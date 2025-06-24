إطلاق خدمة IBM® Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

تُعد خدمة IBM® Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) قفزة تحويلية في حلول البيانات والتحليلات السحابية.

هذا العرض المبتكر متاح بشكل عام ويمكّن الشركات من نشر خدمة Netezza مباشرةً داخل السحابة الخاصة (VPC)، وبالتالي تعزيز أمن البيانات وتوفير مرونة أكبر في إدارة البنية التحتية لتلك الشركات. فقد تم تصميم نموذج نشر BYOC لتلبية احتياجات عملائنا المحددة، بغض النظر عن نوع الصناعة أو المكان والمنطقة العالمية. فهو نموذج يوفر المرونة في اختيار بيئة السحابة. ومن خلال الاستفادة من قوة Netezza ونشرها في بيئتها السحابية الخاصة، تستطيع الشركات إحداث تحول في استراتيجية بياناتها السحابية وتحليلاتها.

يعد هذا الحل مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات التي تفضل الحفاظ على التحكم في بنيتها التحتية مع الاستفادة الكاملة من قوة خدمة Netezza. يوفر نموذج نشر BYOC، بجانب عرض SaaS الحالي، الاختيار الأمثل لعملائنا. فسواءٌ أكان الأمر يتعلق بسيادة البيانات أم بالامتثال التنظيمي أم بتفضيل إدارة بيئة السحابة الخاصة بهم، فإن خدمة BYOC تقدم حلًا مقنعًا.

يتواءم هذا العرض بسلاسة مع البيئة السحابية الحالية للعميل. فهو يوفر إطار عمل قويًا للتكامل بحيث يضمن الانتقال السلس بأدنى حد من توقف عمليات الأعمال.