين إعادة الاستخدام وتعزيز الرؤية والحوكمة مع اتساع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسة.

من استثمارات ذكاء اصطناعي مجزأة إلى عمليات موحدة وخاضعة للحوكمة ومحسّنة

ومع توسّع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، سيواصل عدد الوكلاء وتنوّعهم النمو. وأصبحت الإدارة الفعّالة لهذا المشهد متطلبًا تشغيليًا أساسيًا.

يجمع IBM watsonx Orchestrate منظومة الوكلاء لديك بالكامل ضمن مستوى تحكم واحد، لتتمكن من رؤية ما يحدث، وإدارة كيفية عمل الوكلاء معًا، وتوسيع نطاق ما يحقق نتائج فعلية عبر أعمالك.

  • وقد صُمم وفق نهج مفتوح، بحيث يعمل مع الوكلاء والأدوات والأنظمة التي تستخدمها بالفعل، من دون أن يفرض عليك إعادة بنائها أو استبدالها.
  • وهو هجين، بحيث يمكنك تشغيل الوكلاء عبر البيئات السحابية والبيئات المحلية والأنظمة القائمة، من دون الحاجة إلى نقلها إلى منصة أخرى.
  • كما أنه موثوق، بفضل الأمان والحوكمة والامتثال المدمجة فيه.
وبدلًا من فرض التوحيد ضمن مجموعة تقنيات واحدة، يتيح هذا النهج للمؤسسات الحفاظ على المرونة في كيفية بناء الوكلاء، مع إرساء أسلوب متسق لإدارتهم وحوكمتهم وتحسينهم.

وبالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز مرحلة التجريب وتتجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في بيئة الإنتاج، فإن هذا يمثّل تحولًا مهمًا: من بناء وكلاء منفردين إلى تشغيل منظومة متكاملة من الوكلاء.

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate