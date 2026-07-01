تسهيل دمج معارف البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارتها باستخدام IBM SQL Data Insights Pro

في وقت سابق من هذا العام في مارس 2026، أطلقنا IBM SQL Data Insights Pro الذي يجلب الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى مكان وجود بياناتك، ما يسمح للمؤسسات بتحليل المعلومات الحيوية في مكانها باستخدام واجهات SQL المألوفة. والنتيجة هي الحصول على معارف أسرع، وتقليل التعقيدات، والقدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة التي تدير أعمالك بالفعل.

عبر مختلف المجالات، تمتلك المؤسسات كميات هائلة من البيانات عالية القيمة والتي غالبًا ما تكون محصورة داخل الأنظمة الأساسية مثل Db2 for z/OS وIMS وVSAM. تدعم هذه البيانات عمليات الأعمال الحيوية، بدءًا من المعاملات المالية وسلاسل التوريد وصولاً إلى سجلات العملاء والتقارير التنظيمية. لكن الأساليب التحليلية التقليدية تتطلب نقل هذه البيانات إلى منصات جديدة—مع إضافة تحديات زمن الانتقال والتكلفة والمخاطر والحوكمة.

يُغيّر SQL Data Insights Pro هذا النموذج.

من خلال تضمين تحليل التشابه، والبحث الدلالي، واكتشاف الأنماط المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المكان الذي توجد فيه البيانات، يمكن للمؤسسات فعل ما يلي:

تحديد أنماط سلوك العملاء لتحسين التخصيص

الكشف عن أوجه القصور التشغيلية في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية

تسريع عمليات التحليل التنظيمي والامتثال

تعزيز صناعة القرار الذكية باستخدام بيانات موثوقة في الوقت الفعلي

وهذا يستفيد من الذكاء الاصطناعي ليس كتجربة عابرة، بل كجزء متكامل من عمليات الأعمال اليومية. مع تبني SQL Data Insights Pro لتحليل بيانات Db2 for z/OS، أصبحت المؤسسات تحتاج بشكل متزايد إلى رؤية أوسع عبر جميع مصادر بياناتها الأساسية لتسهيل دمجها في سير العمل المؤسسية وتبسيط الإدارة واستكشاف المشكلات وإصلاحها على الفرق في بيئات الإنتاج.

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع IBM Data Virtualization Manager (DVM)، يوسع SQL Data Insights Pro نطاق التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي ليشمل مجموعة أوسع من مصادر البيانات المؤسسية مثل IMS وVSAM. ومعًا، تُمكِّن هذه الأدوات المؤسسات الآن من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مصادر البيانات المتنوعة في وقت واحد بسلاسة، وإزالة الصوامع عبر البيانات المنظمة وشبه المنظمة، والحصول على معارف أكثر ثراءً وشمولاً عبر عمليات الأعمال المؤسسية.

وهذا يفتح آفاقًا جديدة للتحليل عبر النطاقات، ما يساعد الفرق على اكتشاف العلاقات التي كانت مخفية سابقًا عبر الأنظمة.